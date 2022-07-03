Почему на Руси не здоровались через порог

Есть в нашей жизни разные мелкие ритуалы, в смысл которых мы даже не вдаемся. Соль стараемся не рассыпать, по дереву стучим. А еще никогда не пожимаем друг другу руку стоя по разные стороны от двери. Обязательно сначала нужно перешагнуть порог - либо туда, либо сюда.

Узнали себя? Делаете так? Значит выросли в нашей стране. В крайнем случае, в бывшем Советском Союзе. Потому что у иностранцев такой традиции нет, и они искренне удивляются, зачем мы так делаем.

Честно говоря, большинство из нас и сами не знают зачем. Просто так принято, издревле повелось. С незапамятных времен.

Но наши предки четко знали причину. И связана она была, разумеется, с потусторонним миром. Как впрочем, и причины практически всех других обычаев.

Дело в том, что порог в седой древности мыслился как магическая граница, рубеж, отделяющий безопасный мир от мира, в котором бродят разные невидимые, но могучие силы - враждебные духи.

Через порог этим духам ходу не было. Порог был очерчивал рубежи, внутри которых царил Домовой, защищающий домочадцев. Для укрепления его надежности под порог еще и зарывали разные обереги. А если говорить о самых отдаленных эпохах, то и не только оберегов, но и покойников. Уж они-то границу стерегли намертво!

Ну а теперь легко понять, почему здороваться, пожимая руку через порог, на Руси было строго запрещено. Считалось, что так открывается дорога внутрь дома внешним силам.

Миновали сотни и сотни лет, языческие верования и обычаи ушли в небытие, но некоторые связанные с ними ритуалы оказались настолько цепкими, что продолжают воспроизводиться нами даже в XXI веке. Даже несмотря на то, что вложенный в них смысл уже не осознает.

А вы как здороваетесь с гостями, открывая им дверь? Напишите в комментариях!

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А вы знали об этом?

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Ким Ун Ён родился в Корее в 1962 году. К двум годам он уже говорил на 5 языках, в три года постиг концепт алгебры и имел понятие дифференциального исчисления. В возрасте от 4 до 6 лет Ким был студентом в университете Hanyang, в возрасте 7 лет он получил приглашение на работу в NASA

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