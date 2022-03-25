5 худших "русских" всех времен                                    

Вообще, трудно судить о том, были ли средневековые князья Киевской Руси добрыми или злыми, поскольку мы знаем о них мало и, как правило, только из летописей, написанных столетия спустя. Но Святополк, сын Владимира Великого, крестивший Русь в христианство, безусловно, имел самую дурную славу из всех возможных. Ведь прозвище "Проклятый" говорит само за себя.

Как гласят летописи, Святополк был печально известен тем, что убил трех своих братьев: Бориса, Глеба и Святослава, пытаясь захватить власть. На некоторое время он преуспел, захватив в 1015-1019 годах кресло в Киеве, в то время самом важном славянском городе. Однако позже другой брат, Ярослав Мудрый (который, как видите, имел хорошую известность), вытеснил его, и Святополк умер в изгнании.

2. Малюта Скуратов (1541 - 1573)

Иван Грозный и Малюта Скуратов (справа), Григорий Седов.

Самый печально известный приспешник (опричник) Ивана Грозного Малюта Скуратов был еще более безжалостным, чем царь. Однажды он задушил подушкой священника, отказавшегося благословить репрессивную политику Ивана, позже Малюта попал в опалу.

Утверждают, что он совершал и еще более ужасные поступки - например, организовывал для царя "поездки с изнасилованием".

Историк Николай Карамзин писал: "В июле 1568 года... самые преданные люди Ивана во главе с Малютой взяли со всей Москвы красивых жен и отвезли их в деревню, где царь выбрал некоторых для себя, а некоторых отдал своим фаворитам... многочисленные женщины потом умерли от стыда и горя".

Вместе с другими опричниками Скуратов убил тысячи людей. Россия знала много жестоких угнетателей, но этот человек действительно превосходит всех.

3. Салтычиха (1730 - 1801)

Дарья Николаевна Салтыкова, известная как Салтычиха.

Вы думаете, что женщина не может быть жестокой? Расскажите об этом знатной даме по имени Дарья Салтыкова (Салтычиха - это прозвище), которая имела склонность к пыткам и убийствам своих крепостных - просто так, для острастки. Будучи владелицей большого поместья, она была известна тем, что избивала и казнила всех, кто ей не нравился. По меньшей мере 38 ее крестьян умерли после пыток; остальные прожили свою жизнь в ужасе.

Даже по меркам XVIII века это было слишком: помещикам не разрешалось убивать своих крестьян. Поэтому императрица Екатерина Великая, узнав о садистских утехах Салтыковой, в 1762 году заключила ее в тюрьму (Салтычихе тогда было всего 32 года). Ужасная аристократка провела остаток жизни за решеткой.

4. Николай Ежов (1895 - 1940)