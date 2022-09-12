Как жить долго и счастливо? 10 советов от пар-долгожителей

В мире есть немало мифов о браке, которые мешают супругам жить долго и счастливо. Но многим удается разрушить стереотипы и совместными усилиями найти решения проблем, знакомых всем парам. Благодаря этому они сохраняют отношения на протяжении десятков лет.

Собрали секреты счастливого брака нескольких пар, которые были женаты больше 50 лет.

Честность и совместные обсуждения

В этом году Миртл и Альберт Грин отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы. На онлайн-празднование они пригласили более сотни гостей. Супруги утверждают, что секрет их брака ― умение общаться. «Будьте честны и обсуждайте все, если можете», ― призывает Миртл. Альберт добавил, что они никогда не ссорились при детях. Даже спустя столько лет Миртл и Альберту все еще интересно общаться на разные темы.

Утренний кофе и свидания

Пол и Дайан Доэрти поделились секретами своего брака на 53-ю годовщину. Пол рассказал, что необходимо постоянно делать приятные мелочи, чтобы напоминать партнеру о своей любви. Он, например, каждое утро приносит жене кофе. А Дайан считает важным регулярно проводить время без детей и устраивать свидания.

Уважение и совместный отпуск

Рой Луэр считает, что успех их брака с женой Миртл заключается в том, что и спустя 64 года отношений они продолжают уважать друг друга.

Отдельные банковские счета и умение мириться

Все решения Рой и Миртл принимают вместе. Они никогда не ездили в отпуск по отдельности, но при этом у них есть свои личные интересы: Рой любит играть на разных музыкальных инструментах, а Миртл рисовать.

Ллойд и Беверли Бил прожили вместе 75 лет. Секретом счастливой жизни они назвали свое умение разрешать конфликты. Пара никогда не ссорилась из-за денег, потому что у них были отдельные банковские счета. Со временем они научились улаживать и другие разногласия. «Вы злитесь друг на друга, но справляетесь с этим. Не бежите сразу к своей маме или адвокату, а миритесь», ― говорила Беверли.

Общие увлечения

В прошлом году Мэри и Уэйн Гоглер отпраздновали 71-ю годовщину свадьбы. У пары пятеро детей, 12 внуков и 30 правнуков. Мэри считает, что партнерам важно просто оставаться вместе. Уэйн же добавил, что они разделяют общие увлечения, поэтому им интересно друг с другом.

Забота друг о друге

В 2016 году Николас и Рафаэла Ордаз отпраздновали 82-ю годовщину свадьбы. Родители обоих супругов тоже были женаты очень долго. «В нашей семье не было разводов», ― рассказала внучка Николаса и Рафаэлы. Она считает секретом счастья этой пары то, что они всегда заботятся друг о друге. Сами же супруги отметили, что просто никогда не ссорятся из-за мелочей.

Совместное время и личные границы

39-й президент США Джимми Картер и его жена Розалин в этом году отметили 75-ю годовщину свадьбы. По мнению бывшего президента, секрет счастливого брака заключается в том, чтобы найти подходящего человека и уметь разрешать все споры. Кроме того, важно проводить вместе достаточно времени, но при этом уважать личное пространство друг друга.

Умение передавать инициативу

Джуди и Пит Уоллес прожили вместе 63 года. Они рассказали, что сталкивались с разными трудностями, но это не разрушило их отношения. «Говорят, что все пары проходят через собственное приключение. Иногда вы будете идти рука об руку, а иногда вы должны позволять одному человеку проявлять инициативу и просто поддерживать его», ― отметили супруги.

Умение общаться и признания в любви

Пара Иоланды и Джо Тенальо поделилась своей историей после празднования 73-й годовщины свадьбы. Иоланда считает, что умение общаться помогло им преодолеть все трудности: «Проблемы будут, но вы справитесь. Вы должны разговаривать. Грустно, если вы не сможете делать это». Кроме того, супруги каждый вечер говорят, что любят друг друга.

Терпение и хорошая память

Лео и Мариан Голднер поженились в 1943 году. В честь 75-й годовщины они поговорили с журналистами и рассказали о своем браке. Голднеры посоветовали всем молодым парам быть терпеливыми не только в хорошие, но и в плохие времена. И никогда не забывать, почему вы влюбились.

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А вы знали об этом?

Алина Фернандес, внебрачная дочь кубинского лидера Фиделя Кастро,

покинувшая Кубу в 1993 году, опубликовала книгу воспоминаний,

озаглавленную «Дочь Кастро: воспоминания беженца о Кубе», в которой

утверждает, что дед Кастро был стамбульским евреем, родился и вырос

на турецкой земле. Его звал Франциско Руц, и позже он перебрался на Кубу.Сам же Фидель по матери полуеврей, а по израильским законам - он

считается полным евреем .

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