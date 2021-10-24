Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

После первой брачной ночи муж заявляет: Дорогая я понял, что я у тебя не первый…Жена же ,закуривая, :Да … А я однозначно поняла, что ты точно не последний!

ТОЙОТА придумала рекламный слоган: "Если бы мы делали девушек, то они долго бы не ломались"!

— Учитель алгебры Соломон Цукерберг очень расстроился, когда увидел свою жену с двумя неизвестными.

Двоих пожалуй я не съем, подумала богомолиха, отказав в сексе втроем двум симпатичным самцам богомола!

Дорогая! Если я уйду к другой .. Ты будешь злиться и переживать ?Не понятно, почему я должна жалеть незнакомую женщину, ставшую жутко несчастной !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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