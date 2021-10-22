13 улётных фактов о Норвегии

Норвегия расположена фактически по соседству с Россией, однако об этой скандинавской стране мы многого не знаем. А зря!

Когда в Норвегии выходит новая книга — любая книга — то, если она проходит контроль качества со стороны национального Совета по искусству, Совет закупает 1000 экземпляров, если книга взрослая, и 1550, если она предназначена для детей. И рассылает их библиотекам по всей стране. Это способствует знакомству норвежцев с современной национальной литературой и поддерживает материально авторов и издателей.



В Норвегии есть государственый нефтяной фонд, аккумулирующий финансовые резервы страны. По оценкам, его объем — около одного триллиона долларов. Но норвежцы тратят не более 3% от объема фонда в год, оставляя остальное для будущих поколений.



Норвежский архипелаг Шпицберген — единственная полностью безвизовая зона в мире: там может жить и работать в течение любого времени любой, кто того пожелает.



В 2013 году бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг устроился инкогнито немного поработать таксистом в Осло. По его словам, он сделал это, «чтобы услышать истинный голос избирателей, ведь такси — одно из немногих мест, где люди ничего не скрывают».



В норвежской тюрьме Хальден охранников поощряют общаться с заключенными, заниматься с ними вместе спортом, совместно завтракать, обедать и ужинать.

Это создает чувство общности и снижает вероятность агрессии. Эта тюрьма считается строгой, однако в каждой камере здесь есть телевизор с плоским экраном, отдельный туалет и душ с махровыми полотенцами.



В норвежском слэнге словом «Техас» обозначают нечто совершенно сумасшедшее, безумное. Как утверждает Даниэль Гусфре Имс, глава консультационной службы Языкового совета Норвегии, это слово вошло в язык в данном значении после того, как норвежцы стали смотреть ковбойские фильмы и читать книги о ковбоях. «Этот жанр стал очень популярен в Норвегии, при этом действие, как правило, происходит в Техасе, так что название штата стало синонимом чего-то совершенно неконтролируемого», — говорит Имс.



Доходы и благосостояние каждого жителя Норвегии — публичная информация. Идея тут в том, что таким образом людям практически невозможно уклониться от уплаты налогов: если человек задекларирует маленький доход, но будет ездить на новой дорогой машине, это сразу же вызовет подозрения у многих.



Норвежцы обожают такос. Эта закуска стала модной в 1990-е, и с тех пор норвежцы жить без нее не могут — до такой степени, что каждую неделю у них стало традицией устраивать «пятницы такос» — вечеринки, где люди после рабочей недели общаются и поглощают любимую еду.



В Норвегии популярно «медленное телевидение» — передачи, где долго и детально показываются какие-нибудь самые обыкновенные события. Национальный канал NRK регулярно показывает такие документальные телепередачи, как 376-часовое повествование о путешествии на лодке, 60 часов пения хора, 12 часов вязания. Первой программой «медленного ТВ» стало шоу «Поездка из Бергена: минута за минутой». Оно было посвящено 7-часовой поездке на поезде из Бергена в Осло, которая была показана целиком.



Начиная с 2007 года в Норвегии действуют одни из самых строгих в мире правил размещения рекламы. В том же году норвежский омбудсмен по правам потребителей поставил на место автопроизводителей, которые говорили о том, что их машины — «зеленые», «чистые» и «экологичные».



«Машины могут сделать лишь одно доброе дело для природы — причинять ей поменьше зла, — говорит Бенте Оверли, старший менеджер службы омбудсмена по правам потребителя. — Поэтому мы просим не употреблять в описаниях машин упоминания об „экологичности“ и „близости к природе“.



На острове Шпицберген постоянно существует вполне реальная опасность нападения белых медведей на людей. Поэтому губернатор острова рекомендует его жителям не выходить на улицу, не прихватив предмета, которым он сможет отогнать или отпугнуть белого мишку. Более всего жителям советуют постоянно носить при себе огнестрельное оружие.



В Норвегии существует традиция „пасхального детектива“, когда на пасхальных каникулах вся нация зачитывается детективными романами. Традиция родилась еще до Второй мировой, когда два молодых писателя, Нурдаль Григ и Нильс Ли, решили издать детективный роман. Рекламную кампанию новой книги они начали как раз накануне пасхи, тогда же в газетах вышли рекламные объявления их романа „Поезд из Бергена ограблен ночью“. Шрифт и формат публикаций был так похож на настоящую статью, что все взахлеб читали ее как криминальную хронику. Так началась традиция читать на Пасху детективы, которой уже не одно десятилетие.



В Норвегии существовала марка автомобилей „Тролль“ (Troll). Правда, „троллей“ было выпущено всего пять. Они производились на фабрике в Лунде с 1956 по 1958 год.

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