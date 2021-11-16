В каких случаях в царской России священники обязаны были нарушать тайну исповеди

Сегодня тайна исповеди в России строго охраняется законом. Однако в царские времена священники были обязаны докладывать властям о содержании исповеди. Все началось с Петра I, а закончилось только в XIX веке.
Церковные реформы
Одним из самых известных реформаторов в российской истории считается Петр I. Реформы императора, как известно, не обошли стороной и церковь, которая до того сохраняла еще некоторую автономию. Однако, по словам Леонида Ляшенко и других авторов учебника «История России», Петр не желал мириться с особым положением церкви в государстве. После смерти в 1700 году патриарха Адриана царь не допустил выборов нового церковного главы. Через несколько месяцев был восстановлен Монастырский приказ, установивший контроль государства за землями и доходами монастырей.
Упразднил Петр и патриаршество, в результате чего управление РПЦ было передано Святейшему Синоду. Святейший Синод состоял исключительно из тех духовных лиц, которых выбрал сам Петр Великий. Члены Синода получали казенное жалование и обязаны были выполнять все царские повеления. Точнее, от имени правителя Синодом управлял обер-прокурор, которого также назначал Петр.
Фактически Синод стал еще одной коллегией, в ведении которой были «духовные дела», а его члены стали чиновниками, только одетыми не в мундир, а в рясу.Так император стал главой и Русской Православной Церкви.
Исповедь под контролем государства
Не зря значение законодательной регламентации порядка исповеди среди мероприятий петровской церковной реформы неоднократно становилось предметом внимания исследователей. Например, изучению современных историков до сих пор подвергается указ Петра I «Об объявлении священникам открытых им на исповеди преднамеренных злодейств» 1722 года. Объявление это было разослано во все епархии. В качестве причины появления подобного распоряжения правитель написал: «...понеже известно ныне в Синоде учинилось, что некоторые злодеи, исповедовася духовным своим отцам грехов своих, объявляют на исповеди и злодейственное свое намерение не с раскаянием... но с непременном злого того действия желанием...».
Указ в действии
Не забыл Петр I упомянуть в тексте объявления и о «раскольнике» Григории Талицком, заявлявшем о том, что император является антихристом. Талицкий делился со своим духовником Лукой размышлениями о последних временах. Разговоры со священником, который о содержании исповеди не сообщил «куда следует», Григорий якобы принял за одобрение. В результате были казнены оба: и поп Лука, и Талицкий. Петр также напомнил в документе и о своем сыне Алексее, осужденном как изменник. Поэтому император требовал от священников сообщать не только о воровстве, но и об измене, о бунте «на Государя, ли на Государство», о злых умышлениях «на честь или здравие Государево и на фамилию Его Величества».
Как бы то ни было, Петр всеми силами пытался привести веские основания для издания указа о нарушении тайны исповеди. Примечательно, что, как утверждает автор труда «История появления и рецепция указа 1722 года «Об объявлении священникам открытых им на исповеди преднамеренных злодейств»» Г. В. Бежанидзе, в 1725 году объявление было изъято, так как в тот момент Петр I уже скончался, а на престоле находился сын казненного царевича Алексея Петр II. Тем не менее в 1830 году при публикации полного собрания законов объявление вошло в корпус собрания. Однако священники продолжали отстаивать право прихожан на тайну исповеди. Такая позиция нашла свое отражение в светском законодательстве, когда после судебной реформы 1864 года служителям церкви запретили свидетельствовать в суде по поводу признаний, сделанных на исповеди.
Источник : https://cyrillitsa.ru/history/169819
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