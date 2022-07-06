Зачем русские князья убили монгольских послов перед битвой на Калке

Из-за своей раздробленности русские потерпели в битве при Калке сокрушительное поражение

Просьба половцев о помощи

Древние русские летописи рассказывают, что весной 1223 года к киевскому князю Мстиславу и другим князьям Южной Руси явились послы половцев и просили помочь отразить нового сильного врага, вторгшегося в половецкие степи – татар (летописи не знали народа монголов). Половцы, хотя и причинили за два предыдущих столетия много вреда русским, но справедливо указывали, что против нового врага лучше выступить сообща.

В подтверждение половцы ссылались на допущенную ими самими перед этим ошибку. Татары, напав на государство аланов (осетин) на Северном Кавказе, упросили половцев быть нейтральными, обещав им, что не тронут их, если те дадут им беспрепятственно разбить аланов. Половцы позволили им это сделать, но татары, разгромив аланов, напали и на половцев.

Половцы давно воевали с русскими, но монголы были их главными врагами

Русские князья вняли просьбе половцев и объявили поход на монголов. Надо заметить, что отношения между русскими и половцами, как между любыми соседями, бывали не только враждебными, но и вполне добрососедскими. Многие русские князья женились на дочерях половецких ханов, предварительно крестив их. Многие половцы принимали христианство.

Послы татар

Летописи рассказывают также, что татары, узнав о посольстве половцев и начавшихся приготовлениях русских, направили своих послов в русский воинский стан. «Слышали мы, — сказали послы, — что идёте вы против нас, послушавшись половцев. А мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сёл ваших, и пришли не на вас, а на конюхов и холопов своих, на поганых половцев. А вы заключите с нами мир. И если прибегут половцы к вам, то вы не принимайте их и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что и вам они много зла делают, поэтому мы их также бьём».

В 1223 году монголы шли в поход на печенегов, а не на Русь

Князья не только не послушали татарских послов, но ещё и убили их. В каком-ты смысле последовавшее затем поражение русских дружин (в результате которого погибли 12 из 21 русского князя, участвовавшего в походе) летопись объясняет гневом Божьим за нарушение русскими древнего права неприкосновенности послов.

Послы или лазутчики?

Скорее всего, убийство послов – не выдумка летописцев, чтобы оправдать поражение христианского воинства от «поганых», а реальный исторический факт. Объяснить поражение можно было бы и как-то иначе, не возводя напраслину на русских князей. Возникает резонный вопрос: зачем князья совершили этот варварский акт, ставивший их на одну доску с «погаными» татарами и даже ниже, в глазах Провидения?

Русские историки обычно никак не объясняли этого события. Постараемся же восполнить их упущение.

Монголы не простили русским князьям убийства их послов

Первое, что приходит на ум – опасение, что под видом послов в русский лагерь были посланы лазутчики, дабы выведать численность и вооружение русских дружин. Впрочем, послов можно было и задержать до битвы, не убивая. То, что русские князья всё-таки решились на убийство, объяснялось, вероятно, тем, что они не хотели лишаться части вооружённой силы, оставив её для стражи послов. Ну и, конечно, князья, помимо того, были абсолютно уверены в том, что разгромят и уничтожат татарскую орду, и, следовательно, убиение послов останется незамеченным никем в мире. В чём и просчитались.

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