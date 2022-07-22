Село Калачи: почему жители этого населенного пункта массово впадают в летаргический сон

В Есильском районе Акмолинской области Казахстана есть небольшое село Калачи. Оно было бы ничем не примечательно, если бы не загадочное массовое заболевание, постигшее его жителей в марте 2013 года. С тех пор ученые пытаются понять, почему люди разных возрастов внезапно засыпают в этом селе на срок от двух дней до двух недель. Авторы многочисленных исследований предлагают самые разные объяснения загадочной сонной болезни.

Вот такие Калачи

Сейчас село Калачи и расположенный рядом с ним поселок городского типа Красногорск находятся в запустении по ряду причин. А в 60-е годы ХХ века там вовсю кипела жизнь. Тысячи комсомольцев приехали в казахские степи осваивать целину по приказу партии и правительства СССР. Компанию им составили шахтеры: началась добыча урановой руды из обнаруженного поблизости месторождения. Затем грянула перестройка и когда-то единая страна распалась. Многие предприятия оказались нерентабельными, а работники разъехались кто куда.

Журналист информационного агентства Lenta.ru Александр Медников в январе 2015 года написал в своей статье «Между дустом и радоном»: «С 1960-х до 1990-х годов прошлого века около Красногорска добывалась урановая руда, но после распада СССР шахты были закрыты и законсервированы.

Сегодня в Красногорске проживает 130, а в Калачах около 550 человек».

С тех пор количество жителей в двух этих населенных пунктах только сокращалось. После того, как у местных обнаружилась странная сонная болезнь, власти страны начали программу массового переселения людей. На эти цели правительство выделило 152 миллиона 297 тысяч тенге (около 30 млн рублей).

Но не все жители хотят уезжать в более благополучные города и села своего региона. Об этом написал в статье «Спящие Калачи» журналист «Российской газеты» Юрий Снегирев, побывавший в Казахстане в мае 2015 года.

«Одного не учли чиновники, что в Калачах живут в основном русские первоцелинники. А их от земли, где прошла молодость, практически не оторвать», – отметил журналист.

Работы в селе почти нет, люди выживают за счет пенсий и приусадебного хозяйства.

Странная болезнь

По данным Юрия Снегирева, первым в длительный необъяснимый сон погрузился 10-летний мальчик Вова, и было это еще в 2010 году. Через двое суток ребенок очнулся, и на этот случай никто не обратил внимания. А когда подобное произошло с тетей Верой, живущей на другом конце села, врачи решили, что у нее инсульт, но диагноз не подтвердился. Тревогу забили лишь в марте 2013 года, когда болезнь приобрела массовый характер.

Продавщицы с местного рынка, пожилые первоцелинники, школьники внезапно засыпали. Они приходили в себя обычно через 6-7 дней и жаловались на плохое самочувствие. Одни говорили про слабость, частичную потерю памяти и туман в голове, у других случались зрительные галлюцинации. Кого-то врачам даже приходилось привязывать к кровати, чтобы находящийся в полубредовом состоянии человек не навредил сам себе.

Последняя на сегодняшний день вспышка странной болезни была зафиксирована врачами в январе 2016 года. За это время количество пострадавших превысило 130 человек. Некоторые люди впадали в длительный сон по нескольку раз.

Энцефалопатия неясной этиологии

Поначалу недоумевающие врачи Есильской райбольницы допускали даже возможность массового алкогольного или наркотического опьянения жителей села, но эта версия не подтвердилась. Потом людей обследовали на различные инфекции и вирусы – снова ничего. Никаких воспалительных процессов в организме или травм у заснувших не было.

Всем пострадавшим жителям Калачей и соседнего Красногорска (а случаи заболевания фиксировались и там) поставили предварительный диагноз «энцефалопатия неясной этиологии».

Как известно из медицинской литературы, это органическое поражение головного мозга, которое может быть вызвано самыми разными факторами: от наследственных до приобретенных. Например, это нехватка витаминов группы В или различные отравления.

Заснувшим людям через капельницы давали вещества, стимулирующие работу сосудов мозга, и пациенты просыпались. Попутно врачи провели полное обследование всех пострадавших.

Руководитель Национального научного медицинского центра Казахстана профессор Абай Байгенжин, комментируя данный случай в СМИ, отметил целый букет различных заболеваний, обнаруженных у жителей села Калачи. Доктор медицинских наук предположил, что длительный сон был вызван сочетанием анемии, диабета, атеросклеротических поражений сосудов и других болезней. При этом спровоцировать такое состояние мог «какой-то фактор воздействия», определить который должны специалисты.

