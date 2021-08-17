ТОП-10 потрясающих построек Римской империи

Одной из самых больших империй в истории человечества давно не существует.

Но культурное наследие тех времен можно увидеть и сегодня. Что касается древних римских зданий, есть несколько мест, где можно попутешествовать во времени и исследовать римскую историю.

Вот самые интересные постройки Римской империи, которые можно увидеть и сегодня.

10. Полуостров Фанад, графство Донегал, Ирландия

Фанад выступает в Атлантический океан. Здесь невероятно красивые пейзажи. На полуострове расположен Голубой пляж в бухте Баллимастокер, который считается одним из самых красивых пляжей в мире. Есть и хорошо сохранившиеся руины Великой Римской стены.

Песчаные пляжи привлекают пловцов и серфингистов. Для игроков в гольф есть Портсалон Гольф-клуб, расположенный на живописных полях. А маяк и Большая арка являются самыми популярными местами на полуострове. Кроме того, в северной части Ирландии можно даже увидеть северное сияние!

9. Эльба, Италия

Самый большой и самый известный остров Тосканского архипелага в Тирренском море. В XIX веке сюда был сослан Наполеон. Аккуратные пляжи славятся особенно яркой, чистейшей водой и песчаными полосами. А деревни, расположенные на скале, обеспечивают подлинный итальянский отдых.

Римская вилла Ле-Гротте — одна из самых старых римских построек. Кроме того, здесь расположено множество культурных достопримечательностей. Здесь можно увидеть Виллу Наполеона, бастионы Медичи и крепость Вольтеррайо.

8. Романтическая дорога. Бавария, Германия

261-мильная дорога — самая живописная в стране. Предположительно, ее построили на руинах древней римской дороги. Сегодня она проходит через небольшие исторические города, а вокруг — невероятной красоты баварская природа.

Путь проходит через средневековые города Вюрцбург, Аугсбург, Ротенбург-об-дер-Таубер, Динкельсбюле и другие. А заканчивается дорога в великолепном замке Нойшванштайн.

7. Сорренто. Кампания, Италия

Город был основан до римских времен. Из-за приятной погоды он был излюбленны местом отдыха римских императоров Клавдия и Тиберия. Помимо природных чудес, туристы могут ознакомиться с культурным наследием в музеях, церквях, соборах, на виллах. Здесь можно исследовать римские руины в Пунта-дель-Капо.

Сорренто — это прекрасный прибрежный город, в котором много мест отдыха, пляжей, сказочные виды и множество достопримечательностей, а также историческая архитектура.

6. Остров Хвар

Хвар — жемчужина исторически и культурно значимых далматинских островов. С древности он был важным портом для греков, римлян и византийцев. Здесь история присутствует в многочисленных архитектурных памятниках, которые привлекают не только туристов, но и историков и археологов.

На острове потрясающая природа, прекрасные пляжи и свежий воздух, ведь он далеко от загрязненной цивилизации.

5. Джараш, Иордания

Остатки древнего города, входящего в Декаполис, являются наиболее сохранившимися римскими руинами в регионе, который был заселен еще в бронзовом веке. Ипподром, храмы, арки, театры и другие архитектурные памятники перенесут вас в далекое прошлое. Это второе, самое популярное место после жемчужины пустыни — Петра.

Туры предусматривают театральные выступления, рассказывающие о римской армии и колесницах. Представление проходит на ипподроме два раза в день. Здесь в течение трех недель проходит летний фестиваль, который включает в себя театральные. танцевальные и музыкальные представления.

4. Колизей. Рим, Италия

Откройте для себя огромную древнюю римскую арену, где проходили бои гладиаторов. Здание могло вместить 50000 человек, которые заполняли зал всего за 10 минут. Исторический памятник находится в центре современного Рима и привлекает тысячи туристов каждый год.

Окунитесь в эпоху Древнего Рима, проникнитесь его колоссальным духом. Это один из самых известных и хорошо сохранившихся памятников римлян.





3. Помпеи, Италия

Самый известный сегодня римский город был свидетелем ужасного стихийного бедствия. В 79 году н.э. произошло извержение Везувия. Город был похоронен под толстым слоем горячего пепла. В 1599 году его открыли и он по сей день является научным и туристическим центром.

Это уникальная возможность исследовать древний римский город.

2. Римский Форум. Рим, Италия

В самом сердце Вечного города Рима можно найти руины когда-то самого важного и славного государства — Римской империи. Эти обломки были когда-то правительственными зданиями. Здесь граждане собирались, чтобы отпраздновать победу, для проведения выборов. Здесь велись коммерческие дела и даже проводились гладиаторские бои. Самые старые постройки датируются VIII веком до нашей эры.

Сегодня около 4,5 миллионов человек в год посещают Форум. Это одно из тех незабываемых мест, которые нужно увидеть хотя бы раз.





1. Пантеон. Рим, Италия

Построенное между 27 г. до н.э. и 14 г. н.э. здание является одним из самых прекрасных архитектурных чудес, который определяет Вечный город Рим. Помимо исторической ценности, Пантеон известен своей архитектурой, которая отображает блеск римской техники. На сегодняшний день это одно из самых популярных туристических направлений в Риме.

Проникнитесь духом старины, славной Римской империи. Полюбуйтесь архитектурой и исследуйте историю эпохи.

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