Непростая задачка, над которой четвероклассники ломают головы, а родители нервно вздыхают

Не торопитесь, хорошенько подумайте. Решите сами и предложите задачку детям или внукам. Успехов!

Наверное, по этой причине многие родители, видя домашние задания детей, хватаются за головы. Сегодня мы предлагаем вам решить задачу для четвероклассников. Чур, не подглядывать в ответ! Условие довольное простое и понятное. А решение?

Многие из нас давным-давно окончили школу и уже позабыли, какие задачки мы решали на уроках математики в начальных классах.

А вы знали об этом?

До сих пор есть много противоречий относительно того, что можно считать первыми механическими часами. Однако, как правило, их изобретателем считается китайский монах и математик И-Син (723 г. н.э). Это инновационное открытие позволило людям измерять время.Кроме того, изготовление бумаги было также произведено в Китае в период Восточной Хань (25-220 н.э.).

Известный английский математик и физик Исаак Ньютон обнаружил силу тяжести после того, как ему на голову в 1664 году упало яблоко. Его открытие объясняет, почему вещи падают на землю и почему планеты вращаются вокруг Солнца.

Многие люди считают, что американский биолог Джеймс Уотсон и английский физик Фрэнсис Крик открыли ДНК в 1950-х годах, но на самом деле, дезоксирибонуклеиновая кислота была впервые выявлена в конце 1860-х годов швейцарским химиком Фридрихом Мишером.

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