Радон из урановых шахт

Разумеется, в первую очередь, ученые заподозрили, что причиной массовой сонной болезни жителей стали затопленные урановые шахты и вырывающийся оттуда газ радон. В село приезжали сотрудники Национального ядерного центра Казахстана и представители Семипалатинского филиала Курчатовского института. Они бурили скважины, брали пробы воды и грунта.

Журналист агентства Lenta.ru Александр Медников написал: «В ходе расследования специалистами было проведено 200 замеров гамма-фона местности и 100 замеров в жилых помещениях. Значение гамма-фона составило 0,08-0,14 мкЗв/час (при норме 0,3 мкЗв/ час), то есть в два раза меньше предельно допустимого уровня. Проведенные замеры в жилых домах показали содержание радона от 226 до 567 Бк/м3 при норме 200 Бк/м3».

И хотя повышенной радиации в Калачах не нашли, многие специалисты обвинили в загадочной сонной болезни именно радон. Среди них и профессор Томского политехнического университета Леонид Рихванов, который предположил, что концентрация газа, которым заполнены урановые шахты, в домах жителей села зависит от сезона.

«А поднимается газ на поверхность, когда меняется уровень подземных вод: повышается по весне, либо снижается по осени. Не случайно, именно осенью болезнь у жителей Калачей обостряется», – поделился профессор своими выводами с журналисткой «Комсомольской правды» Софьей Севостьяновой. Ее статья «Томский ученый предложил метод борьбы с сонной болезнью в поселке Калачи» была опубликована в январе 2015 года.

Впрочем, у радоновой версии есть и противники. Они утверждают, что сравнительно небольшое превышение концентрации этого газа в домах жителей села никак не могло привести к таким последствиям. По данным ученых, радон никак не влияет на центральную нервную систему человека, хотя и способен вызывать онкологические заболевания при длительном контакте.

К тому же, закрытые урановые шахты разбросаны по всему Казахстану, и нигде не зафиксировано случаев странной сонной болезни.

Угарный газ

Затем многие ученые, реабилитировав радон, заподозрили во всем угарный газ. Корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов в своей статье «"Сонная деревня": ученые Казахстана близки к разгадке "тайны века"», которая была опубликована в мае 2015 года, привел мнение заместителя гендиректора по радиоэкологии Национального ядерного центра Казахстана Сергея Лукашенко.

«В пробах из Калачей мы обнаружили повышенное содержание угарного газа CO и углеводорода СН. Причину "сонной болезни" я бы сформулировал так: периодическое вдыхание воздуха с пониженной концентрацией кислорода и повышенной концентрацией угарного газа и углеводорода. Каждый из этих трех компонентов по отдельности находится почти в пределах нормы... А при совокупности трех факторов возникает классический синергетический эффект», – предположил ученый.

Однако не все специалисты согласились с этой версией. Они утверждали, что в крупных городах содержание угарного газа в атмосфере значительно больше, чем в домах жителей села Калачи, где СО вырабатывается, поскольку люди отапливаются углем. Кроме того, и в других населенных пунктах используют это топливо для обогрева жилищ, а случаев массовой сонной болезни нигде больше не было выявлено.

Узнав об этой версии ученых из Национального ядерного центра, медработники организовали спектрофотометрическое исследование крови жителей Калачей, но не нашли и следов токсичного воздействия угарного газа на их здоровье.

Отравление дустом

Когда люди не понимают причины какого-либо явления, они начинают строить различные догадки. Самые фантастичные версии сонной болезни возникли среди таких «экспертов». Кто-то утверждал, что Калачи – это аномальная зона, где инопланетяне ставят свои опыты на людях. Кто-то подозревал во всем секретные эксперименты советских ученых, проводившиеся в урановых рудниках. Якобы лишь через несколько десятилетий последствия этих научных изысканий отразились на местных жителях.

На этом фоне гораздо более правдоподобной выглядит версия массового отравления людей инсектицидами, которые используют местные земледельцы. В частности, речь может идти о дусте, до сих пор широко применяемом для борьбы с различными вредителями посевов.

В беседе с журналистом «РГ» Юрием Снегиревым жительница села Калачи Наталья Бояринос рассказала, что ее сын Рудик засыпал дважды. При этом он сильно храпел.

«Спасибо врачам. Это страшно! Ну, представьте – а вдруг он не проснется? И все признаки отравления. Блевал какой-то пеной коричневой», – поделилась подробностями встревоженная мать.

Так что вопрос о причине сонной болезни до сих пор остается открытым.

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А вы знали об этом?

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