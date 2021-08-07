За что французского короля дважды выдворили из России: Скиталец Людовик XVIII

В 1791 году, в разгар французской революции, король Людовик XVI вместе со своей семьей совершил неудачную попытку бегства, а в 1793 году был казнен. Вместе c остальными представителями свергнутой династии Бурбонов бежал и родной брат короля Луи-Станислас-Ксавье (Людовик XVIII), которому все-таки удалось покинуть страну.

Во Францию он вернется в 1814 году и займет трон ровно через 10 веков после франкского императора Людовика I, с которого и началась нумерация его французских тезок.

Убежище французского монарха в Митаве

Король Франции Людовик XVIII.

После побега Луи-Станислас-Ксавье пытался найти убежище в Брюсселе, Вероне, Бланкенбурге и других европейских городах. В 1795 году стало известно, что 10-летний наследник короны Луи-Шарль Капет умер в тюрьме Тампль. Будучи самым старшим в династии Бурбонов, Луи-Станислас-Ксавье провозгласил себя монархом Франции под именем Людовика XVIII.

В Европе признали титул изгнанника, но надолго оставить его не могли, так как Французская республика вынуждала европейских правителей гнать семейство Бурбонов со своих территорий.

В 1798 году, после долгих скитаний по Европе титулярный король Франции наконец-то получил убежище в России. Император Павел I, который и раньше оказывал особенное покровительство эмигрантам, проявил сочувствие к незавидной судьбе свергнутых Бурбонов и осыпал их щедрыми подарками.

Русский государь взял на себя все расходы на переезд Людовика XVIII с семьей и королевской дворцовой свитой в Россию, отправив ему 60000 рублей на дорогу и приказав генерал-лейтенанту Ферзену сопровождать их до самой Митавы (современная Елгава в Латвии). Путешествие из Пруссии в Россию длилось около месяца.

В распоряжение французских гостей был предоставлен просторный Бироновский дворец, который уже с самого начала не удовлетворил всех претензий короля. Не вспоминая о довольно крупных суммах, выделенных Павлом Петровичем на проживание в чужих краях и переезд, Людовик с первых дней стал жаловаться на отсутствие комфорта в своем новом жилище. Кроме того, он был недоволен тем, что император медлил с выдачей новых сумм помимо дарового содержания. В своих дневниках король писал: «Павел I обстановил меня здесь с грехом пополам... комнат для моей свиты не догадались приготовить вовсе... Пришлось покупать за свой счет все необходимое для первого обзаведения». При этом от других европейских правителей взыскательный король не получал и половины того, что предоставил ему Павел I.

Российского монарха смутила такая неблагодарность, и жалость к свергнутому французскому королю в нем немного угасла. Особое раздражение у императора вызвал новопринятый в русскую армию Французско-дворянский корпус. Отсутствие строгой дисциплины, фамильярность и частые дуэли вынудили Павла I издать приказ, который отменял любые поблажки для французских солдат и обязывал их служить согласно уставам Его Императорского Величества.

Первое изгнание Людовика XVIII из России

Российский император Павел I.

В 1799 году у короля появились шанмы вернуться на родину. Россия вела в Италии успешные бои против Наполеона, и про Людовика снова вспомнили — Павел I вручал ему ордена и обещал вернуть престол.

Со временем император стал разочаровываться в своих союзниках по антифранцузской коалиции. Перед походом в Швейцарию австрийцы не обеспечили суворовские войска продовольствием, дали неправильные карты местности и бросили в одиночестве с превосходящим по силам противником.

Особое негодование вызвало поведение англичан, которые после освобождения Мальты от французов решили оставить ее себе, вместо того чтобы вернуть мальтийским рыцарям.

После этих событий Павел I разрывает отношения с ненадежными союзниками и начинает искать примирения с Францией. Наполеон сам охотно сделал шаги навстречу императору и выпустил пленных русских солдат. Начались активные обсуждения совместных военных планов. И в таких условиях нахождение Бурбонов в России стало невозможным.

В январе 1801 года в Митаву приехал граф Ферзен и сообщил Людовику XVIII, что тот должен покинуть Россию по приказу царя. Причем сделать это нужно было на следующий день после извещения.

Отъезд осложнялся отсутствием средств на дорогу, но местная знать помогла монаршей особе и выдала ссуду под его честное слово. На пути из России в Варшаву король со своей свитой останавливался в придорожных гостиницах и в поместьях у гостеприимных курляндских баронов.

Возвращение в Митаву при Александре I

В.Л. Боровиковский. Портрет Александра I.

Очередное пристанище Людовик нашел в Варшаве под именем графа де Лилля. Спустя пару месяцев после приезда он узнал о смерти российского императора и описал свои чувства в дневнике: «Не могу выразить, что было со мной, когда я узнал об этом событии... Я забыл несправедливости в отношении меня и думал только о смерти, его постигшей».

Новый император России Александр I сообщил изгнаннику о возобновлении выплат содержания и предложил ему вновь обосноваться в России. Это приглашение Людовик принял только в 1805 году, когда под влиянием Наполеона король Пруссии попросил его уехать из Варшавы.

Французский монарх вместе с королевским двором вновь поселился в Митаве и остался там на 2 года. Весной 1807 года в этом месте произошла встреча Александра I и Людовика XVIII, в ходе которой император пообещал, что изгнаннику всегда найдется место в России и «в личной дружбе». Такая благосклонность объяснялась тем, что Россия снова воевала с Наполеоном. На самом деле русский самодержец, в отличие от своего отца, не испытывал почтения к титулярному королю и ко всей династии Бурбонов.

Что стало с королем после очередного отъезда из России

Прощание Александра I и Наполеона после заключения мира в Тильзите.

Мечтам Людовика о том, что его «друг» Александр Павлович победит Наполеона и вернет ему трон, не суждено было сбыться. Летом 1807 года после Войны четвертой коалиции между Александром I и Наполеоном был заключен Тильзитский мирный договор. Растерянный король, наученный горьким опытом, прекрасно понимал, что его ждет, и решил не дожидаться неприятных посланий от царя.

Король-скиталец добровольно покинул Россию и обосновался в Лондоне. Оттуда он внимательно следил за войной 1814 года и узнал о победе русской армии. «Корсиканец» наконец-то побежден, и Людовик отправляется на родину, занимает трон и возвращает конституционную монархию. Король без королевства ждал своего возвращения 19 лет, а правил страной всего 10. Он скончался 16 сентября 1824 года после продолжительной болезни, не оставив прямых потомков.

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