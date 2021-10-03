ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать

Большинство людей знают, что египетские пирамиды - это огромные сооружения, построенные очень давно в Древнем Египте. Также общеизвестно, что пирамиды служили монументальными захоронениями для древнеегипетских царей, фараонов. Но на самом деле с этими конструкциями связано гораздо больше интересного и удивительного. Чтобы расширить свои знания о египетских пирамидах, ознакомьтесь с этими 25 увлекательными фактами, которые вы можете не знать.









25. Три пирамиды в некрополе Гиза являются самыми известными египетскими пирамидами, но на самом деле, в общей сложности в районе Древнего Египта было обнаружено около 140 пирамид.









24. Самой древней египетской пирамидой считается пирамида Джосера, которая была построена в некрополе Саккара (Saqqara) в 27 веке до нашей эры.









23. В то время как пирамида Джосера считается самой старой, Пирамида Хуфу (также известная как пирамида Хеопса) является самой большой. Первоначальная высота пирамиды составляла 146,5 метра, сегодня она составляет 138,8 метра.









22. До тех пор, пока в 1311 году в Англии не был построен Линкольнский собор (Lincoln Cathedral), Великая Пирамида Гизы носила титул самого высокого искусственного сооружения в мире. Она удерживала этот рекорд в течение невероятных 3871 лет!





21. Великая пирамида Гизы является старейшим из Семи Чудес Древнего Мира и последним из них существующих до сих пор.









20. Оценки относительно количества рабочих, задействованных в строительстве пирамид, существенно различаются, но это могло быть до 100 000 человек.









19. Пирамиды Гизы охраняет Великий Сфинкс, самая большая монолитная статуя в мире. Лицо Сфинкса традиционно считают лицом фараона Хафры.









18. Все египетские пирамиды были построены на Западном берегу реки Нил, который в египетской мифологии как место, где заходит солнце, связывали с царством мертвых.









17. Древние египтяне хоронили свою знать в пирамидах вместе с разными предметами, в числе которых были как предметы быта, так и дорогие предметы, такие как ювелирные изделия. Египтяне верили, что мертвые будут использовать все это в загробной жизни.









16. Первым известным архитектором пирамиды был Имхотеп, древнеегипетский эрудит, инженер и врач. Он считается автором-создателем первой большой пирамиды - пирамиды Джосера.









15. В то время как большинство экспертов согласно с тем, что пирамиды были построены из огромных камней, вырезанных медными зубилами в каменоломнях, то, как эти камни перемещались и укладывались остается предметом дебатов и спекуляций.









14. Также, кажется очевидным, что методы, используемые для строительства пирамид, развивались с течением времени: более поздние пирамиды были построены иначе, чем ранние.









13. После окончания периода пирамид в Древнем Египте, взрыв пирамидостроения случился на территории современного Судана.









12. В 12 веке была предпринята попытка разрушить пирамиды Гизы. Аль-Азиз, курдский правитель и второй Айюбидский султан Египта, попытался уничтожить их, но был вынужден сдаться, потому что задача оказалась очень сложной. Однако ему удалось повредить пирамиду Менкаура – на ее северной стороне осталась большая вертикальная рана.









11. Расположение трех пирамид Гизы точно выровнено с положением звезд в созвездии Ориона, что могло быть сделано строителями специально, потому что древние египтяне связывали звезды Ориона с Осирисом, богом возрождения и загробной жизни.









10. По оценкам, Великая пирамида Гизы состоит из 2 300 000 каменных блоков, которые весят от 2 до 30 тонн, а вес некоторых достигает более 50 тонн.









9. Первоначально пирамиды были покрыты облицовкой из полированного белого известняка. Это покрытие отражало солнечный свет, и пирамиды сияли как драгоценные камни.









8. Покрытые облицовкой пирамиды можно было видеть с гор в Израиле и, возможно, даже с Луны.









7. Несмотря на безумную жару снаружи, температура внутри пирамид фактически остается относительно постоянной, около 20 градусов по Цельсию.









6. Точно сказать трудно, но вес пирамиды Хеопса оценивается примерно в 6 миллионов тонн.



5. При строительстве пирамида Хеопса была ориентирована на север. На самом деле, она наиболее точно выровнена на север, чем любая другая конструкция в мире. Несмотря на то, что пирамида была построена тысячелетия назад, она все еще направлена на север с минимальной погрешностью. Погрешность связана с тем, что со временем положение Северного полюса меняется, поэтому в свое время пирамида указывала на север абсолютно точно.









4. В среднем на строительство каждой пирамиды ушло 200 лет, а это означает, что часто строилась не одна, а одновременно несколько пирамид.









3. Одна из причин, почему пирамиды так хорошо сохранились, заключается в уникальном используемом для строительства растворе. Он прочнее самого камня, но мы не знаем, из чего именно он был сделан.









2. Вопреки распространенному мнению, пирамиды, вероятно, строили не рабы или заключенные, а обычные наемные рабочие.









1. Хотя многие люди ассоциируют пирамиды с иероглифами, внутри Великой пирамиды Гизы не было обнаружено никаких письмен или иероглифов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2316770323725552512/

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