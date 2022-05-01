Пелагея Ануфриева: что стало с «ссыльной» любовницей Сталина

Как известно, Иосиф Сталин был женат всего дважды. Да и то первый брак вождя закончился не разводом, а смертью супруги. Но это не отменяет того факта, что по крайней мере у молодого Джугашвили было множество любовниц. Одной из них и являлась Пелагея Ануфриева, называвшая Кобу чудаком.

Нарядная любовница

Как и большинство революционеров, Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) за свою деятельность не раз побывал в различных ссылках. Как утверждает Василий Придеин, автор издания «Азбука вождей», только в период с 1909 по 1911 годы Сталин дважды был в ссылке в Вологодской губернии. Именно там он и познакомился с Пелагеей (Полиной) Георгиевной Ануфриевой. Из донесений на Джугашвили, находившегося в 1911 году под надзором полиции, известно, что 23-летняя Ануфриева была среднего роста, с темными густыми волосами и хорошей фигурой. Одевалась она в «черный полусак, черную юбку, модную спереди, красную сзади, шляпу с черной отделкой».

Неудивительно, что шпики и дали подруге Сталина прозвище Нарядная. Историк Николай Зенькович, в книге которого «Тайны уходящего века. Власть. Распри. Подоплека» и приведены соответствующие донесения на Иосифа Джугашвили, пишет, что полицейские агенты быстро выяснили биографию Нарядной. Пелагея Ануфриева была дочерью богатого сольвычегодского крестьянина. В 1910-1911 годах она училась в Тотемской гимназии. Пелагея и проживала в Тотьме, но приезжала в гости к некому Петру Чижикову, ссыльному, с которым дружил и Сталин. Коба обратил на девушку внимание, рассказывал ей об искусстве и книгах. Судя по всему, Ануфриева тоже заинтересовалась новым знакомым.

Ласковые имена и подарки

По крайней мере, пусть и на очень короткий роман между Иосифом Джугашвили и Пелагеей Ануфриевой указывают все те же полицейские донесения. Николай Зенькович со ссылкой на Владимира Аринина утверждает, что таковых в отношении Сталина и Ануфриевой насчитывается более тридцати. Шпики фиксировали все: где гуляли влюбленные, где обедали, сколько времени проводили наедине в квартире, которую снимала в Вологде Нарядная. О характере связи между Сталиным и Ануфриевой, как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Молодой Сталин», свидетельствовали и ласковые прозвища, которыми они наградили друг друга: Коба называл Пелагею Полей, а она его – «чудаком Иосифом».

Как указано в издании «Сталин. 1878-1953. Главные документы», о романе Иосифа Джугашвили с Полей говорят и прощальные подарки, которыми обменялись любовники перед тем, как расстаться навсегда. При этом Джугашвили не скрывал того, что в Петербурге у него есть девушка, коей была его будущая жена Надежда Аллилуева. «Вы знаете, что я приехал жениться (в Петербург), а попал в тюрьму» - говорил революционер Нарядной. На прощание Поля отдала Кобе свой нательный крестик. Крестик Сталин не взял, но цепочку приспособил вместо брелока. Ануфриева же получила от возлюбленного книгу «Очерки западноевропейской литературы» с надписью: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа».

После расставания с вождем

Сталин и Ануфриева действительно больше никогда не встречались. Правда, Саймон Себаг-Монтефиоре сообщает, что они продолжали переписываться. Пелагея Георгиевна вспоминала, что даже в самую трудную минуту своей жизни Джугашвили умел оставаться веселым. Поэтому девушка и называла его чудаком. В 1913 году, когда Сталин снова был приговорен к ссылке, связь между бывшими любовниками прервалась. Некоторые историки утверждают, что Ануфриева не обращалась к Сталину за помощью, когда тот стал лидером страны. Однако, по данным Владимира Аринина, однажды Пелагея написала вождю: ее сына Валерия, студента Ленинградского железнодорожного института, лишили стипендии как «врага народа». Стипендия была сохранена.

Действительно, жизнь Пелагеи Ануфриевой после революции трудно назвать счастливой. В 1917 году, если верить автору историко-биографического справочника «Вокруг Сталина», Ануфриева вышла замуж за механика Николая Фомина. У супругов родились сын Валерий и дочь Галина. В начале 1930-х годов отец и братья Пелагеи Георгиевны были раскулачены и сосланы в Сибирь. В 1937 году арестовали «за вредительство» и мужа Ануфриевой. Правда, он быстро очутился на воле, но зато в 1947 году Фомин снова оказался под следствием. На этот раз главу семьи приговорили к 10 годам лишения свободы. Впрочем, сама экс-любовница вождя репрессий избежала. Пелагея Ануфриева даже пережила Сталина на 2 года.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Разве не позор, когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле . Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом! Любопытно также, что масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»! Любопытно, но Сталин со временем остепенился и пил в умеренных количествах, однако любил «спаивать подчиненных», считая спиртное своеобразным «эликсиром правды», благодаря которому развязывались языки и можно было узнать, что о нем думают его подчиненные на самом деле.

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения! !

Любопытно также, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками! !

Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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