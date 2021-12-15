Картинка-загадка: найдите здесь кошку

Предлагаем немного отдохнуть и ненадолго отвлечься от дел!

Тем более, мы подготовили для вас одну забавную загадку на внимательность!

На этой картинке постарайтесь разглядеть кошку среди сов!

Нашли? Отлично. Тогда для вас есть ещё одна картинка-загадка: на этом рисунке среди собачек прячется панда. Найдёте её?

А вот ответы для тех, чья внимательность уже отправилась в выходные: