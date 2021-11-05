Самые богатые люди Российской империи. Кто они, как заработали свои деньги и что стало с их богатством?

5. Савва Морозов и семья.

Текстильная империя купцов Морозовых выросла благодаря труду крепостного крестьянина Саввы Васильевича. В начале XIX века у него была маленькая ткацкая мастерская, которая принесла Морозову вольную и вскоре выросла до мануфактуры. 5 детей Саввы продолжили путь отца. И уже в начале XX века оборот их бизнеса перевалил за 100 миллионов романовских рублей.

Во владениях Морозовых были текстильные мануфактуры, банки, хлопковые поля и шедевры искусства. В советские годы их имущество оказалось национализировано, а на морозовской даче в Горках поселился сам дедушка Ленин. Стоит сказать, что одна из богатейших семей России славилась своим меценатством. Благодаря Морозовым в нашей стране появлялись музеи, театры, больницы и приюты.

В своем рейтинге дореволюционных предпринимателей Forbes поставил Морозовых на 5 место. Их состояние оценивалось в 44 миллиона царских рублей на 1914 год. В пересчете на современные деньги это чуть меньше полумиллиарда долларов. Примечательно, что Морозовы не привлекали для своего бизнеса ни забугорный фунт, ни банковские займы.

Савва Морозов (тезка основателя династии) - самый знаменитый среди семейства. Он не только поддерживал русскую культуру и революционное подполье, но и в целом был прогрессивным бизнесменом.

4. Абамелек-Лазарев.

Савва Васильевич первым в стране сократил рабочий день с 12 до 9 часов, привозил английские станки и проводил электричество на производстве. И все это вразрез с консервативным мнением семейства. Загадочная смерть в 43 года оборвала жизнь выдающегося русского предпринимателя.

Владелец горнодобывающих предприятий Семен Семенович Абамелек-Лазарев происходил из армянского княжеского рода Абамелек. После пресечения славного рода Лазаревых представители семейства промышленников стали носить двойную фамилию. Надо сказать, что Семену Семеновичу досталось от родителей хорошее состояние. Однако князь смог не только сохранить, но и приумножить его.

На 1914 год состояние Абамелек-Лазарева оценивалось в 45 миллионов золотых рублей, что эквивалентно 500 миллионам сегодняшних долларов. Это получилось сделать благодаря "Пермскому имению", доставшемуся его предкам еще в XVIII веке. Но только на стыке XIX и XX века Абамелек-Лазареву удалось извлечь выгоду из крупнейшего на Урале угольного месторождения.

Абамелек-Лазарев скончался в 1916 году. Его предприятия вскоре были национализированы большевиками. К слову, в СССР эффективно использовали когда-то принадлежавшие князю угольные месторождения в Пермском крае. В 1950-е годы на лазаревских копях добывали в 15 раз больше угля, чем в пиковый 1915 год при прошлом владельце.

3. Поляковы.

Как ни странно, но даже в 5-ке богатейших людей царской России по версии Forbes оказались лица еврейского происхождения. Три брата Яков, Самуил и Лазарь родились в семье иудея Самуила Полякова. У них не было дворянских корней, но зато отец принадлежал к купцам 1-й гильдии, что тоже немало. Братья пошли разными путями, хотя все трое имели отношение к большому капиталу. Их общее состояние оценивалось в 49.5 миллионов рублей, что равноценно 544 миллионам долларов США.

Самое большое "наследство" отстроил Самуил Поляков. Он преуспел в деле железнодорожного строительства, прокладывая пути между городами средней полосы России. На его деньги в Ельце построена гимназия, куда ходили знаменитые русские писатели Бунин и Пришвин. Самуил Соломонович скончался еще в 1888 году, но нет сомнений, что построенные им железные дороги при большевиках использовались по делу.

Другой брат Лазарь Поляков стал крупным банкиром и добился в этой сфере больших успехов. Чего не скажешь об остальных его проектах - спичечная фабрика в Персии не имела успеха, а резиновая мануфактура серьезно уступала конкурентам. "Отличился" Лазарь Соломонович и в личной жизни. Именно его молва называет возможным отцом знаменитой русской балерины Анны Павловой.

Третий брат Яков Соломонович также был причастен к банкам и был куда успешнее в тонких восточных делах. Основанный им банк в Персии был одним из рычагов влияния России на южного соседа, а сам Поляков стал консулом этой страны в Петербурге. Как и два его брата до революции он также не дожил.

2. Нобели.

Королями русской нефтянки шведы Нобели стали благодаря своему предку Эммануэлю, который бежал от долгов и неудач в Россию в 1833 году. Здесь молодой инженер и изобретатель мин неплохо заработал на "госзаказах", когда под Севастополем разрывались снаряды Крымской войны. Его сын Роберт остался в России и вместе с братом Людвигом в середине 1870-х обратил внимание на бакинскую нефть.

Нобелям удалось найти нефть на малой глубине. Их производство быстро росло за счет внедрения новых технологий. Начав с нефтеперегонного заводика они быстро вытеснили американских конкурентов с российского рынка керосина. Шведы дали нашей стране первые нефтепроводы и нефтехранилища, а также спустили на воду пе

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рвые в мире танкеры.

До Первой Мировой войны состояние Нобелей оценивалось в 60 миллионов рублей, что на сегодняшние деньги около 700 миллионов долларов. Но во время войны топливная потребность страны резко увеличилась, выросли и доходы шведско-русских промышленников. В 1918 году большевики национализировали предприятия Нобелей, а глава клана сырьевых магнатов Эммануил Людвигович навсегда уехал в Швецию.

1. Николай Второв.

В этом списке не представлены богачи, занимавшиеся только землевладением и члены царской семьи. Хозяин земли русской Николай Второй вполне мог бы занять и первое место. Но здесь с состоянием более 60 миллионов рублей расположился почти его тезка Николай Второв. От отца Николай Александрович унаследовал солидное состояние в несколько миллионов рублей. Второв с умом воспользовался деньгами.

За манеру ведения дел современники видели в промышленнике русского американца. В состоянии Второва имелись Московский промышленный банк, металлургическое общество, предприятия в Москве и Подмосковье и многое другое. Так же, как и Нобели, Николай Александрович воспользовался военной ситуацией и открыл предприятие по производству гранат под "госзаказы" для русской армии.

Второву мы обязаны фундаментом завода ЗИЛ, первым отечественным предприятиям химических красителей и первому русскому заводу электростали. Последний станет градообразующим предприятием в одноименном подмосковном городе. Всё это досталось советскому государству.

Существуют мнения, что Второв был готов стать на сторону новой власти. Но этого не случилось - "русский Морган" был застрелен весной 1918 года. Убийцу крупнейшего русского промышленника не нашли. Дети Второва нашли пристанище заграницей, но главное его наследие осталось в России.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что самыми богатыми людьми до революции в России были старобрядцы.Вместе с тем надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из богатой семьи старообрядцев поморского согласия.Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой»Матушки-России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма! Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великий иудейский переворот », которой многие неадекватные россияне до сих считают социалистической ревролюцией !!! .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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