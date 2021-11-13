«95% пленных не вернулось домой»- почему немцы, сдавшиеся под Сталинградом, не выживали в плену СССР?

Поражение под Сталинградом стало тяжелейшим ударом для немцев. Разом перестали существовать 20 немецких дивизий из 172-х, действующих на Восточном фронте. Ничего подобного не было ни до, ни после – до самого мая 1945 года.

Советские авторы, правда, писали про десятки «уничтоженных» немецких дивизий в последующие периоды войны, но это преувеличение. Потому что «разгромленные» в последующих котлах дивизии вермахта пополнялись и продолжали воевать на фронте. А вот об армии Паулюса этого не скажешь.

Пленные немцы. Фото в свободном доступе.

Сколько же немцев оказались в плену?

Но вот сколько именно немцев угодило в котёл под Сталинградом, с достоверной точностью установить не представляется возможным. Диапазон оценок большой – от 80 до 330 тысяч. Есть и более крупные цифры, но они уже слишком фантастические.

Противоречивость данных связана с тем, что окружённые в Сталинграде части сознательно завышали количество живых бойцов – чтобы получить побольше продуктов и боеприпасов.

Путаницу вносило и присутствие в котле румын, венгров, хорватов и итальянцев; вспомогательных частей из «хиви» и инженерно-строительной службы Тодта. А ещё, от 45 до 80 тыс. раненых бойцов и офицеров были в ходе битвы эвакуированы из котла самолётами.

Советская бюрократическая машина насчитала 91 545 немцев, капитулировавших в Сталинградском котле и взятых в плен. В том числе офицеров – 2,5 тыс., генералов – 23 и фельдмаршал – 1 шт.

Немцы в советском плену. Фото в свободном доступе.

Современная западногерманская историография говорит от 108 тысячах пленных немцев в Сталинграде.

«Лишь 5 или 6 тысяч из них вернулись после войны в Германию или Австрию живыми, – сетует Йохан Альтхаус из респектабельной газеты Die Welt, – но военный историк Рюдигер Оверманс, лучший специалист в области изучения потерь во Второй мировой войне, утверждает, что уничтожение пленных не было принципиальной политикой СССР. Но почему же тогда потери среди немцев, взятых плен под Сталинградом, составили невероятные 95%?»

Я не стал бы поддерживать цифру 95%. Кроме ФРГ и Австрии, была ещё ГДР, куда тоже после войны вернулось немало немецких военнопленных. Всё равно, смертность военнопленных армии Паулюса была беспрецедентной. Однако она легко объяснима.

№5 Голод

Систематическое недоедание среди солдат 6–й армии началось задолго до капитуляции. Несколько месяцев подряд они питались очень скудно. Возможности изымать продовольствие у местного населения были исчерпаны. Поели всех лошадей. У 70% капитулировавших немцев уже началась дистрофия. А в лагере никто не собирался обеспечивать их сытным питанием – его Красной армии самой не хватало.

Немецкие военнопленные. Фото в свободном доступе.

«Снабжение советских солдат, охранявших пленных, тоже было плохим. Неудивительно, что часть и без того скудных поставок продуктов для пленных уходила «налево»,– отмечает Йохан Альтхаус.

№4 Холод

В Сталинграде резко континентальный климат, и, если зима выдаётся морозной, да ещё с ветрами – получается очень злой холод, который буквально пронизывает насквозь (коренные волгоградцы не дадут соврать).

Ватных комплектов тёплого обмундирования в 6-й армии не хватало. Весь мир облетели фотографии пленных немцев, закутанных в бабьи платки, кашне и разное тряпьё – в безуспешных попытках согреться в ход шло всё подряд.

Так выглядели пленные немцы зимой. Фото в свободном доступе.

№3 Болезни и последствия ран

К болезням, вызванным холодом, добавились и другие напасти: среди пленных свирепствовали брюшной тиф и дизентерия. Они уносили жизни ежедневно. Также, значительное количество немцев попали в плен ранеными. Шансов оправиться от ран у них в таких условиях практически не было.

№2 Крайняя степень психологического истощения

Пока голодные солдаты Паулюса ещё сражались – надежда на прорыв подстёгивала последние резервы истощённого организма. Когда надежда была потеряна – желание выжить угасло и наступила тяжёлая апатия.

№1 Суровые условия содержания

Временные лагеря в Бекетовке и Красноармейске (ныне Кировский и Красноармейский районы Волгограда) представляли собой деревни с отселёнными жителями, окруженные забором. Дома не отапливались, многие из них были без окон и дверей. Перевозка пленных в стационарные лагеря велась в неотапливаемых вагонах, питание в пути было скудным и нерегулярным.

Пленные немцы. Фото в свободном доступе.