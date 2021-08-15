Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кержаков
    Лукавые Мерзости англо-сакских спец-служб РАСКРЫЛ ГЕНИЙ - СЕРГЕЙ СУДАКОВ совместно с АННОЙ ШАФРАН !!!!!! ПОКА...Почему Карл Маркс...
  • Николай Кержаков
    Однако Сталин после Революции 1917 года с 20-х до 40-х годов , фактически всего за 20 лет СОЗДАЛ ВЕЛИКУЮ ИМПЕРИЮ...Почему Карл Маркс...
  • Отари Хидирбегишвили
    Главная цель - прочистить ваши засорившиеся мозги от лживой советской пропаганды, которая развела всех вас как лохов !Марк Солонин: Ста...

«Мукденская мясорубка»: Почему победа России над Японией привела к катастрофе

19 февраля 1905 года началась самая кровопролитная сухопутная баталия Русско-японской войны. 

Трёхнедельное сражение, в которое были втянуты около полумиллиона человек, состоялось на территории третьей страны – Китая, возле города Мукден.

В битве пострадала почти треть личного состава противоборствующих армий, однако ни одна из сторон не смогла назваться безоговорочным победителем.

«Мукденская мясорубка»: Почему победа России над Японией привела к катастрофе

Как складывалась военная обстановка на фронте перед Мукденским сражением

Ояма Ивао – главнокомандующий японской армией./Фото: i.pinimg.com

Ояма Ивао – главнокомандующий японской армией.

К началу противостояния под Мукденом враждующие стороны были примерно равны по численности живой силы. В плане техники русские имели превосходство по артиллерийским орудиям, а японцы – по пулемётам. Битва имела важное стратегическое значение для обеих армий. Япония после нелёгкой победы под Порт-Артуром была практически обескровлена, финансово-экономические возможности страны – ограничены. Главнокомандующий армией маршал Ояма осознавал, что весьма потрёпанные части, оставшиеся после Порт-Артура, – это последний резерв, который он сможет получить в подкрепление. Но боевой дух его солдат, вдохновлённых предыдущими успехами, был высок, что вселяло веру в удачу.

В русской армии, командовал которой генерал Алексей Куропаткин, картина складывалась несколько иначе.

Недостатка в живой силе, технике и боеприпасах не было, так как по Транссибу постоянно поступало пополнение. Однако у вновь прибывших был существенный недостаток – в основном, это были не кадровые военные, а запасники без достаточного опыта и подготовки. Неудовлетворительно действовала разведка. Кроме того, ряд проигранных из-за ошибок командования сражений, а также долетавшие до окопов вести о революционных событиях в Петербурге действовали на солдат разлагающе.

Какие были замыслы у русского и японского командования

Мукден (ныне Шэньян). Положение сторон в середине сентября 1904 года, непосредственно перед переходом Маньчжурской армии Российской империи в наступление (фрагмент)./Фото: upload.wikimedia.org

Мукден (ныне Шэньян). Положение сторон в середине сентября 1904 года, непосредственно перед переходом Маньчжурской армии Российской империи в наступление (фрагмент).

«Мукденская мясорубка»: Почему победа России над Японией привела к катастрофе

Командование Страны восходящего солнца в решающем сражении избрало активно-наступательную тактику, ставшую привычной на протяжении всей войны. В своих стратегических разработках Ояма сделал ставку на растянутость русской армии. Поэтому группировка его войск предполагала создание превосходства на флангах при отсутствии общего перевеса в силах. Это давало возможность совершить охват главных сил противника. Первым ходом должно было стать мощное наступление на левый фланг неприятеля, чтобы отвлечь его резервы. Далее планировался обходный удар на противоположном фланге, а затем смычка этих двух подразделений в русском тылу. А главные силы – три армии в центре – должны были нанести основной удар.

Как японцы атаковали восточный фланг русских

Русская батарея на позиции под Мукденом./Фото: upload.wikimedia.org

Русская батарея на позиции под Мукденом.

Начало 1905 года стало в России периодом резкого обострения внутриполитической ситуации. По стране неслись отзвуки «Кровавого воскресенья» – забастовки, стачки, митинги. В качестве средства для поднятия собственного престижа правительство Николая II выбрало успехи в войне с Японией, поэтому потребовало от Куропаткина решительных действий в Маньчжурии. Генерал уступил давлению и занялся разработкой наступательного плана. По его замыслу предполагалось нанести врагу решительный удар на левом фланге 25 февраля.

Но японцы упредили этот манёвр: ночью 19-го бросили на восточный фланг противника одну из своих армий и оттеснили передовые русские отряды с занимаемых позиций. Несмотря на отчаянную защиту и попытки контратак, положение русских частей ухудшалось. Окончательно склонил чашу весов в пользу Японии ряд тактических просчётов нашего командования, среди которых – неудачное маневрирование, частые и необоснованные ротации командного состава, формирование смешанных подразделений из неподготовленных людей. После очередного прорыва неприятеля Куропаткин отдал приказ об отступлении всей армии, и 10 марта японцы заняли Мукден.

Мукденское сражение оказалась не по силам ни одной из сторон. Обе армии понесли колоссальные потери в живой силе. Это была настоящая кровавая «мясорубка»: более 8 тысяч убитых и около 51 тысячи раненых у русских, почти 16 тысяч погибших и 60 тысяч раненых – у японцев.

Как итоги Мукденского сражения произвели гнетущее впечатление на обе стороны конфликта

Отступление русской армии после сражения под Мукденом./Фото: historytime.ru

Отступление русской армии после сражения под Мукденом.

Захват Мукдена вовсе не означал безоговорочной победы Японии. Маршал Ояма докладывал своему императору о том, что после мукденской пирровой победы новое сухопутное наступление будет трагической ошибкой, чреватой ростом потерь. Ведь на тот момент количество людей, призванных в армию, достигло критического для страны значения, а противник обладает огромным резервом живой силы и имеет возможность без труда перебросить её на Восток. Техники и боеприпасов для продолжения боевых действий против могущественного врага тоже недостаточно. На основании этого Ояма призывал правительство к поиску приемлемого варианта заключения мира.

Не сбылись надежды российского правительства на поднятие своего реноме благодаря победоносным военным действиям. После поражения под Мукденом русское общество проявляло крайне негативное отношение к войне, в которую на тот момент уже было вложено два миллиарда рублей. По требованию Николая II великий князь Николай Николаевич, общепризнанный военный авторитет, составил донесение о перспективах продолжения противостояния с Японией. Согласно его расчётам, для победного завершения вооружённого конфликта требовалось не менее года. Предполагаемые затраты составляли около миллиарда рублей, а потери убитыми (без учёта раненых и пленных) – до 200 тысяч человек. Такой неутешительный прогноз подтолкнул императора к пересмотру своего мнения относительно необходимости продолжения Русско-японской войны, и в августе 1905-го был подписан Портсмутский мирный договор.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему российские императоры не женились на русских женщинах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43182578526/)

Бесплатная медицина в СССР»: сколько за неё «платили» советские гражданане  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43985120750/)

Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43474840953/)

Обсудить

Картина дня

наверх