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ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать

Большинство людей знают, что египетские пирамиды - это огромные сооружения, построенные очень давно в Древнем Египте. Также общеизвестно, что пирамиды служили монументальными захоронениями для древнеегипетских царей, фараонов. Но на самом деле с этими конструкциями связано гораздо больше интересного и удивительного. Чтобы расширить свои знания о египетских пирамидах, ознакомьтесь с этими 25 увлекательными фактами, которые вы можете не знать.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



25. Три пирамиды в некрополе Гиза являются самыми известными египетскими пирамидами, но на самом деле, в общей сложности в районе Древнего Египта было обнаружено около 140 пирамид.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



24. Самой древней египетской пирамидой считается пирамида Джосера, которая была построена в некрополе Саккара (Saqqara) в 27 веке до нашей эры.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



23. В то время как пирамида Джосера считается самой старой, Пирамида Хуфу (также известная как пирамида Хеопса) является самой большой. Первоначальная высота пирамиды составляла 146,5 метра, сегодня она составляет 138,8 метра.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



22. До тех пор, пока в 1311 году в Англии не был построен Линкольнский собор (Lincoln Cathedral), Великая Пирамида Гизы носила титул самого высокого искусственного сооружения в мире. Она удерживала этот рекорд в течение невероятных 3871 лет!



ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



21. Великая пирамида Гизы является старейшим из Семи Чудес Древнего Мира и последним из них существующих до сих пор.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



20. Оценки относительно количества рабочих, задействованных в строительстве пирамид, существенно различаются, но это могло быть до 100 000 человек.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



19. Пирамиды Гизы охраняет Великий Сфинкс, самая большая монолитная статуя в мире. Лицо Сфинкса традиционно считают лицом фараона Хафры.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



18. Все египетские пирамиды были построены на Западном берегу реки Нил, который в египетской мифологии как место, где заходит солнце, связывали с царством мертвых.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



17. Древние египтяне хоронили свою знать в пирамидах вместе с разными предметами, в числе которых были как предметы быта, так и дорогие предметы, такие как ювелирные изделия. Египтяне верили, что мертвые будут использовать все это в загробной жизни.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



16. Первым известным архитектором пирамиды был Имхотеп, древнеегипетский эрудит, инженер и врач. Он считается автором-создателем первой большой пирамиды - пирамиды Джосера.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



15. В то время как большинство экспертов согласно с тем, что пирамиды были построены из огромных камней, вырезанных медными зубилами в каменоломнях, то, как эти камни перемещались и укладывались остается предметом дебатов и спекуляций.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



14. Также, кажется очевидным, что методы, используемые для строительства пирамид, развивались с течением времени: более поздние пирамиды были построены иначе, чем ранние.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



13. После окончания периода пирамид в Древнем Египте, взрыв пирамидостроения случился на территории современного Судана.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



12. В 12 веке была предпринята попытка разрушить пирамиды Гизы. Аль-Азиз, курдский правитель и второй Айюбидский султан Египта, попытался уничтожить их, но был вынужден сдаться, потому что задача оказалась очень сложной. Однако ему удалось повредить пирамиду Менкаура – на ее северной стороне осталась большая вертикальная рана.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



11. Расположение трех пирамид Гизы точно выровнено с положением звезд в созвездии Ориона, что могло быть сделано строителями специально, потому что древние египтяне связывали звезды Ориона с Осирисом, богом возрождения и загробной жизни.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



10. По оценкам, Великая пирамида Гизы состоит из 2 300 000 каменных блоков, которые весят от 2 до 30 тонн, а вес некоторых достигает более 50 тонн.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



9. Первоначально пирамиды были покрыты облицовкой из полированного белого известняка. Это покрытие отражало солнечный свет, и пирамиды сияли как драгоценные камни.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



8. Покрытые облицовкой пирамиды можно было видеть с гор в Израиле и, возможно, даже с Луны.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



7. Несмотря на безумную жару снаружи, температура внутри пирамид фактически остается относительно постоянной, около 20 градусов по Цельсию.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



6. Точно сказать трудно, но вес пирамиды Хеопса оценивается примерно в 6 миллионов тонн.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать


5. При строительстве пирамида Хеопса была ориентирована на север. На самом деле, она наиболее точно выровнена на север, чем любая другая конструкция в мире. Несмотря на то, что пирамида была построена тысячелетия назад, она все еще направлена на север с минимальной погрешностью. Погрешность связана с тем, что со временем положение Северного полюса меняется, поэтому в свое время пирамида указывала на север абсолютно точно.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



4. В среднем на строительство каждой пирамиды ушло 200 лет, а это означает, что часто строилась не одна, а одновременно несколько пирамид.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



3. Одна из причин, почему пирамиды так хорошо сохранились, заключается в уникальном используемом для строительства растворе. Он прочнее самого камня, но мы не знаем, из чего именно он был сделан.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



2. Вопреки распространенному мнению, пирамиды, вероятно, строили не рабы или заключенные, а обычные наемные рабочие.

ТОП-25: Удивительные факты о египетских пирамидах, которые вы могли не знать



1. Хотя многие люди ассоциируют пирамиды с иероглифами, внутри Великой пирамиды Гизы не было обнаружено никаких письмен или иероглифов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2316770323725552512/

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