Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Возможно, имя этой женщины не сохранилось бы в истории, если бы не ее феноменальная способность выживать в самых страшных катастрофах. Несчастья преследовали ее с самого детства, но ей каким-то чудом удавалось найти выход из самых сложных ситуаций. Вайолетт Констанс Джессоп довелось работать на трех самых известных океанских лайнерах – «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Каждый из них потерпел крушение, но Вайолет осталась жива.
Вайолетт Констанс Джессоп работала на пассажирских лайнерах
Врачи предрекали смерть Вайолетт еще в раннем детстве. Тогда она заболела туберкулезом, от которого в то время умирало большое количество людей. Но девочка не только выжила, но и полностью вылечилась от страшной болезни. Школу она не смогла закончить, так как из-за смерти отца и болезни матери вынуждена была заняться поиском работы. Она выбрала ту же профессию, что и ее мать, – устроилась стюардессой на судах кампании «White Star Line», осуществлявшей трансатлантические рейсы.
*Олимпик* впервые в Нью-Йорке 22 июня 1911 г.
*Олимпик* и *Хоук* после столкновения
В 1910 г. 23-летняя Вайолетт оказалась на огромном лайнере «Олимпик» – первом из трех судов такого класса кампании «White Star Line».
Через год громоздкий «Олимпик» в результате неудачного маневрирования столкнулся с крейсером «Хоук». 14-метровая пробоина была выше ватерлинии, и судно осталось на плаву. К счастью, столкновение обошлось без человеческих жертв, но лайнеру был нанесен серьезный урон.
*Титаник* выходит из Саутгемптона в свой первый и последний рейс, 10 апреля 1912 г.
Титаник
Крушение *Титаника*
Вайолетт продолжала работать на «Олимпике» после того, как судно отремонтировали, но тут построили новый лайнер, и ей предложили на него перейти. Так Вайолетт отправилась в первый и последний рейс на «Титанике». В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. лайнер столкнулся с айсбергом. О последствиях этой катастрофы вскоре узнал весь мир – из 2224-х человек спастись удалось только 711-ти. В их числе была и Вайолетт, которой досталось место в шлюпке №16. Когда она садилась в шлюпку, какой-то мужчина попросил ее позаботиться о его ребенке. С малышом на руках спустя два часа девушка поднялась на борт «Карпатии», первой прибывшей на место кораблекрушения.
Вайолетт Констанс Джессоп
Во время Первой мировой войны Вайолетт работала медсестрой британского Красного Креста. В этом качестве она отправилась в рейс на борту госпитального судна «Британик» – последнего и самого большого из трех океанских лайнеров. В ноябре 1916 г. судно подорвалось на мине, во время эвакуации две шлюпки затянуло под работающие винты тонущего корабля. В одной из них находилась Вайолетт, которой снова чудом удалось выжить.
*Титаник* под водой
*Титаник* под водой
Вайолетт прожила долгую жизнь и умерла от сердечной недостаточности в возрасте 83 лет. 42 года она проработала на пассажирских лайнерах, совершила 2 кругосветных путешествия и пережила многих погибших во время крушений «Титаника» и «Британика».
Три океанских лайнера – *Олимпик*, *Титаник* и *Британик*
А вы знали об этом?
Старинная датская традиция соблюдается по сей день. Если человеку стукнуло 25 лет, а он еще не заключил брак, то его нужно посыпать пряностями, в том числе и корицей.Эта традиция началась давно, когда торговцы специями много путешествовали. Торговцы никогда долго не задерживались в одной местности, поэтому не могли создавать семьи и оставались холостяками.Когда человеку исполняется 30 лет, вместо корицы начинают использовать перец. Но вопреки старой традиции, людей, поздно вступающих в брак, не осуждают.Средний возраст людей, регистрирующих браки впервые, составляет в Дании 32-34 года. Скорее всего, обряд сохранился для того, чтобы повеселиться с друзьями и весело провести время.
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