5 советов мужчине, как понравиться женщине, не становясь Харви Вайнштейном

Скандал с Харви Вайнштейном кроме сочувствия к его жертвам поставил перед оставшимися вне его мужчинами и женщинами вопрос: что же сломалось в вечной "живой механике" обычных и необычных ухаживаний, что все становится до преступного утрированным? Советы, как понравиться женщине, не подражая Харви Вайнштейну и не прибегая к неистовому харрасменту, читателям (мужчинам в первую очередь) дает известный психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская.

1 Первый совет - мужчина должен утешать и успокаивать женщину. Причем постоянно. Такова классика жанра ухаживания. Этот "прием" чрезвычайно важен, потому что женщина слаба и тревожна, она нуждается в утешении. А между тем фразу из разряда утешений "Все будет хорошо, детка, не переживай" сегодня можно услышать очень редко.

2 Второе, что нужно постоянно делать с женщиной, это ее хвалить. И это тоже небезосновательное условие хотя бы потому, что все достижения женщины стоят ей гораздо дороже, чем мужчине. Ей, в отличие от мужчины, чтобы чего-то достигнуть, все время надо подтягиваться на цыпочках.

Первый и второй "приемы" из арсенала поведения "отца". Такие советы психологи обычно дают папам, объясняя, как вести себя с дочками. Но это же касается и взрослых женщин, потому что так или иначе женщина переносит на мужчину "отцовскую" роль. И мужчина должен время от времени включать ее. Она, конечно, не должна быть единственной, чтобы все не обернулось тотальной опекой, но тем не менее. Когда женщину утешают и хвалят, она воспринимает это как тепло, доброту, заботу...

3 Третий прием для желающего понравиться мужчины - это предельное восхищение женщиной. При этом вы будете очень банальны, если всего лишь будете говорить ей, что она красива. Это все равно что ничего не сказать. В лучшем случает вас зачислят в армию поклонников. Надо при этом овладеть "высоким искусством" восхищения и обязательно показать женщине, что она особая. Надо уметь замечать детали, частности. Увидеть тот самый завиток волос на шее у Анны Карениной. Можно похвалить интонацию голоса, улыбку, профиль, с восхищением встретить какой-то жест. И причем так, чтобы она подумала: "Да? Я на это никогда не обращала внимание..." Какая-то особенность должна быть отмечена обязательно. Это не стоит мужчине больших вербальных усилий, просто нужно быть всего-навсего наблюдательным. К тому же я думаю, что мужчины как раз и реагируют на детали, хотя не очень признаются в этом. Мы же, женщины, на самом деле никогда не знаем, как мужчины нас воспринимают. Конечно, женщина чувствует, нравится она или нет. И это ее всегда занимает. Но мужчины скрывают, отчего они на самом деле "тащатся". По простоте мы иногда думаем, что они реагируют на декольте или голый пупок, но точно никогда не знаем.

4 Мужчина станет для женщины особенным сам, если пообещает ей выполнить ее желание. От "Все, что ты захочешь" до "Чего ты хочешь?". Есть такая максима, во всяком случае в ней убеждают американские психологи, что женщина пойдет на край света за мужчиной, который пообещает - не выполнит даже, а пообещает - исполнить хоть какое-нибудь заветное, важное желание женщины.

Я думаю, что в истории с Харви Вайнштейном, которую мы видим с утрированно грубой стороны, срабатывало и это. Он обещал актрисам снять их в какой-то очень важной для них роли.

Но фокус в том, что когда тебя уже сняли, хотя ты не бог весть какая актриса, в каком-нибудь "Влюбленном Шекспире" и стали снимать дальше, желание при его исполнении теряет свое очарование и обесценивается. И не все готовы идти по жизни с благодарностью за исполненное желание. Голодный ест с аппетитом, а наевшись, может сказать: ну не так это все и вкусно...

Не думаю, что Вайнштейн жуткое исключение, у продюсеров с актрисами это скорее типичный случай. Как и у режиссеров.

Исчезнет ли это все после скандала с Вайнштейном? Вряд ли. Так что пока важно, чтобы режиссеры хотя бы не рассказывали в мемуарах, что они переспали с актрисой, не задумываясь о том, как они при этом опускаются.

5 И последний совет - мужчина должен кормить женщину. Спрашивать, хочет ли она есть, предлагать, настаивать на том, чтобы поесть вместе. И это не случайно включено в ритуал галантного кавалера, который обязательно ведет даму в ресторан. Это все-таки тоже проявление заботы. Мужчина может сколько угодно подавать женщине сигналы о том, что она нравится, но если он никогда не берет на себя заботы о ней... А если мужчина тебя не кормит, то для женщины это верный сигнал о том, что он не готов о тебе заботиться и брать тебя под свое крыло.

Видимый пример для подражания

Я недавно пересматривала "Приходи на меня посмотреть" с восхитительной и невероятно достойной Ириной Купченко и думала: "Черт возьми, как же на нее смотрит Янковский!" Вот, собственно, так мужчина и должен смотреть на женщину!

Теперь , что касется Харви Вайнштейна! С виду он ничем не примечательный, в меру упитанный, немолодой уже мужчина, оказался замешан в череде сексуальных скандалов. До этого о нем говорили только с уважением. И правда - было за что. Вайнштейн создал целую империю - кинокомпанию "Мирамакс", которая поставила производство качественных фильмов практически на поток, а актрисы, засветившиеся в его фильмах, в одночасье просыпались знаменитыми. 300 номинаций на "Оскар" и ленты, которые с удовольствием смотрел весь мир, - "Криминальное чтиво", "Чикаго", "Талантливый мистер Рипли", "Влюбленный Шекспир".

Но 5 октября фортуна от Харви отвернулась: The New York Times опубликовала большое расследование - самый влиятельный продюсер Голливуда домогался чуть ли не всех актрис, которых снимал в своих фильмах. Началось все с Эшли Джадд, которая была приглашена продюсером в отель, как она сначала подумала, на бизнес-завтрак. Но не тут-то было: Харви позвал ее наверх, вышел к ней в одном халате и попросил сделать ему массаж.

Связь Харви с Мирой Сорвино принесла ей главную роль в фильме "Великая Афродита" бок о бок с самим Вуди Алленом, а еще "Золотой глобус" и "Оскар". Но как только связь с Вайнштейном сошла на нет, карьера актрисы тоже стала медленно, но верно сползать с вершины.

Список "жертв" Харви Вайнштейна растет с каждым днем: сегодня их уже пятьдесят. Сам Харви частично признал свой грех. Фото: AP

Джессика Альба, в отличие от нескольких увлечений Харви, после разрыва с ним смогла состояться как актриса. Хотя старт ей дал именно фильм Вайнштейна "Город грехов". Вслед за The New York Times в грязном белье Харви покопалась и Los Angeles Times.

В домогательствах его обвинили и Анджелина Джоли, не ставшая вдаваться в подробности инцидента, и Гвинет Пэлтроу, за которую якобы вступился Брэд Питт, с которым она встречалась. На Харви ополчился чуть ли не весь Голливуд, его выгнали из собственной компании, адвокат отказался его защищать, его исключили из рядов Киноакадемии, от него ушла жена, его лишили почти всех почетных званий. Одно время Харви заявлял, что все это придумал его брат Боб, с которым они создали кинокомпанию, чтобы стать единоличным владельцем всего.

Пока в суде заводят дело на Харви, он частично признает свою вину, лечится у психотерапевта и обещает снять новый киношедевр.

Подготовила Наталья Соколова

Источник : https://rg.ru/2017/10/25/rg-sovety-kak-muzhchine-ponravitsia-zhenshchine.html

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