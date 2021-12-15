Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Помошников
    "Но воплотился он в среде еврейского народа, и по плоти Господь Иисус является евреем." Какая чушь. Это называется ер...Иисус Христос и е...
  • Ole Ole
    У него был не компенсированный диабет 2 типа с неконтролируемым аппетитом. Как и у обжоры баснописца КрыловаТрапеза беззубого...
  • анатолий андреев
    Это что за скот грызунский нарисовался??За что сразу посл...

Картинка-загадка: найдите здесь кошку

Предлагаем немного отдохнуть и ненадолго отвлечься от дел! 

Тем более, мы подготовили для вас одну забавную загадку на внимательность!

На этой картинке постарайтесь разглядеть кошку среди сов!

Картинка-загадка: найдите здесь кошку

Нашли? Отлично. Тогда для вас есть ещё одна картинка-загадка: на этом рисунке среди собачек прячется панда. Найдёте её?

Картинка-загадка: найдите здесь кошку

А вот ответы для тех, чья внимательность уже отправилась в выходные:

Картинка-загадка: найдите здесь кошку
Картинка-загадка: найдите здесь кошку
 

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как на Руси души предков вызывали https://otari.mirtesen.ru/blog/43308941820/

Как собаки помогали солдатам во время войны: Обезвреженные снаряды, спасённые жизни и другие подвиги https://otari.mirtesen.ru/blog/43384438970/

Рассказы переживших клиническую смерть: наука и религия https://otari.mirtesen.ru/blog/43830055038/

       
Обсудить

Картина дня

наверх