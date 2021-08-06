Оружие подводных диверсантов

Боевые пловцы люди особенные, элита элиты и оружие им требуется соответствующее.Так уж получилось, что типов огнестрельного оружия, предназначенного для применения под водой, было разработано немного. К тому же не все они смогли дойти до серийного производства. Главная проблема, с которой приходилось биться конструкторам-оружейникам, заключалась в плотности воды. Шутка ли, почти в 800 раз плотнее воздуха и взаимодействует с пулей соответствующе. Сопротивление воды просто не дает пулям имеющихся патронов разгоняться до более-менее приличных скоростей и лететь (или проплывать) хоть сколько-нибудь приемлемое расстояние. Так что боевым пловцам приходилось довольствоваться тем, что есть – на воздухе пользоваться «обычным» оружием, а под водой доставать ножи.

Но в 1971 году на вооружение советских спецподразделений поступили пистолет СПП-1М и патрон СПС. Главная их особенность, которая, собственно, и позволила получить требуемые характеристики огня, - пуля. Для более стабильного поведения в воде ее сделали длинной и похожей на гвоздь.

Немного позже, в середине 70-х, Климовский ЦНИИТочмаш разработал свой вариант «игольного» патрона. Конструктор В. Симонов на базе гильзы стандартного патрона 5,45х39 мм создал патрон МПС.

Как и у СПС, пуля Климовского патрона имела длину около 120 мм. Также характерной особенностью пули является затупленная головная часть – при движении в воде она создает кавитационную полость, которая резко снижает сопротивление воды. Таким способом заодно была решена проблема стабилизации пули при движении в воде. После ряда изысканий было решено изменить калибр пули с 5,45 до 5,66 мм. Вернее, ничего изменять не пришлось. Ствол автомата, предназначенного для патрона МПС, должен был быть гладким, а настоящий калибр пули патрона 5,45х39 мм равен именно 5,66 миллиметрам. Это позволило также улучшить герметизацию стыка «пуля-гильза». Немного позже был создан патрон МПСТ, отличающийся от оригинала наличием трассера.

Одновременно с патроном МПС в разработке находился автомат подводный специальный (АПС). Этот автомат был построен на основе газоотводной схемы. Запирание у АПС производится поворотом затвора. На первый взгляд, ничего необычного, однако конструкторам под руководствам В. Симонова пришлось подумать над некоторыми деталями. Во-первых, над подачей гораздо более длинного патрона. Второй вопрос: обеспечение работоспособности АПС и под водой, и на воздухе. Первую проблему решили при помощи магазина специфической формы (см. фото) на 26 патронов и длинного хода затвора. Из-за этого предохранитель-переводчик огня пришлось разместить не на правой стороне ствольной коробки, как у автоматов Калашникова, а на левой. Для возможности функционирования оружия в двух средах конструкторы ввели в газоотводную систему автоматический газовый регулятор. При стрельбе на воздухе он сбрасывает часть пороховых газов. В воде, соответственно, пулю разгоняет полное количество газов. Газорегулятор понадобился по той причине, что при подводной стрельбе пуле требуется больше энергии для вылета из ствола – пуля должна вытолкнуть из последнего воду. Ударно-спусковой механизм имеет одну возвратно-боевую пружину и позволяет делать как одиночные выстрелы, так и очереди. Вся механика автомата приспособлена для работы в «вязкой» водной среде.

Прицельные приспособления АПС самые простейшие: открытый нерегулируемый целик на ствольной коробке и мушка на газоотводной трубке. АПС также имеет выдвижной приклад. Что интересно, в полностью убранном положении рамка плечевого упора полностью ложится в специальные вырезы на рукоятке управления огнем. Спусковая скоба и крючок были сделаны относительно большими, чтобы боец мог стрелять, не снимая перчаток.

