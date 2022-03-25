5 худших "русских" всех времен                                    

Вообще, трудно судить о том, были ли средневековые князья Киевской Руси добрыми или злыми, поскольку мы знаем о них мало и, как правило, только из летописей, написанных столетия спустя. Но Святополк, сын Владимира Великого, крестивший Русь в христианство, безусловно, имел самую дурную славу из всех возможных. Ведь прозвище "Проклятый" говорит само за себя.
Как гласят летописи, Святополк был печально известен тем, что убил трех своих братьев: Бориса, Глеба и Святослава, пытаясь захватить власть. На некоторое время он преуспел, захватив в 1015-1019 годах кресло в Киеве, в то время самом важном славянском городе. Однако позже другой брат, Ярослав Мудрый (который, как видите, имел хорошую известность), вытеснил его, и Святополк умер в изгнании.
2. Малюта Скуратов (1541 - 1573)
Иван Грозный и Малюта Скуратов (справа), Григорий Седов.
Самый печально известный приспешник (опричник) Ивана Грозного Малюта Скуратов был еще более безжалостным, чем царь. Однажды он задушил подушкой священника, отказавшегося благословить репрессивную политику Ивана, позже Малюта попал в опалу.
Утверждают, что он совершал и еще более ужасные поступки - например, организовывал для царя "поездки с изнасилованием".Историк Николай Карамзин писал: "В июле 1568 года... самые преданные люди Ивана во главе с Малютой взяли со всей Москвы красивых жен и отвезли их в деревню, где царь выбрал некоторых для себя, а некоторых отдал своим фаворитам... многочисленные женщины потом умерли от стыда и горя".
Вместе с другими опричниками Скуратов убил тысячи людей. Россия знала много жестоких угнетателей, но этот человек действительно превосходит всех.
3. Салтычиха (1730 - 1801)
Дарья Николаевна Салтыкова, известная как Салтычиха.
Вы думаете, что женщина не может быть жестокой? Расскажите об этом знатной даме по имени Дарья Салтыкова (Салтычиха - это прозвище), которая имела склонность к пыткам и убийствам своих крепостных - просто так, для острастки. Будучи владелицей большого поместья, она была известна тем, что избивала и казнила всех, кто ей не нравился. По меньшей мере 38 ее крестьян умерли после пыток; остальные прожили свою жизнь в ужасе.
Даже по меркам XVIII века это было слишком: помещикам не разрешалось убивать своих крестьян. Поэтому императрица Екатерина Великая, узнав о садистских утехах Салтыковой, в 1762 году заключила ее в тюрьму (Салтычихе тогда было всего 32 года). Ужасная аристократка провела остаток жизни за решеткой.
4. Николай Ежов (1895 - 1940)
Многие россияне до сих пор любят Иосифа Сталина, несмотря на то, что во время Великих репрессий его режим убил не менее 700 000 человек (по скромной версии). Одному из самых зловещих его сотрудников, Николаю Ежову, возглавлявшему Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) с 1936 по 1938 год, не так повезло: его имя ассоциируется только с кровью.
Напоминающий Малюту Скуратова, Ежов под командованием Сталина организовал Великую чистку 1937 года, абсолютный пик сталинских репрессий. Это была массовая резня: людей расстреливали, сажали в тюрьмы, отправляли в трудовые лагеря, где они должны были работать до смерти. Ежов был главным: фактически, люди позже назовут это время Ежовщиной - "феноменом Ежова".
Официальная пресса называла его "железным комиссаром", а Ежова позже прозвали "кровавым карликом" (его рост составлял всего 1,5 метра). Чрезвычайно преданный Сталину, Ежов в конце концов резко пал духом. В 1938 году Сталин уволил его, и несколько лет Ежов был судим и расстрелян теми, кто сменил его в НКВД.
5. Андрей Власов (1901 - 1946)
Когда во время Второй мировой войны советский генерал перешел на сторону Гитлера во имя "освобождения России от коммунизма", этот шаг не встретил одобрения в СССР. По словам директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, "для советских людей Власов стал символом предательства, современным Иудой". С тех пор эта картина практически не изменилась.
У Власова была прекрасная карьера в СССР: он начал службу во время Гражданской войны, получил должность военного советника в Китае, а затем храбро сражался в Великой Отечественной войне, особенно в битве под Москвой (1941 год). Тем не менее, в 1942 году он попал в плен к немцам.
Он принял предложение нацистов возглавить армию из пленных советских солдат, согласившихся воевать против своих товарищей. В своем открытом письме Власов объяснил, что "большевизм маскируется под Родину" и русские должны бороться с ним вместе с немцами. Его так называемая "Русская освободительная армия" сражалась в боях против советских войск, но советские власти в конце концов повесили Власова за измену.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Однозначно одним из наиболее худших "русских" времен является самый губительный для Матушки-России период, возникший после осуществления кровожадными большевистскими нехристями октябрьского переворота , который привел некогда великую державу к демографическому коллапсу и геноциду собственного населения!
Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!
Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!
Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли.
Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!
Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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