Для тех, кто едет на святую землю: 5 советов

О том, как не превратить паломничество в обычную туристическую поездку, спросим у протоиерея Игоря Пчелинцева, ключаря подворья праведной Тавифы в Яффе.

Спросите себя: зачем я еду и с чем я еду?

Когда человек собирается в паломничество, он должен самому себе задать вопрос: зачем я еду и с чем я еду? Чтобы паломничество прошло с пользой, надо сначала разобраться в себе, прислушаться к своим духовным потребностям.

Все мы едем в паломничество, чтобы стать немного другими, чтобы светом святых мест потом делиться со своими близкими, друзьями, сослуживцами. Уже достигнув Святой земли, Гроба Господня, можно помолиться такими словами: «Господи, Ты Сам видишь, кто я и в каком состоянии души приехал к Тебе, очисти меня от всего, мешающего мне быть с Тобой. Лишь малая часть моей жизни будет проведена здесь, на Святой земле, но помоги мне и в той далекой стране, откуда я приехал, никогда не терять мира Твоего».

Не гонитесь за «духовными впечатлениями»

У святых отцов есть разные мнения о паломничестве. Например, Григорий Богослов считал, что паломничество неполезно: люди начинают думать, что Святой Дух пребывает только в Иерусалиме, и больше нигде Его нет… Возможно, это крайняя точка зрения, но действительно встречаются люди, которые к паломничеству подходят совершенно безумно: они считают, что надо побывать и тут, и там, все надо объехать, к каждой святыне и «святыньке» приложиться — и побыстрее, чтоб побольше успеть.

Это очень нездоровый подход к паломничеству, когда духовное состояние человека может пострадать из-за его погони за «духовными впечатлениями».Паломничество — это прежде всего молитва, а не коллекционирование таких вот впечатлений и, кстати, безумного количества фотографий. Как говорил один русский архиерей, паломничество — это тяжелый труд, тут человек трудится над своей душой и к тому же исполняет молитвенные поручения, которые ему дали близкие люди, оставшиеся на Родине, — помолиться о них. Кроме того, нет ничего лучше совершения Литургии в святых местах: духовное напряжение паломничества должно поддерживаться прежде всего Евхаристией и покаянием, а не безумной гонкой по «обязательным пунктам» программы.



Настройтесь на встречу с самим собойНа эту тему есть очень хорошая притча. У одного человека спросили:

— Зачем ты уходишь молиться в пустыню? Неужели там лучше, чем дома?

— Нет, не лучше.

— Там что, другая молитва?

— Нет, молитва там такая же.

— Тогда почему ты уходишь?

— Там я не такой, как дома.

Здесь, на Святой Земле, человек действительно не такой, как дома. С Евангелием в руках, по мере своих возможностей он погружается в библейские события, сам становится их участником — и это не какая-то виртуальная игра, что вот сейчас мы, мол, погрузились в Евангелие. Это реальное переживание евангельских событий, которые принадлежат вечности — здесь и сейчас.

Если человек едет в паломничество с готовностью встретить себя совсем другого, с молитвой переосмыслить свои житейские вопросы, принципы существования, отношения с людьми, отношения с Богом, то паломничество будет ему во благо.

Будьте готовы потрудиться

Я думаю, к паломничеству надо готовиться, и в том числе «теоретически». Часто бывает так, что гид, сопровождающий группу, дает лишь общие сведения о святых местах, по разным причинам не вдаваясь в подробности. Конечно, паломничество — это не обязательно историко-богословский семинар, но предварительно «пройти» те места, в которые планируется паломничество, все-таки стоит. Надо почитать о святынях в исторических книгах, в Интернете, может быть, что-то записать в тетрадку или распечатать для себя. Это очень помогает.

Запомните камни Святой Земли

Святая земля очень легко дарит паломнику чувство умиления. В трудные минуты на Родине вспомните свои слезы у Гробы Господня и в Гефсимании, и Бог даст утешение в ваших бедах и печалях. Я помню, как во время своего первого паломничества на Святую землю стоял у Гроба Господня и говорил самому себе: «Запомни этот мрамор, запомни, как ты к нему прикасаешься». И вот в какие-то тяжелые минуты жизни я возвращался к тому моменту, просто вспоминал камни Иерусалима, Гроб Господень — и становилось легче… И дело тут, конечно, вовсе не в камнях.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Молодая гвардия» — роковой и фальсифицированный роман сталинского писателя А. Фадеева (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832474287/)

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43741930463/)

Почему Сталин отменил празднование Дня Победы (https://otari.mirtesen.ru/blog/43905256384/)