Что же дали все эти пули-гвозди, газорегуляторы и т.д.? Под водой, на глубине около 5 метров, эффективная дальность огня составляет 30 м. Глубже, на 20 метрах, стрелять можно уже только на 20. При этом в обоих случаях энергии «гвоздя» хватает на пробитие гидрокостюма с поролоновой подкладкой либо очков из оргстекла (до 5-7 мм) и на последующее поражение тела противника. Что интересно, обычно под водой видимость не превышает дальность стрельбы АПС. На воздухе убойная сила пули сохраняется на дальности до ста метров. Однако пуля, неприспособленная для воздушной среды, на таких расстояниях дает просто неприличное отклонение. Так что реальная дальность боя для АПС на воздухе не сильно отличается от аналогичного показателя в воде, что для большинства перестрелок мало. Еще один довод против использования АПС не в воде – ресурс. Автомат, способный выстрелить под водой 2000 раз, на воздухе может сделать только 180 выстрелов – дань оптимизации для работы под водой.

Почти сразу АПС был принят на вооружение. Производство наладили на Тульском оружейном заводе, и оно ведется небольшими сериями. На данный момент официально автомат состоит на вооружении только в России. Зарубежные страны имеют возможность заказать АПС через Рособоронэкспорт, однако до сих пор их они только высказывали возможность закупок.

Несмотря на свою уникальность, АПС имеет и недостатки. В частности, недостаток тактический: вооруженные им боевые пловцы, если им придется вести и «сухопутный» бой, вынуждены нести лишний вес в виде еще одного автомата. На вид решение было очевидным – сделать автомат-амфибию, но на деле все было сложнее. На создание такой двухсредной системы ушло очень много времени, и первый ее экземпляр был представлен только в конце 90-х годов. Эксперименты по «скрещиванию» АПС и АК-74 велись в Тульском Проектно-конструкторском технологическом институте машиностроения (ТПКТИМаш) под руководством конструктора Ю. Данилова. От подводного предшественника новый автомат, названный АСМ-ДТ «Морской лев», получил большую часть элементов конструкции, а от автомата Калашникова патрон 5,45х39 мм и магазин. Затвор, газоотводная система и УСМ перекочевали с АПС на АСМ-ДТ без изменений, зато был доработан патрон. В ту же самую гильзу, на основе которой был сделан МПС, была помещена новая пуля, также похожая на гвоздь, также с затупленным концом, но меньшего калибра. С 5,6 миллиметров ее уменьшили до 5,45. И вот почему. Поскольку автомат изначально разрабатывался как двухсредный, конструкторы учитывали его возможности для боя на воздухе. Патрон 5,45х39 мм для нормальных характеристик потребовал нарезного ствола, так что было решено «ужать» пулю-гвоздь до таких размеров, при которых она могла бы попросту не врезаться в нарезы ствола.

Боепитание АСМ-ДТ под водой осуществляется из магазинов автомата АПС (26 патронов). На воздухе, соответственно, применяются магазины от автоматов Калашникова 74-й серии (30 патронов). Поскольку эти магазины, как и патроны, имеют различные габариты, приемник магазинов получил весьма интересную конструкцию. Если нужно пристыковать «подводный» магазин, специальная подпружиненная крышка (закреплена внизу ствольной коробки на левой стороне) отводится в сторону, магазин вставляется на посадочное место и фиксируется защелкой. Если боец собирается стрелять патронами 5,45х36 мм, то защелка магазина сдвигается до упора вперед, а подпружиненная крышка закрывает «лишнюю» часть окна приемника магазина. Помимо защиты механики автомата от грязи, крышка не дает защелке магазина сдвигаться назад. Еще один нюанс двухсредности заключается в следующем: при выстреле на воздухе часть пороховых газов перенаправляется в ствол перед пулей, чтобы продуть его от возможно оставшейся там воды.

Прицельные приспособления «Морского льва» в целом аналогичны АПС, но есть возможность установки оптического, ночного или коллиметорного прицела. Также конструкторы предусмотрели посадочные места для подствольного гранатомета, тактического фонаря или ЛЦУ и штык-ножа.

Тем не менее «урожденный» автомат-амфибия АСМ-ДТ в серию так и не пошел. Основные претензии касались необходимости оперировать двумя типами патронов и магазинов. На основе «Морского льва» на ТПКТИМаше начали разработку нового автомата АДС. Главным его отличием от АСМ-ДТ была компоновка буллпап.

