 «Пиратские эксы» Кобы: как Сталин грабил суда на Чёрном море

В начале XX века, когда Российскую империю охватили разного рода социальные потрясения, в акваториях страны одно за другим произошла серия вызывающих ограблений пароходов. И хотя злоумышленников так и не удалось задержать, в последующем ходили слухи, что среди грабителей мог находиться не кто иной, как сам товарищ Иосиф Виссарионович Сталин.

«Цесаревич Георгий»

Первый дерзкий налёт новоявленные пираты совершили 20 сентября 1906 года, захватив близ Кодори пассажирский пароход «Цесаревич Георгий», следовавший из Новороссийска в Батум. Согласно сообщению газеты «Черноморские новости» судно, перевозившее помимо почтовых отправлений и государственной документации ещё и крупную сумму казённых денег, было атаковано в 12 часов ночи, сразу же после того, как оно вышло из порта Сухум.

Уснувшие пассажиры были разбужены выстрелами 25 злоумышленников, которые сели на корабль на разных остановках. Угрожая оружием, они отобрали у капитана ключи от сейфа. По сведениям газеты «Русское слово» пока одни экспроприаторы обчищали пароходную казну, другие обыскивали каюты испуганных пассажиров, предварительно загнанных в помещения третьего класса.

Когда путешествующие первым классом богачи вздумали оказать сопротивление грабителям, последние пригрозили убить удерживаемых в их руках заложников, среди которых были четверо матросов и два помощника капитана. Поняв, что сопротивление небезопасно, пассажиры доверились судьбе, а налётчики никого не ранив и не убив, лишь разбив одно окно каюты и прошив единственной пулей потолок палубы, завершили нападение.

В результате бандитам удалось забрать с собой около 20 000 рублей и ценности, отобранные у путников, которые они погрузили в поджидавшие их лодки и благополучно скрылись с места преступления. Следователям, занимавшимся раскрытием этого дерзкого налёта, свидетели сообщили лишь, то, что некоторые члены банды, сели на пароход «Цесаревич Георгий» как обычные пассажиры, и, что все грабители разговаривали с сильным грузинским акцентом.

Серия морских атак

После произошедшего эксцесса руководство Российского общества пароходства и торговли решило в целях предотвращения подобных случаев, сопровождать все принадлежащие ему почтово-пассажирские пароходы караулом из шести вооружённых военных нижних чинов. Особую бдительность, по данным издания «Московские ведомости» они должны были проявлять на участке следования от Новороссийска до Батума.

Однако эти меры предосторожности не привели к желаемому результату. Уже через год после нападения на пароход «Цесаревич Георгий» в акватории Чёрного моря близ Туапсе подверглось нападению судно «Черномор». Это чрезвычайное происшествие нашло отражение на страницах газеты «Кавказ», сообщавшей, что в ходе налёта, совершённого по уже известной схеме, бандиты устроили тотальный обыск пассажиров, забрав с собой все имевшиеся у них материальные ценности.

Пока общественность страны пыталась осмыслить произошедшее, на Каспии по тому же сценарию был ограблен пароход «Цесаревич Александр», который совершал рейс из Красноводска в Баку. На этот раз судно, приписанное к обществу «Кавказ и Меркурий», по данным газеты «Русское слово» атаковали 16 грузинских налётчиков, один из которых обмолвился, что это их уже третье удачное «дело» в данной акватории. В результате грабежа бандиты изъяли у пассажиров и экипажа корабля около 4000 рублей.

Но самое значительное морское ограбление случилось летом 1908 года в Бакинском порту, когда на борт ожидавшего отхода парохода «Николай I» под видом полицейских взошли три бандита. Произведя предупредительные выстрелы, они заперли всех людей в трюме, а сами отправились взламывать находившиеся на нижней палубе сейфы, в которых транспортировались в Нижний Новгород и Москву драгоценности банка Азербайджана. Итогом опасного предприятия стала добыча 1 200 000 рублей, которые эквиваленты нынешним 30 000 000 долларов!

Обвинения Мартова

Поскольку царской полиции так и не удалось раскрыть ни одно из этих преступлений, историки до сих пор строят догадки, был ли среди участников вооружённой банды грабителей Коба, он же будущий руководитель советского государства Иосиф Сталин. Эту версию в 1918 году впервые публично высказал глава меньшевиков Юлий Мартов, который был недоволен тем, что Сталин стал членом нового правительства. Он открыто называл своего большевистского оппонента преступником, который совершал противоправные экспроприации вопреки принятому на партийном съезде 1906 года решению об их запрете.

Перечисляя злодеяния Сталина, Мартов упоминал об ограблении им карет Госбанка в Тифлисе, захвате парохода «Николай I» и убийстве бакинского рабочего. В ответ будущий генсек СССР обвинил Мартова в клевете и подвёл его под трибунал. А между делом заявил, что продолжал участвовать в экспроприациях — принудительных изъятиях чужого имущества, поскольку, будучи большевиком, не признавал легитимность меньшевистских законов, и действовал исключительно под руководством Ленина, которому отправлял 80% всех добытых средств.

Фазиль Искандер

О том, что среди грабителей, напавших на пароход «Цесаревич Георгий», присутствовал Иосиф Сталин, упоминал в своей книге «Сандро из Чегема» писатель Фазиль Искандер. В одной из глав произведения, которая называется «Пиры Вальтасара» повествуется, о том, что главный герой романа во время праздничного приёма у «вождя народа» узнал в нём увиденного в детстве бандита, совершившего налёт на пароход.

В 1989 году в одном из интервью знаменитый абхазо-русский писатель рассказал, что об этом историческом факте ему поведал один молодой гуманитарий, подкрепив свои слова выписками из газет 1906 года, пестревшими заметками о дерзких преступлениях революционеров. Среди подобных заметок внимание Ф. Искандера привлекло то, в котором полицмейстер Одессы описывал приметы главаря банды. Ознакомившись с ними, литератор узнал в рыжем, веснушчатом молодом человеке маленького роста Иосифа Сталина.

Ашхен Аванесова

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии.

Общеизвестно также, что Сталин стал полноправным членом изуверской ленинской банды лишь после того, как ограбил банки в Тифлисе и доставил Ленину 340 тысяч золотых рублей − огромную по тем временам сумму. Кроме того , занимаясь грабежами в Баку, Сталин одновременно получал деньги от одного из спонсоров октябрьского переворота Ротшильда, по поручению которого он поджег нефтеперерабатывающее предприятие его конкурента Рокфеллера.

Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе.

Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей! !

Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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