Почему у османских султанов 30 лет не рождались дети?

Для османских султанов большой гарем был не только неким показателем их величия, но и служил для практических целей — рождения большого количества престолонаследников. В те далёкие времена это было необходимостью, поскольку инфекционные заболевания уносили много детских жизней, и если бы не множество детей, то престол мог остаться без очередного члена османской династии. Кроме того, до XVII века все шехзаде (принцы) участвовали в военных походах и выполняли административную работу, так что в них был толк.



Рождаться шехзаде в Османской империи было рискованно. Несмотря на почёт, шехзаде был всегда в уязвимом положении. Если у него были братья, а у султанов, как правило, было много сыновей, существовал риск того, что кто-то из братьев, тот, кто станет очередным султаном, отдаст приказ о его казни.

Есть в Османской империи страшные моменты, такие как казнь аж 19 шехзаде, братьев новоиспечённого султана Мехмеда III. Это было страшной формой узаконенного в империи способа избежать двоевластия. Таким образом османы пытались предотвратить междоусобные войны и развал государства.



Позднее, при Ахмеде I, братьев султана начали изолировать в отдельном павильоне — кафесе и запрещать иметь собственных детей. Это было такое якобы гуманное решение, вместо казни. О страшной жизни в кафесах я рассказывала в этой статье .



Но есть в османской истории одна загадка. При правлении последовательно двух султанов, во дворце не родилось ни одного ребёнка, между тем как у обоих из них были фаворитки, в истории даже остались их имена. Как же так случилось? Окунёмся в историю.

Изображение османских шехзаде на миниатюре

Жестокий дядя

В 1703 году османский престол занимает Ахмед III, путём смещения с престола своего родного брата — Мустафы II. И вроде как всё хорошо, вот только у брата были сыновья — Махмуд и Осман, а они — потенциальные претенденты на престол. Если появится какой-нибудь очередной бунтарь, на чью сторону встанет армия, его вполне могут сместить с престола и заменить одним из племянников, а то и убить. На момент вступления на престол Ахмеду было 30 лет, его маленьким племянникам 4 и 7 лет. Мальчиков отправили жить в кафес.

Праздник во времена султана Ахмеда III

Но на этом Ахмед не успокоился. Недждет Сакаоглу в одной из своих книг пишет, что по приказу султана Ахмеда III оба племянника в подростковом возрасте были кастрированы. Больше такой информации я нигде не встречала даже в турецких источниках. Хотя, конечно, не исключено, что такую неприятную информацию могут и умышленно скрывать. Однако на портретах и Осман, и Махмуд с бородой. Если портреты писались с натуры, то версия Недждет Сакаоглу сомнительна.



Ахмед III жил шикарно, о его развлечениях до сих пор ходят легенды - о праздниках, устраиваемым по его приказам, остались письменные све́дения и миниатюры. Денег из казны бесцельно тратилось много.



Ахмед правил Османской империей 27 лет, и часть его правления получило название «Эпоха тюльпанов». Джейсон Гудвин в своей книге «Величие и крах Османской империи. Властители бескрайних горизонтов» пишет, что у Ахмеда III очень часто рождались новые отпрыски, из-за чего во дворце постоянно царила атмосфера праздника. А потом праздники устраивали по случаю ритуального обрезания шехзаде и свадеб дочерей султана. И всё это - на казённые деньги.

Развлечения в Эпоху тюльпанов. Женщины из гарема султана курят чубук.

Правление «стерильных» султанов

Но в результате Ахмеда III всё же свергли (в 1730 году), а на престол взошёл его «стерильный», если верить Недждету Сакаоглу, племянник Махмуд. Он пробыл в кафесе 27 лет, и вступил на престол в 34 года. Махмуд был настоящим мастером-музыкантом, играл на танбуре и скрипке, был большим ценителем искусства и культуры, любил отдыхать, плавая на лодке по Босфору. В воспоминаниях султан делился своим главным горем в жизни — отсутствием детей и наследника.



Летописцы называли султана Махмуда I умным, понимающим, доброжелательным и сострадательным человеком, а также очень вдумчивым, так как он не торопился принимать важные государственные решения. Махмуд I любил инновации, в том числе проводил реформы в военной сфере, строил фонтаны, мечети, библиотеки во всех уголках Османской империи.

Фонтан Топхане, построенный по заказу султана Махмуда I, Фото конца XIX века.

Правил Махмуд I до самой своей смерти, которая оборвала его жизнь в 1754 году. Он скоропостижно скончался в возрасте 58 лет от кровоизлияния в мозг. У султана Махмуда было 8 фавориток, но ни одна из них не родила ему детей за 24 года его правления.



После Махмуда на престол вступил его брат Осман, просидевший взаперти 50 лет. В отличие от Махмуда, музыку он ненавидел. По причине чего приказал прекратить в гареме всяческие музыкальные занятия и праздники.



Более того, он нетерпимо относился к женщинам, которые случайно попадались у него на пути. Султан носил во дворце специальные башмаки, которые громко стучали. Услышав этот стук, женщины в гареме должны были прятаться кто куда. Впрочем, аналогичные требования распространялись и на других женщин в Стамбуле. Им запрещалось выходи́ть из дома, если в это время по улице двигалась процессия с султаном.

Изображение женщины на османской миниатюре

Осман III правил всего 3 года, умер в 1757. Но за эти 3 года чего только не случилось — 2 землетрясения, лютые холода, пожары, наводнение. У султана было не менее 3 фавориток, но детей так и не родилось.



Таким образом, за 27 лет правления братьев-султанов во дворце так и не услышали детского плача. А следующим султаном стал Мустафа III, сын того самого любящего развлечения Ахмеда III. Мустафа не был бесплодным. Его первый ребёнок, дочь Хибетуллах, родилась в 1759 году. В честь её рождения устроили грандиозный фестиваль.

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А вы знали об этом?

Согласно Библии, лежащей в основе всей христианской мифологии, единственными прародителями современного человечества могли быть только представители семьи Ноя. У него, согласно 10 главе Бытия, было три сына: Сим, Хам и Иафет. От первого пошли семиты (евреи, арабы, ассирийцы), от второго жители Северной и Восточной Африки – хамиты (египтяне, ливийцы, финикийцы, эфиопы, а также представители негроидной расы). Иафет же известен как прародитель всех белолицых людей на земле (яфетидов). Его разбредшиеся по миру сыновья породили греков, кельтов, германцев, басков, фракийцев, скифов, славян, армян, а также другие народы Европы и близлежащих земель.

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