«Мукденская мясорубка»: Почему победа России над Японией привела к катастрофе

19 февраля 1905 года началась самая кровопролитная сухопутная баталия Русско-японской войны.

Трёхнедельное сражение, в которое были втянуты около полумиллиона человек, состоялось на территории третьей страны – Китая, возле города Мукден.

В битве пострадала почти треть личного состава противоборствующих армий, однако ни одна из сторон не смогла назваться безоговорочным победителем.

Как складывалась военная обстановка на фронте перед Мукденским сражением

Ояма Ивао – главнокомандующий японской армией.

К началу противостояния под Мукденом враждующие стороны были примерно равны по численности живой силы. В плане техники русские имели превосходство по артиллерийским орудиям, а японцы – по пулемётам. Битва имела важное стратегическое значение для обеих армий. Япония после нелёгкой победы под Порт-Артуром была практически обескровлена, финансово-экономические возможности страны – ограничены. Главнокомандующий армией маршал Ояма осознавал, что весьма потрёпанные части, оставшиеся после Порт-Артура, – это последний резерв, который он сможет получить в подкрепление. Но боевой дух его солдат, вдохновлённых предыдущими успехами, был высок, что вселяло веру в удачу.

В русской армии, командовал которой генерал Алексей Куропаткин, картина складывалась несколько иначе.

Какие были замыслы у русского и японского командования

Недостатка в живой силе, технике и боеприпасах не было, так как по Транссибу постоянно поступало пополнение. Однако у вновь прибывших был существенный недостаток – в основном, это были не кадровые военные, а запасники без достаточного опыта и подготовки. Неудовлетворительно действовала разведка. Кроме того, ряд проигранных из-за ошибок командования сражений, а также долетавшие до окопов вести о революционных событиях в Петербурге действовали на солдат разлагающе.

Мукден (ныне Шэньян). Положение сторон в середине сентября 1904 года, непосредственно перед переходом Маньчжурской армии Российской империи в наступление (фрагмент).

Командование Страны восходящего солнца в решающем сражении избрало активно-наступательную тактику, ставшую привычной на протяжении всей войны. В своих стратегических разработках Ояма сделал ставку на растянутость русской армии. Поэтому группировка его войск предполагала создание превосходства на флангах при отсутствии общего перевеса в силах. Это давало возможность совершить охват главных сил противника. Первым ходом должно было стать мощное наступление на левый фланг неприятеля, чтобы отвлечь его резервы. Далее планировался обходный удар на противоположном фланге, а затем смычка этих двух подразделений в русском тылу. А главные силы – три армии в центре – должны были нанести основной удар.

Как японцы атаковали восточный фланг русских

Русская батарея на позиции под Мукденом.

Начало 1905 года стало в России периодом резкого обострения внутриполитической ситуации. По стране неслись отзвуки «Кровавого воскресенья» – забастовки, стачки, митинги. В качестве средства для поднятия собственного престижа правительство Николая II выбрало успехи в войне с Японией, поэтому потребовало от Куропаткина решительных действий в Маньчжурии. Генерал уступил давлению и занялся разработкой наступательного плана. По его замыслу предполагалось нанести врагу решительный удар на левом фланге 25 февраля.

Но японцы упредили этот манёвр: ночью 19-го бросили на восточный фланг противника одну из своих армий и оттеснили передовые русские отряды с занимаемых позиций. Несмотря на отчаянную защиту и попытки контратак, положение русских частей ухудшалось. Окончательно склонил чашу весов в пользу Японии ряд тактических просчётов нашего командования, среди которых – неудачное маневрирование, частые и необоснованные ротации командного состава, формирование смешанных подразделений из неподготовленных людей. После очередного прорыва неприятеля Куропаткин отдал приказ об отступлении всей армии, и 10 марта японцы заняли Мукден.

Мукденское сражение оказалась не по силам ни одной из сторон. Обе армии понесли колоссальные потери в живой силе. Это была настоящая кровавая «мясорубка»: более 8 тысяч убитых и около 51 тысячи раненых у русских, почти 16 тысяч погибших и 60 тысяч раненых – у японцев.

Как итоги Мукденского сражения произвели гнетущее впечатление на обе стороны конфликта

Отступление русской армии после сражения под Мукденом.

Захват Мукдена вовсе не означал безоговорочной победы Японии. Маршал Ояма докладывал своему императору о том, что после мукденской пирровой победы новое сухопутное наступление будет трагической ошибкой, чреватой ростом потерь. Ведь на тот момент количество людей, призванных в армию, достигло критического для страны значения, а противник обладает огромным резервом живой силы и имеет возможность без труда перебросить её на Восток. Техники и боеприпасов для продолжения боевых действий против могущественного врага тоже недостаточно. На основании этого Ояма призывал правительство к поиску приемлемого варианта заключения мира.

Не сбылись надежды российского правительства на поднятие своего реноме благодаря победоносным военным действиям. После поражения под Мукденом русское общество проявляло крайне негативное отношение к войне, в которую на тот момент уже было вложено два миллиарда рублей. По требованию Николая II великий князь Николай Николаевич, общепризнанный военный авторитет, составил донесение о перспективах продолжения противостояния с Японией. Согласно его расчётам, для победного завершения вооружённого конфликта требовалось не менее года. Предполагаемые затраты составляли около миллиарда рублей, а потери убитыми (без учёта раненых и пленных) – до 200 тысяч человек. Такой неутешительный прогноз подтолкнул императора к пересмотру своего мнения относительно необходимости продолжения Русско-японской войны, и в августе 1905-го был подписан Портсмутский мирный договор.

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