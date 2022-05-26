Православные иконы: икона Спаса Вседержителя

Подобно тому, как иконография Иисуса Христа занимает центральную часть всей древней православной иконописи, так и Спас Вседержитель (иконы фото представлено ниже) – образ, который занимает основное место среди всех многочисленных типов изображения Господа. Догматическое значение этой иконы очень велико: Христос – Царь Небесный и Судия, «Альфа и Омега, Начало и Конец, Господь, который есть, и был и грядет, Вседержитель». Практически в каждом православном храме в центральной части купола находится этот образ, который может встречаться в комплекте с традиционными русскими православными иконостасами или в виде одиночной иконы.

Описание иконы Спас Вседержитель

Спаситель Христос на иконе может изображаться в разных положениях: сидя, по пояс, в рост или погрудно, в левой руке со свитком или Евангелием, а правая рука находится в благословляющем жесте.

Эпитет «Вседержитель» выражает догмат Боговоплощения, который символизирует Божественную и человеческую природу Спасителя. Его еще называют по-гречески «Пантократор», где первая часть слова обозначает «все», а вторая - «сила», то есть, Всесильный и Всемогущий. По литературному переводу - «Ему возможно сотворить все», Он - «Правитель мира» и «Властитель всего».

Термин «Вседержитель» встречается неоднократно в Ветхом Завете, древние евреи называли так своего Бога «живаго», которому поклонялись, затем так стали обращаться к Иисусу Христу.

Древняя икона

Появление образа Христа Пантократора в Византии датируется IV-VI веками. Самый древний из иконописных изображений – это икона, которая называется Христос Пантократор из Синайского монастыря (VI в.).

Икона Спаса Вседержителя «Спас на Престоле» - одна из наиболее древних схем, где Христос изображен фронтально, восседающий на престоле с подушкой, в традиционной одежде и с подножием в ногах.

Ранние и первые изображения Спаса на престоле можно увидеть в римских катакомбах (III-IV вв.). Но иконография уже окончательно оформится в послеиконоборческий период (X в.).

Престол имеет значение атрибута царского достоинства. Ветхозаветным пророкам Бог являлся восседающим на престоле. Именно так Господь явится на землю, в День Всеобщего Воскресения, чтобы совершить Свой Страшный суд над всеми людьми живыми и мертвыми.

Икона Спаса Вседержителя «Мануилов Спас» по преданию принадлежит кисти императора Византии Мануила I, и ее отличает особый жест правой руки, указывающий на текст Евангелия.

Есть еще несколько интерпретаций изображения Христа: «Спас в силах», в традиционном русском иконостасе, а также икона Христа, восседающего на престоле в окружении Небесного Воинства, Психосостер (Душеспаситель), Елеемон (Милующий).

Иконоборчество

Икона Спаса Вседержителя показывает возраст Христа, который соответствует времени, когда Он начал проповедовать. Он изображен с прямыми спускающимися до плеч волосами, на светлом лике небольшие бородка и усы.

По канону Спаситель носил красного цвета хитон, а поверх него синий гиматий. Синий - как символ небесного начала, красный – мученичество и цвет крови. Одеяния Христа трактуются, как уединение небесного, земного и духовного. В истории христианства иконы стали камнем приткновения между сторонниками иконопочитания, которые указывали на человеческую и божественную природу Иисуса, и еретиками, отрицавшими все это.

С IV по VI век шла иконоборческая борьба, когда тысячи икон мозаик и фресок просо уничтожались, потому что стали для многих людей оплотом веры, сторонников же иконописи жестого наказывали. Только к 842 году на Константинопольском Соборе приверженцы ортодоксальных взглядов все-таки достигли победы, а иконоборцев предали анафеме. Икона Спаса Вседержителя Пантократора в итоге стала символом победы над ересью.

