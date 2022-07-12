Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения

*Олимпик* и *Хоук* после столкновения

Через год громоздкий «Олимпик» в результате неудачного маневрирования столкнулся с крейсером «Хоук». 14-метровая пробоина была выше ватерлинии, и судно осталось на плаву. К счастью, столкновение обошлось без человеческих жертв, но лайнеру был нанесен серьезный урон. В 1910 г. 23-летняя Вайолетт оказалась на огромном лайнере «Олимпик» – первом из трех судов такого класса кампании «White Star Line».Через год громоздкий «Олимпик» в результате неудачного маневрирования столкнулся с крейсером «Хоук». 14-метровая пробоина была выше ватерлинии, и судно осталось на плаву. К счастью, столкновение обошлось без человеческих жертв, но лайнеру был нанесен серьезный урон.

*Титаник* выходит из Саутгемптона в свой первый и последний рейс, 10 апреля 1912 г.

Титаник

Крушение *Титаника*

Вайолетт продолжала работать на «Олимпике» после того, как судно отремонтировали, но тут построили новый лайнер, и ей предложили на него перейти. Так Вайолетт отправилась в первый и последний рейс на «Титанике». В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. лайнер столкнулся с айсбергом. О последствиях этой катастрофы вскоре узнал весь мир – из 2224-х человек спастись удалось только 711-ти. В их числе была и Вайолетт, которой досталось место в шлюпке №16. Когда она садилась в шлюпку, какой-то мужчина попросил ее позаботиться о его ребенке. С малышом на руках спустя два часа девушка поднялась на борт «Карпатии», первой прибывшей на место кораблекрушения.

Вайолетт Констанс Джессоп

Во время Первой мировой войны Вайолетт работала медсестрой британского Красного Креста. В этом качестве она отправилась в рейс на борту госпитального судна «Британик» – последнего и самого большого из трех океанских лайнеров. В ноябре 1916 г. судно подорвалось на мине, во время эвакуации две шлюпки затянуло под работающие винты тонущего корабля. В одной из них находилась Вайолетт, которой снова чудом удалось выжить.

*Титаник* под водой

*Титаник* под водой

Вайолетт прожила долгую жизнь и умерла от сердечной недостаточности в возрасте 83 лет. 42 года она проработала на пассажирских лайнерах, совершила 2 кругосветных путешествия и пережила многих погибших во время крушений «Титаника» и «Британика».