В 2005 году тульское КБ Приборостроения представило новый универсальный патрон под обозначением ПСП. Он, как и предыдущие подводные боеприпасы, делался на базе гильзы «сухопутного» патрона 5,45х39 мм. Сотрудники КБП смогли вписать в нее новую стальную пулю весом 16 грамм. Длина пули – 53 мм. При этом конструкторам удалось сохранить боевые характеристики пули за счет большого удлинения и плоской носовой части пули. Как и «гвоздь» СПС и МПС, новая пуля в воде создает вокруг себя кавитационную полость. В то же время в воздухе пуля от ПСП себя ведет так же, как и стандартная. Кроме того, ПСП имеет те же габариты, что и стандартный патрон 5,45х39 мм, что позволяет использовать его не только в новом подводном автомате. Также был создан патрон ПСП-У с бронзовой пулей весом 8 граммов, предназначенный для учебных целей.

После появления ПСП коллектив Ю. Данилова решил окончательно отказаться от двух различных боеприпасов для разных сред и делать автомат заново под единый патрон. Одновременно с этим для новой версии АДС был выбран и новый прототип – автомат А-91, разработанный Тульским КБП в начале 90-х. Автомат-амфибия получил от А-91 общую компоновку схемы буллпап и большое количество пластиковых деталей. Также конструкторы оставили трубку, отводящую стреляные гильзы, что позволяет пользоваться автоматом и правшам, и левшам. Затвор и УСМ также не претерпели сильных изменений, помимо доработки для эксплуатации в воде. Зато была переработана газоотводная система: на ствольной коробке появился переключатель режимов «вода-воздух». Как и АСМ-ДТ, АДС в режиме «воздух» сбрасывает избыточные для надводной стрельбы объемы пороховых газов и продувает ими ствол перед пулей.

Благодаря габаритам патрона ПСП на автомате АДС используются магазины от АК-74 на 30 патронов. В том числе и благодаря этому АДС может использовать не только ПСП, но и патроны 7Н6, 7Н10 и т.д., с той разницей, что последние нельзя использовать под водой. Подводные характеристики АДС с патронами ПСП остались на уровне АПС – дальность 28-30 метров на глубине 5 м и 18-20 м на глубине в 20 метров. «Сухопутные» цифры, в свою очередь, выросли и немногим уступают характеристикам автоматов Калашникова 74-й серии. Так, например, прицельная дальность АДС на воздухе составляет не 30 метров, как у АПС, а все 600.

Ввиду компоновки буллпап, на автомате А-91 и, как следствие, на АДС присутствует ручка для переноски. На ней же устанавливается открытый целик. Мушка располагается на стволе. На саму ручку возможно установить оптический, коллиматорный либо любой другой совместимый прицел. Еще одна деталь, доставшаяся АДС в наследство от А-91, – интегрированный гранатомет калибра 40 мм. Гранатомет может использовать все модификации гранат ВОГ-25. Спусковой крючок гранатомета расположен под одной скобой со спусковым крючком автомата (см. фото). Если боец не нуждается в гранатомете, можно демонтировать его ствол с расположенным на нем прицелом. При снятом стволе гранатомета на ствол автомата можно установить прибор бесшумной стрельбы либо насадку для холостой стрельбы.

Таким образом, инженеры ТПКТИ Маша создали целый комплекс, который в перспективе может заменить сразу несколько типов оружия спецподразделений: автоматы АПС и АК-74М, а также подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30. При этом единый комплекс АДС, при сходных с прочими типами характеристиках, имеет преимущества в массогабаритном отношении: один автомат с несколькими деталями «обвеса» транспортировать и использовать удобнее и проще, чем сразу несколько разных вооружений. И, похоже, тулякам действительно удалось угодить спецназу: в 2009 году АДС поступил на испытания в спецподразделения флота, и известно, что комплекс заслужил немало положительных отзывов.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему гусары в царской России не женились https://otari.mirtesen.ru/blog/43807782694 Как порноактеры калечатся на съемках

https://otari.mirtesen.ru/blog/43945102590 "Она всё равно никуда от меня не денется": 5 мужских иллюзий о женщинах