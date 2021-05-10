«Преступление и наказание»: почему этот роман так популярен в США

Федор Михайлович Достоевский наряду с Толстым и Чеховым входит в число наиболее известных в мире русских авторов. Его знают все мало-мальски образованные люди как в Европе, так и за океаном.

Причины популярности Достоевского в Америке

Проза Достоевского популярна в западном мире, в том числе, и в Соединенных Штатах, поскольку этот писатель, творивший в XIX веке, во многом стал провозвестником идей и философских концепций, которые продолжают будоражить цивилизованное человечество и в наши дни.

Достоевский предвидел многие серьезные перемены в человеке, в обществе и глубина этих прозрений дает основание считать его одним из родоначальников экзистенциализма. Это философское, литературное направление сегодня является одним из самых популярных в США. Для него характерны интерес к внутренней жизни человека, глубокий пессимизм восприятия действительности, отрицание всего, что мешает свободе выбора. Все это современный интеллектуал находит в романах Достоевского.

В большой в моде на западе и идеи Ницше, предтечей которого, без особых, впрочем, оснований, считают Достоевского, с его теорией Раскольникова.И, наконец, в творческом методе Достоевского, использовавшего в качестве основы для своих романов полицейскую хронику, есть очевидная перекличка с постмодернистскими тенденциями, очень актуальными в современной культуре.

«Преступление и наказание» как образ России

Особенно известен в США роман «Преступление и наказание». Эта книга, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере северного города, исследует глубочайшие тайники человеческого сознания. Многие воспринимают ее едва ли не как ключ к познанию пресловутой «загадочной русской души». Во всяком случае, крупнейший в США специалист в области русской литературы, профессор Бостонского и Чикагского университетов Ирвин Уайл рекомендует всем, кто хочет понять русского человека, в обязательном порядке читать «Преступление и наказание».

В статьях литературного критика и журналиста Сергея Лебедева можно прочесть о том, что по «Преступлению и наказанию» в США изучали «образ врага», и поэтому Достоевский был особенно популярен в годы «холодной войны».

Но как ни странно, тогда же, в 40-60-е годы американский критик Х.Т. Мур отмечал, что популярность Достоевского в США объяснима тем, что «Американцы безусловно имеют нечто общее с русскими. … огромные пространства, отсутствие близких границ и соседей сближают русских и американцев. Длинные монологи, признания, которые характерны для американцев, являются типичной чертой русских романов, так же, как и интерес к глубинам человеческой психологии».

Как Достоевского воспринимает американская культурная элита

Теодор Драйзер написал свою «Американскую трагедию», тщательно исследовав творческий метод Достоевского. Можно даже сказать, что «Американская трагедия» — это «Преступление и наказание» на американский лад. Драйзер так же создал широкую картину жизни современной ему Америки, используя в качестве основы для сюжета криминальную хронику. Опыт русского писателя, по словам самого же Драйзера, помог ему в описании духовных метаний главного героя и мотивов его преступления.

Хемингуэй относился к Достоевскому сложно. Он считал, что Достоевский «писал плохо, невероятно плохо», но при этом его тексты, идеи имеют невероятное воздействие на читателя.

Популярен этот роман и в среде кинематографистов. В 1998 году Дж. Сарджент экранизировал «Преступление и наказание» довольно близко к тексту, правда, не обошлось при этом без традиционной «развесистой клюквы». Гораздо интереснее ироническая попытка взглянуть на этот сюжет, предпринятая Вуди Алленом в криминальной комедии «Иррациональный человек». Действие происходит в современной Америке. Главный герой зачитывает до дыр «Преступление и наказание» и совершает преступление в духе Раскольникова – он карает негодяя, полагая, что жизнь от этого станет лучше. Девушка убийцы уговаривает его пойти в полицию с повинной.

Как на роман Достоевского смотрят рядовые американцы

При всем почтении, которое питают к Достоевскому, большинство рядовых американцев относятся к его романам, в том числе, и к «Преступлению и наказанию» примерно, как к произведениям Гомера, Сервантеса или Данте. О них все слышали, но мало кто решился прочесть. В этом смысле показательны отзывы рядовых читателей, опубликованные на книжном портале «LiveLib»:

«... Я никогда не читал Достоевского и переживал, что увязну в скучном трактате 19 века о звериной природе человека или что-то в этом роде. Но рад сообщить, что это не так, и "Преступление и наказание" оказалось увлекательным рассказом о молодом человеке, который страдает от своих же желаний».

«Я купил эту книгу, потому что она одна из "классики", но очень сомневаюсь, что прочту её до конца. Мне не нравится главный герой, у меня нет к нему ни малейшего сочувствия. … Я бы рекомендовал "Преступление и наказание" только в качестве лекарства от бессонницы».

«По моему мнению, это величайший из когда-либо написанных романов. …Мне нравится, что Достоевский не боится пролить свет на самые тёмные стороны человеческой души»

«Если вы когда-нибудь захотите совершить убийство, вместо этого лучше прочтите "Преступление и наказание"».

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/157867

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