Спас Вседержитель: икона, значение

Перед образом этой иконы возносят молитвы люди, которые хотят поблагодарить Великого Господа за помощь и поддержку или получить благословение на намеченные дела. Молитва иконе Спас Вседержитель поможет получить утешение и силы. Ей также молятся, чтобы получить исцеление от травм физических и духовных и избавление от грешных помыслов. Возносить свои молитвы можно не только за себя, но и за своих родных и близких друзей.

К иконе надо обращаться не только в минуты трудностей и отчаяния, но и с тем, чтобы поделиться своими радостями. При этом молитва должна звучать искренне, с чистыми помыслами и открытым сердцем.

Помощь

Икону «Господь Вседержитель» можно преподнести в дар как составляющую венчальную пару для молодоженов или подарить ее дорогому человеку. Так как у этой иконы очень сильная энергетика, она может наставить на истинный путь спасения души, если, конечно, человек кается, и подарить чудесное исцеление человеку искрене верующему. Перед тем как просить милости у Бога, надо прочесть молитву «Отче наш».

На вопрос Икона Спас Вседержитель в чем помогает, можно ответить тем, что Иисус Христос – главный врач наших душ и тел, который обо всем ведает и Ему в самую первую очередь должна быть направлена наша молитва. Икона Спаса по церковным правилам ставится во главе всего иконостаса.

Описано очень много разного рода чудес и исцелений возле этой иконы. Однако есть и те, кто считают иконы суеверием и обманом, но опыт показывает совсем обратное, по-настоящему верующий человек без молитвы не начнет свой день, как говорят с Богом хоть за синее море, но без Бога не до порога.

Отношение к иконам

Да и вообще, любая православная икона – это совсем не картинка, где можно любоваться сюжетной композицией или игрой красок и восхищаться талантами художника ее создавшего.

Икона, прежде всего, это строгость и умиление. В противовес любой картине, она заставляет думать о вечных ценностях и о состоянии души, приближая нас к Богу.

Когда мы смотрим на икону и молимся, она наполняет нас той всеобъемлющей благодатью, которая нас невидимым образом обволакивает, зовет ко спасению, пробуждает в нас нашу совесть, и тем самым воскрыляет молитву.

Почитание святынь

И если православных христиан обвиняют в поклонении иконам, как идолам, то это является неверным утверждением. Они им не поклоняются, а почитают как святыню. Верующие прекрасно понимают, что такое иконы, и через них возносят честь и хвалу первообразу Господа Вседержителя.

Весь земнородный народ объединяют желания жить без проблем, иметь здоровье и благополучие. И это все на основе веры, надежды и любви, которые является неотъемлемыми христианскими добродетелями.

Жизнь обязательно изменится в лучшую сторону, если начать усилено молиться и благодарить Господа за все - и за все хорошее, и за то плохое, что в нашей жизни происходит. Бог в помощь всем!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484973792891766962/

А вы знали об этом?

С древних времен люди верили в магические свойства подковы. Считается, что этот талисман способен принести в дом удачу, счастье и богатство. Сегодня найти на улице подкову практически не реально.А вот сделать такой оберег самостоятельно под силу каждому. У некоторых европейских народов существует легенда, согласно которой, к одному кузнецу, по имени Данстан, явился Дьявол в обличии лошади. Он пытался искусить мужчину и направить его по ложному жизненному пути. Однако кузнец смог распознать его коварный план и не согласился на привлекательные предложения нечистой силы. Подковывая копыта Дьявола, мужчина действовал с такой грубостью, что тот стал молить о пощаде. Данстан пожалел искусителя и отпустил его с миром, но поставил свое условие, что отныне нечистая сила никогда не будет пытаться проникнуть в дом, над дверью которого висит подкова. В древности на Руси считалось огромной удачей найти на дороге подкову. При этом нужно было проделать следующий ритуал: поднять подкову с земли, очистить ее от пыли, плюнуть на землю и загадать свое самое заветное желание. После этого подкову нужно было со всей силы перебросить через левое плечо и, не оглядываясь, идти домой.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43378206389)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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