Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
После первой брачной ночи муж заявляет: Дорогая я понял, что я у тебя не первый…Жена же ,закуривая, :Да … А я однозначно поняла, что ты точно не последний!
ТОЙОТА придумала рекламный слоган: "Если бы мы делали девушек, то они долго бы не ломались"!
— Учитель алгебры Соломон Цукерберг очень расстроился, когда увидел свою жену с двумя неизвестными.
Двоих пожалуй я не съем, подумала богомолиха, отказав в сексе втроем двум симпатичным самцам богомола!
Дорогая! Если я уйду к другой .. Ты будешь злиться и переживать ?Не понятно, почему я должна жалеть незнакомую женщину, ставшую жутко несчастной !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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