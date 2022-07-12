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Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения

Возможно, имя этой женщины не сохранилось бы в истории, если бы не ее феноменальная способность выживать в самых страшных катастрофах. Несчастья преследовали ее с самого детства, но ей каким-то чудом удавалось найти выход из самых сложных ситуаций. Вайолетт Констанс Джессоп довелось работать на трех самых известных океанских лайнерах – «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Каждый из них потерпел крушение, но Вайолет осталась жива.

 

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Вайолетт Констанс Джессоп работала на пассажирских лайнерах

 

Врачи предрекали смерть Вайолетт еще в раннем детстве. Тогда она заболела туберкулезом, от которого в то время умирало большое количество людей. Но девочка не только выжила, но и полностью вылечилась от страшной болезни. Школу она не смогла закончить, так как из-за смерти отца и болезни матери вынуждена была заняться поиском работы. Она выбрала ту же профессию, что и ее мать, – устроилась стюардессой на судах кампании «White Star Line», осуществлявшей трансатлантические рейсы.

 

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
*Олимпик* впервые в Нью-Йорке 22 июня 1911 г.

 

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
*Олимпик* и *Хоук* после столкновения
В 1910 г. 23-летняя Вайолетт оказалась на огромном лайнере «Олимпик» – первом из трех судов такого класса кампании «White Star Line».
Через год громоздкий «Олимпик» в результате неудачного маневрирования столкнулся с крейсером «Хоук». 14-метровая пробоина была выше ватерлинии, и судно осталось на плаву. К счастью, столкновение обошлось без человеческих жертв, но лайнеру был нанесен серьезный урон.

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
*Титаник* выходит из Саутгемптона в свой первый и последний рейс, 10 апреля 1912 г.

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Титаник

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Крушение *Титаника*

Вайолетт продолжала работать на «Олимпике» после того, как судно отремонтировали, но тут построили новый лайнер, и ей предложили на него перейти. Так Вайолетт отправилась в первый и последний рейс на «Титанике». В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. лайнер столкнулся с айсбергом. О последствиях этой катастрофы вскоре узнал весь мир – из 2224-х человек спастись удалось только 711-ти. В их числе была и Вайолетт, которой досталось место в шлюпке №16. Когда она садилась в шлюпку, какой-то мужчина попросил ее позаботиться о его ребенке. С малышом на руках спустя два часа девушка поднялась на борт «Карпатии», первой прибывшей на место кораблекрушения.

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Вайолетт Констанс Джессоп

Во время Первой мировой войны Вайолетт работала медсестрой британского Красного Креста. В этом качестве она отправилась в рейс на борту госпитального судна «Британик» – последнего и самого большого из трех океанских лайнеров. В ноябре 1916 г. судно подорвалось на мине, во время эвакуации две шлюпки затянуло под работающие винты тонущего корабля. В одной из них находилась Вайолетт, которой снова чудом удалось выжить.

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
*Титаник* под водой

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
*Титаник* под водой

Вайолетт прожила долгую жизнь и умерла от сердечной недостаточности в возрасте 83 лет. 42 года она проработала на пассажирских лайнерах, совершила 2 кругосветных путешествия и пережила многих погибших во время крушений «Титаника» и «Британика».

Феноменальное везение невезучей Вайолетт Джессоп, пережившей три кораблекрушения
Три океанских лайнера – *Олимпик*, *Титаник* и *Британик*
Источник: kulturologia.ru

А вы знали об  этом?

Старинная датская традиция соблюдается по сей день. Если человеку стукнуло 25 лет, а он еще не заключил брак, то его нужно посыпать пряностями, в том числе и корицей.Эта традиция началась давно, когда торговцы специями много путешествовали. Торговцы никогда долго не задерживались в одной местности, поэтому не могли создавать семьи и оставались холостяками.Когда человеку исполняется 30 лет, вместо корицы начинают использовать перец. Но вопреки старой традиции, людей, поздно вступающих в брак, не осуждают.Средний возраст людей, регистрирующих браки впервые, составляет в Дании 32-34 года. Скорее всего, обряд сохранился для того, чтобы повеселиться с друзьями и весело провести время.

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