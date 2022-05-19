Роковая женщина и профессиональная фаворитка Софья Потоцкая

Жизнь Софьи Потоцкой похожа на маленькое чудо. Девушка, которой работу на улице уготовила родная мать, сумела пробиться в высший свет и неплохо устроилась в жизни. Софья не только успешно обольщала сильных мира сего. Она занималась благотворительностью и помогала своей семье в финансовых вопросах.

Софья Потоцкая

Ум и хитрость с самого детства

Незаурядная девочка родилась в Бурсе в семье греческих торговцев Глявоне. Когда девочке исполнилось 12 лет ее родители переехали в Константинополь. Затем семью Софьи постигали несчастья одно за другим. Сначала умер ее отец Константин. Затем умер и отчим, кормивший семью, а дом девочки сгорел.

Чтобы прокормиться, мать Софьи Мария подалась в куртизанки и сводницы. Женщина «работала» в иностранном районе, где вели свою деятельность послы и богатые иностранцы. Вскоре она привела туда на работу и хорошенькую Софью.

Там то и увидел девочку Боскамп-Лясопольский. На тот момент богач занимал в Османской империи должность посла. Он забрал Софью с улицы, поселил в своем дворце, нанял ей репетиторов.

Освоившись, молодая девушка стала сопровождать Боскампа на полусветские мероприятия в Константинополе.

Она быстро обзавелась полезными связями. Спустя некоторое время польский посол отбыл домой, но снял девушке квартиру и положил ей деньги на счет перед своим отъездом.

Уехав, Боскамп не забыл о девушке. Он прислал ей письмо, в котором звал к себе и обещал удачное замужество с богатым человеком, если Софья приедет. Девушка отправилась в Варшаву через Болгарию, но до места назначения так и не добралась.

Софья Потоцкая

Первое замужество

По пути в Польшу Софья заехала в город Каменец. Там она совершенно случайно познакомилась с Юзефом Виттом. Он был сыном коменданта крепости. С первой минуты Юзеф был сражен красотой Софьи. Девушка выдала себя за знатную даму из рода де Челиче. Влюбленный мужчина безоговорочно поверил ей. И женился на Софье в тайне от семьи.

Затем дядя девушки прибыл в Каменец и подтвердил ее историю. На самом деле, купец был вызван новоиспеченной мадам де Витт специально. Он помог племяннице подтвердить легенду, а она помогла ему наладить новые торговые связи через родственников мужа.

В 1781 году супруги Витт отправились в путешествие по европейским странам. Софию даже представили польскому королю. Это было ужасной ошибкой Юзефа. Роковая красавица быстро очаровала всех при дворе, и ее муж был задвинут на второй план.

После успеха при польском дворе был прусский двор, а затем французский королевский двор. Везде Софья имела огромный успех. Затем произошла одна пикантная история.

Сына Яна Софья родила в Париже, но король Польши лично нанес визит отцу де Витта, чтобы поздравить его с рождением внука. Спустя время отец Юзефа умер, и он сам стал комендантом крепости и был существенно повышен в чине. Что бы это значило?

Софья

Тайный агент и второе замужество

Есть мнение, что Софья была тайным агентом Потемкина и Екатерины. Неизвестно где она познакомилась с Потемкиным, но она считала его своим покровителем до конца своих дней.

Из Витт в Потоцкую Софья превратилась благодаря встрече со Станиславом Потоцким. Он буквально выкупил ее у мужа. А сам долго не мог получить у королевы развод, чтобы жениться на своей ненаглядной.

Но и второй брак для роковой женщины не был счастливым. Она не удержалась и закрутила роман с сыном нового мужа. Тот не пережил скандала, и быстро умер после того, как его подозрения подтвердились.

У Софьи было шестеро детей от разных мужей и любовников. На склоне лет женщина занималась благотворительностью. В 1822 Потоцкая умерла от рака матки. Ее похоронили в Умани. Много людей проводило Софью в последний путь, ведь перед смертью богатая вдова успела сделать множество добрых дел.

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А вы знали об этом?

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Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43295126668/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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