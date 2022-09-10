События мировой истории, в которых можно усомниться из-за их ироничности

В истории можно найти огромное количество по-настоящему впечатляющих событий, которые мало кого оставят равнодушными. Одни будут поражать своими масштабами или исключительной важностью, другие — драматичностью и даже трагичностью. Однако есть и такие факты, которые настолько странные в своей парадоксальности и совпадения, что их и правдивыми посчитать будет непросто. Вашему вниманию «девятка» событий мировой истории, в подлинности которых можно усомниться из-за их ироничности.

1.

Опровергнутое «бесплодие»





Алиенора Аквитанская была знаменита своей красотой и умом, поэтому нет ничего удивительного в том, что она стала женой королю Людовику VII, французскому правителю. Однако была проблема: на протяжении тринадцати лет она не могла подарить мужу сына-наследника, поэтому король решил развестись с бесплодной, с точки зрения монархов, супругой. Однако довольно скоро выяснилось, что всё было не так однозначно: очень быстро Алиенора вышла замуж за английского короля Генриха II Плантагенета. И вот ему она умудрилась произвести на свет аж пять мальчиков, одним из которых стал легендарный Ричард «Львиное сердце».

2.

О вреде алкоголя на свадьбе





Пётр I как-то решил выдать замуж свою племянницу Анну за Фридриха, герцога Курляндского.

3.

Свадебное торжество было впечатляющим, особенно это касалось количества выпитых горячительных напитков. Причём больше всего Пётр настаивал на том, чтобы крепко пил его новоиспечённый зять, и его совершенно не смущало, что тому было всего 17 лет. Отказаться было невежливо, поэтому юному Фердинанду приходилось пить, и много. Но спустя два месяца, когда молодожёнов отправилась наконец в Курляндию, стало ясно, что алкоголь нанёс непоправимый ущерб неокрепшему юношескому организму — Фридрих скончался, а врачи обвинили в этом именно выпивку на той самой свадьбе.

Исполнившееся желание





В середине прошлого столетия Олбен Уильям Баркли был признан самым пожилым вице-президентом в истории США. Он был известен также своей набожностью и способностью сдерживать свои обещания. Однако насколько последнее утверждение правдиво, весь мир увидел уже 30 апреля 1956 года. В тот день Баркли произносил речь перед американским сенатом, которую решил завершить весьма эффектно: «Я бы предпочел быть прислугой в доме Господнем, чем сидеть среди власть имущих». И все бы ничего, да только сразу после окончания своего спича 78-летний Баркли упал и умер.

4.

Учёный, который не придерживался собственных научных выводов





Автор теории естественного отбора и работы «Происхождение видов» Чарльз Роберт Дарвин, в частности, очень много времени и работ написал о слабости потомства вследствие близкородственного скрещивания. Впрочем, это совершенно не помешало самому Дарвину жениться на собственной двоюродной сестре. Супруги имели десять детей, трое из которых умерли во младенческом возрасте, а остальные не отличались крепким здоровьем. Есть сведения, что это постоянно вызывало у отца чувство вины, так как он не применил собственные научные выводы на практике.

5.

Казино, сохранившее состояние миллионера





Зачастую игромания приводит к тому, что даже самый богатый человек может стать бедняком. Однако история Николая Дмитриевича Стахеева демонстрирует, что бывает и наоборот. Он был известен как купец, который любил просаживать состояние в казино Монте-Карло, что категорически не нравилось его супруге. В какой-то момент ей это настолько надоело, что она с ним развелась, да ещё и отсудила большую часть его состояния и целый ряд московских особняков. Однако счастья ей это не принесло: скоро грянула Октябрьская революция, и женщина потеряла всё состояние. В отличие от бывшего супруга, который успел уехать в Монте-Карло. А там, в благодарность за баснословные суммы, которые купец раньше просаживал, казино арендовало ему роскошную квартиру и даже назначило пожизненную пенсию.

6.

Антимонархическое тату короля





При Наполеоне много лет служил верный маршал Жан-Батист-Жюль Бернадот, активный участник революционных войн. За преданность Бонапарт пожаловал Бернадоту свою бывшую невесту Дезире Клари и шведский престол. Бернадот правил под именем Карл XIV Юхан, став основателем королевской династии Бернадотов, которая правит Швецией по сей день. А вот когда Карл XIV Юхан скончался в возрасте 81 года, то его придворный лекарь с помощниками, во время приготовления тела к бальзамированию, внезапно обнаружили на покойном короле татуировку «Смерть королям!», которая была сделана им во времена республиканской молодости.

7.

Неверность короля Генриха VIII





В 1521 году молодой английский король Генрих VIII опубликовал монографию «В защиту семи таинств», где ревностно отстаивал многие постулаты католицизма. За эту работу монарх получил от Ватикана официальное прозвище на латыни — Fidei Defensor, что переводится как «защитник веры». А вот 13 лет спустя Генрих решил развестись со своей супругой, Екатериной Арагонской, что заставило его разорвать все отношения с католической церковью. В итоге он сделал себя главой новой, англиканской церкви, а Ватикан своего бывшего Fidei Defensor предал анафеме.

8.

Неудачное имя





В декабре 1914 года в Атлантическом океане, недалеко берегов Аргентины, в Фолклендском бою восемь британских кораблей потопили германскую эскадру, которую возглавлял знаменитый адмирал Максимилиан фон Шпее, он же стал одним из двух тысяч погибших в этой битве. В Германии память доблестного адмирала решили увековечить: в его честь назвали карманный линкор «Адмирал граф Шпее». Вот только решение это было ошибочным: ровно через 25 лет после гибели адмирала фон Шпее в тех же в водах Атлантического океана у тех же аргентинских берегов операция союзников стала причиной потопления немецкого карманного линкора «Адмирал граф Шпее».

9.

Король Людовик XVI и гильотина





Французский монарх Людовик XVI интересовался столярным делом, и однажды проинспектировал прогрессивный по тем временам аппарат по обезглавливанию, известный как «гильотина». Более того, король даже внёс несколько предложений по модернизации гаджета. Вот только вряд ли правитель предполагал, что буквально спустя несколько лет ему придётся проверить эффективность гильотины на себе. Именно с её помощью его казнили во время Великой Французской революции.