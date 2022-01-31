Отношения после разрыва: как их построить?

Вы давно расстались с бывшим, вроде бы пришло время вступить в новые отношения, но почему-то никак не складывается. Может быть, всему виной страх?

С того момента, как вы расстались с партнером, прошло уже достаточно времени, и вроде можно было бы задуматься о новых отношениях. Но! Одна только мысль о знакомстве с другим человеком приводит вас в ужас. Знакомая ситуация?

Чтобы начать новые отношения после разрыва, развода или тяжелого расставания, требуется особое мужество. Возможно, вы находитесь в состоянии «хочу влюбиться, но боюсь». Или просто с тех пор, как вы в последний раз с кем-то знакомились или встречались, прошло довольно много времени.

Впустить в жизнь незнакомого человека непросто, но, как считают наши эксперты, в этом есть и неоспоримые преимущества. Именно в это время появляется возможность создать для себя иное, более счастливое будущее.

Оценить перспективу

Перед тем как с головой окунуться в омут новых отношений, стоит взять паузу и оценить возможные перспективы. Для этого необходимо проанализировать предыдущие отношения, понять, что именно пошло не так и почему произошел разрыв отношений. Тем самым вы увеличите шансы, что в следующий раз сможете этого избежать.

«Очень важно оценить свою роль в том, что отношения не сложились», — поясняет семейный психотерапевт Елена Улитова.

Спросите себя: когда у вас с партнером возникали самые серьезные непонимания? Что было самой частой причиной ссор? Могли бы вы сейчас, когда эмоциональный накал снижен, сделать что-то иначе? Честные ответы помогут построить отношения после разрыва так, чтобы не допустить прежних ошибок.

Подумайте и о том, что укрепляло отношения, а что мешало им. Люди склонны менять все и сразу, но вы же не хотите при этом все разрушить? Поэтому крайне важно проанализировать не только проблемы и сложности, но и внимательно отнестись к тому хорошему, что было в отношениях.

«А также понять, что из того, что давал вам партнер, мы может получить сегодня сами, а для чего нам нужны другие люди», — комментирует Елена Улитова. В любой любовной связи есть что-то, что позволяет ей быть, даже если спустя время происходит разрыв отношений.

Что вам нравилось в вашем бывшем партнере? Почему вы выбрали именно его? Какие из его положительных качеств вы хотели бы обнаружить и у своего нового партнера? Чем четче вы будете представлять образ того, кого хотите видеть рядом, тем легче вам будет понять при встрече с новым человеком, возможно ли у вас совместное будущее или нет.

Готовиться к встрече

Встретить нового достойного партнера — это всегда удача, и вы не можете знать, когда именно это случится. Но в ваших силах подготовиться к этой встрече.

Начните с малого. К примеру, зарегистрируйтесь на сайте знакомств, расскажите своим друзьям, что готовы к новым отношениям, объявите всем свой новый статус — «Хочу влюбиться»!.. Чем больше людей будут знать, что вы находитесь в поиске, тем больше шансов, что среди круга их знакомых может оказаться заинтересованный человек.

Придумайте анкету, которую вы могли бы разместить на сайте знакомств. Сделайте это в любом случае, даже если вы не хотите там регистрироваться: это поможет вам почувствовать себя в роли человека, готового к отношениям. Следующий этап работы: попросите, чтобы друзья составили ваш портрет. Пусть они без ложной скромности опишут все ваши достоинства.

Нужно работать и над повышением самооценки, вспоминая те моменты вашей биографии, которые были успешными

И также ставить себе реальные цели. «Не стоит требовать от себя грандиозного успеха, — говорит психотерапевт. — Иногда достаточно вымыть посуду или отправиться по делам, чтобы почувствовать себя победителем. Не бойтесь себя перехвалить. Ищите подтверждение тому, что с вами все в прядке».

Следующий этап: попробуйте определить, чего вы хотите от отношений, что вы можете дать другому, что для вас принципиально важно на новом этапе жизни… Если вы отнесетесь к этим вопросам серьезно, ответы на них помогут вам понять себя и оградить себя от тех, с кем вам не по пути.

Открыться новому

Возможно, ваше сердце уже разбили однажды. Возможно, разрыв отношений произошел из-за того, что бывший говорил или делал неприятные вещи. Примите решение оставить это в прошлом и двигаться дальше. Это может занять некоторое время, но как только вы позволите себе оставить груз проблем и страданий и перевернуть страницу, план «хочу влюбиться» со всеми вытекающими последствиями в виде романтических свиданий и встреч начнет реализовываться.

Постарайтесь не защищаться при знакомстве с новым человеком. Если из-за страха быть отвергнутой или из-за неуверенности в себе вы не разрешите себе раскрыться, быть собой, другому будет трудно понять, чего вы хотите. Будьте открыты, доброжелательны и непринужденны. Старайтесь не думать только о том, какое впечатление вы производите.

Ваш спутник, скорее всего, чувствует себя так же тревожно и неуверенно. Если вы проявите свою заинтересованность в знакомстве, будете внимательны к собеседнику, станете задавать вопросы, вы непременно произведете хорошее впечатление.

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