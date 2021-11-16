В каких случаях в царской России священники обязаны были нарушать тайну исповеди

Сегодня тайна исповеди в России строго охраняется законом. Однако в царские времена священники были обязаны докладывать властям о содержании исповеди. Все началось с Петра I, а закончилось только в XIX веке.

Церковные реформы

Одним из самых известных реформаторов в российской истории считается Петр I. Реформы императора, как известно, не обошли стороной и церковь, которая до того сохраняла еще некоторую автономию. Однако, по словам Леонида Ляшенко и других авторов учебника «История России», Петр не желал мириться с особым положением церкви в государстве. После смерти в 1700 году патриарха Адриана царь не допустил выборов нового церковного главы. Через несколько месяцев был восстановлен Монастырский приказ, установивший контроль государства за землями и доходами монастырей.

Упразднил Петр и патриаршество, в результате чего управление РПЦ было передано Святейшему Синоду. Святейший Синод состоял исключительно из тех духовных лиц, которых выбрал сам Петр Великий. Члены Синода получали казенное жалование и обязаны были выполнять все царские повеления. Точнее, от имени правителя Синодом управлял обер-прокурор, которого также назначал Петр.

Фактически Синод стал еще одной коллегией, в ведении которой были «духовные дела», а его члены стали чиновниками, только одетыми не в мундир, а в рясу.

Исповедь под контролем государства Будучи главой Русской Православной Церкви, Петр I стремился использовать ее в государственных интересах. Поэтому неудивительно, что император не оставил без внимания и исповедь, во время которой верующие делились со священниками самым сокровенным. Так, согласно именным указам Петра от 8 февраля 1716 года и 17 февраля 1718 года священнослужителей обязывали ежегодно составлять полный список исповедавшихся, не посетивших исповедь и «записных раскольников». Копию этого списка надлежало представлять в консисторию, а также в судебные органы. Указ от 16 февраля 1722 года дополнительно разъяснял, как именно следует вести такие списки.

Так император стал главой и Русской Православной Церкви.

Не зря значение законодательной регламентации порядка исповеди среди мероприятий петровской церковной реформы неоднократно становилось предметом внимания исследователей. Например, изучению современных историков до сих пор подвергается указ Петра I «Об объявлении священникам открытых им на исповеди преднамеренных злодейств» 1722 года. Объявление это было разослано во все епархии. В качестве причины появления подобного распоряжения правитель написал: «...понеже известно ныне в Синоде учинилось, что некоторые злодеи, исповедовася духовным своим отцам грехов своих, объявляют на исповеди и злодейственное свое намерение не с раскаянием... но с непременном злого того действия желанием...».

Указ в действии

Не забыл Петр I упомянуть в тексте объявления и о «раскольнике» Григории Талицком, заявлявшем о том, что император является антихристом. Талицкий делился со своим духовником Лукой размышлениями о последних временах. Разговоры со священником, который о содержании исповеди не сообщил «куда следует», Григорий якобы принял за одобрение. В результате были казнены оба: и поп Лука, и Талицкий. Петр также напомнил в документе и о своем сыне Алексее, осужденном как изменник. Поэтому император требовал от священников сообщать не только о воровстве, но и об измене, о бунте «на Государя, ли на Государство», о злых умышлениях «на честь или здравие Государево и на фамилию Его Величества».

Как бы то ни было, Петр всеми силами пытался привести веские основания для издания указа о нарушении тайны исповеди. Примечательно, что, как утверждает автор труда «История появления и рецепция указа 1722 года «Об объявлении священникам открытых им на исповеди преднамеренных злодейств»» Г. В. Бежанидзе, в 1725 году объявление было изъято, так как в тот момент Петр I уже скончался, а на престоле находился сын казненного царевича Алексея Петр II. Тем не менее в 1830 году при публикации полного собрания законов объявление вошло в корпус собрания. Однако священники продолжали отстаивать право прихожан на тайну исповеди. Такая позиция нашла свое отражение в светском законодательстве, когда после судебной реформы 1864 года служителям церкви запретили свидетельствовать в суде по поводу признаний, сделанных на исповеди.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/169819

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