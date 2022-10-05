А вы знали об этом?(Статья 70) 

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В 1853 году отношения между Россией и Османской империей стали весьма напряжённые. Николай I, чтобы разрешить возникшие противоречия с османами, инициирует с ними переговоры и посылает с этой целью светлейшего князя Александра Меншикова. Александр Сергеевич был потомком того самого Александра Даниловича Меншикова, бывшего фаворитом Петра I, и пользовался покровительством императора – тем более, что он был одним из немногих при николаевском дворе, кто не воровал казённые деньги. К концу февраля посол прибыл в Константинополь. Во главе империи тогда стоял султан Абдул-Меджид I. И с самого начала встреча пошла… не совсем так, как могли ожидать турки.

Во-первых, Меншиков сразу заявил, что желает, чтобы встречал его лично великий визирь Мехмет-Али, и, встретившись с отказом, явился к нему сам, при этом подчёркнуто не выбрав официальный костюм, а надев вместо него пальто с шляпой. Во-вторых, с самим султаном Александр Сергеевич говорил дерзко, едва не прямо хамя. Новая аудиенция была назначена на апрель того же года. По легенде султан, раздосадованный поведением русского посла, будто бы решил его проучить.

Меншиков был известен своим высоким ростом. Было поручено несколько уменьшить дверной проём в зале для приёма послов. Таким образом, как только придёт русский посланец, ему придётся наклониться, что было бы похоже на поклон России Турции.

Абдул-Меджид I

Меншиков, однако, кланяться не стал. В зал с султаном он вошёл, пригнувшись спиной. Абдул-Меджид I, как говорят, был очень разочарован тем, что его хитрость не удалась. Неудачно проведённые переговоры Меншикова, как мы знаем, привели к Крымской войне. Однако миссия Меншикова была обречена на провал не только из-за того, что сам князь не был подготовлен должным образом к переговорам,но из-за того, что британский дипломат Стрэтфорта де Рэдклифф активно способствовал углублению противоречий и разногласий между русскими и турками. Таким образом, с большой вероятностью, даже если бы место Меншикова занял кто-то более способный и тактичный, война была бы с большой вероятностью всё равно неизбежна.

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Любопытно, что единственным комплексом, от которого неимоверно страдал Наполеон был его весьма маленький пенис!Как утверждают исследователи, мужское достоинство Наполеона ,действительно,было очень скромных размеров и не превышало четырех сантиметров в длину.Как ни странно, но "засохший пенис" одного из самых известных мировых лидеров объездил больше стран, чем его владелец.Как сообщает Mail Online, пенис Наполеона сохранился до наших дней, поскольку был отрезан во время вскрытия. Согласно некоторым свидетельствам, лечащий врач Наполеона Франческо Антоммарчи, производивший вскрытие тела Наполеона в 1821 году, вырезал не только сердце и желудок (кстати,умер Наполеон от рака желудка), но и пенис знаменитого полководца.

Раритет - предполагаемый пенис Наполеона Бонапарта.

Последним , кто купил пенис Наполеона был американский сексолог Джон Латтимер, который заплатил за него 3000 долларов. Помимо научных причин покупки, он называл и свое желание сохранить предмет от нечистоплотных и недобросовестных людей. Хранился пенис в оригинальной стеклянной шкатулке в сафьяновом кожаном ящичке.Любопытно,что после смерти Распутина его пенис также был отрезан и доставлен во Францию фанатичным последователем.Потом законсервированный орган был выставлен в музее эротики Игоря Князькина, главы центра простатологии при Российской академии естественных наук.Правда,член Наполеона — это просто стручок по сравнению с 30 см членом Распутина!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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