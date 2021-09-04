Трагедия семьи Николая Склифосовского

Из семи детей Николая Склифосовского до преклонного возраста дожила лишь одна дочь. Знаменитый врач был женат дважды, и обе жены скончались в мучениях. Карьера великого хирурга шла гладко: в 27 лет он уже получил степень доктора наук. А вот личная жизнь была трагедий.

Всю жизнь Склифосовский спасал людей, но смерть неотступно следовала за его семьей. На поле боя хирург не делил солдат на «своих» и «чужих», стараясь спасти всех. Близких людей ему спасти не удалось.

Какие трагедии поджидали хирурга на его жизненном пути, и почему судьба обошлась с ним столь жестоко? Фактрум собрал самую важную информацию о личной жизни Николая Склифосовского.

Вторая жена Софья Склифосовская: жестокое убийство

В 1919 году, когда великого хирурга уже не было в живых около 15 лет, в его поместье ворвались бандиты. В огромном и полупустом доме проживала парализованная вдова Софья и одна из его дочерей — Тамара. Анархисты-бибиковцы, захватившие город, рыскали по поместьям в поисках «дворянской крови». Когда они по-хозяйски зашли в поместье, Тамара показала им ленинскую грамоту. Бумага давала иммунитет семье от репрессий любого вида. Однако бибиковцев это не остановило.

Увидев в гостиной портрет какого-то генерала и узнав, что это отец семейства, бандиты рассвирепели.

Им было невдомёк, что на картине запечатлён Николай Склифосовский, получивший звание за спасение солдат на поле боя. Голодные, жадные до чужой крови анархисты (называвшие себя большевиками) жестоко расправились с семьёй хирурга. Немощную вдову зарубили лопатами. Дочь покойного хирурга изнасиловали и повесили во дворе. И всё из-за портрета, на котором якобы был изображён дворянин.

Так было покончено с остатками семьи великого хирурга. Лишь старшая дочка от первого брака достигла преклонного возраста и эмигрировала за границу. Русских потомков у Склифосовского не осталось совсем.

Первая жена и дети Склифосовского

Череда трагических событий, которая закончилась зверским убийством жены и дочки, началась ещё в молодости Николая. В 24 года в мучениях от тифа ушла из жизни первая жена врача. Он долго корил себя за то, что не смог спасти возлюбленную. Через несколько лет, оправившись от траура, он вновь женился. Новая избранница (та самая вдова, которую убьют в поместье) — Софья Александровна — занимала должность гувернантки в его доме. Девушка отлично вела хозяйство и хорошо управлялась с тремя детьми, оставшимися от первого брака.

Новую семью Николая Склифосовского ждали новые потери. Первенец Софьи умирает во младенчестве, а второй сын Константин не достигает зрелого возраста. В 17 лет мальчик умер от туберкулёза почек.

Самоубийство в семье Склифосовского

Великий хирург прошёл несколько войн, где собирал солдат по кусочкам прямо на поле боя. Ни утомительные операции, ни работа без перерывов не сломили его. Иногда он возвращался домой с сильными головными болями из-за того, что всю смену дышал эфирными и спиртовыми растворами. Непробиваемого хирурга, преданного делу, сломила ещё одна семейная трагедия.

Уже после того, как Склифосовский вернулся с фронта, он получил известие о старшем сыне. Владимир, студент университета в Санкт-Петербурге, покончил с собой. Считается, что причиной послужило задание террористической организации, в которой состоял Владимир. Ему поручили убить Катеринича, занимавшего должность полтавского губернатора. Однако Катеринича Владимир знал с детства. Мальчик не раз видел губернатора в своём доме мирно беседующим с отцом. Молодой, наивный Владимир, затянутый в политические интриги, не выдержал напряжения и свёл счёты с жизнью.

Институт Склифосовского

После трагедии Николай Склифосовский оставил медицинскую карьеру. Великий врач пережил любимого сына на четыре года: в 1904 году Николая убил инсульт. Почти сразу после смерти Николая Склифосовского пришло известие о судьбе ещё одного из сыновей: Николай, участник Русско-японской войны, погиб во время боевых действий. Во время Гражданской войны, которая разразилась через 13 лет после смерти хирурга, без вести пропал последний сын Александр.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как математика может спасти вашу жизнь … и отнять ее( https://otari.mirtesen.ru/blog/43215644020 )

Факты об Александре Пушкине, которые не принято афишировать( https://otari.mirtesen.ru/blog/43138846789 )