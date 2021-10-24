Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                          Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

После первой брачной ночи муж заявляет: Дорогая я понял, что я у тебя не первый…Жена же ,закуривая, :Да …  А  я однозначно поняла, что ты  точно не последний!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

ТОЙОТА придумала рекламный слоган: "Если бы мы делали девушек, то они долго  бы не ломались"!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Учитель алгебры Соломон Цукерберг очень расстроился, когда увидел свою жену с двумя неизвестными.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Двоих пожалуй я не съем, подумала  богомолиха, отказав в сексе втроем  двум симпатичным самцам богомола!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Дорогая! Если я уйду к другой .. Ты будешь злиться  и переживать ?Не понятно, почему я должна  жалеть  незнакомую женщину, ставшую  жутко несчастной !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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