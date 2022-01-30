1-я казачья дивизия вермахта: как воевали русские предатели

В годы Великой Отечественной войны под знаменами нацистской Германии воевали сотни тысяч советских граждан. Одно из самых известных коллаборационистских подразделений – 1-я казачья дивизия, сформированная вскоре после сокрушительных поражений вермахта под Сталинградом и на Курской дуге.



Потомки остготов

Фюрер Адольф Гитлер и его окружение в целом положительно относились к идее создания казачьих воинских частей в составе немецкой армии. В отличие от славян, евреев и других представителей «низшей расы», казаков нацисты считали потомками древнего германского племени остготов, которое до миграции в направлении границ Римской империи проживало в районе Дона.

Созданию казачьих частей в составе вермахта способствовало в том числе и поражение под Сталинградом, и потери в личном составе. Гитлер полагал, что казаки станут надежными союзниками в борьбе с советской властью.

Образование дивизии

Соединение формировалось непосредственно из казаков, пожелавших сотрудничать с немцами во время их прихода на Дон в 1942 году, а также из эмигрантов и захваченных в плен военнослужащих Советской армии. Тем не менее руководящие посты русским не доверяли: большинство штабных и тыловых начальственных должностей занимали кадровые офицеры вермахта. Все командиры полков и дивизионов, кроме генерал-майора Ивана Кононова, также были немцами.

К октябрю 1943 года численность дивизии превысила 18 тысяч человек. Она состояла из двух конных бригад, артиллерийского отряда, саперного батальона, батальона связи, медицинских служб и штаба. Командование над казаками вермахта было поручено генерал-лейтенанту, групенфюреру СС Гельмуту фон Паннвицу – этническому немцу, происходившему из силезских дворян. Свою симпатию к выходцам с Дона он не скрывал, более того, считал их отдельным народом, предками которого являются скандинавы и который не имеет никакого отношения к русскими.



Боевые действия

Свой боевой путь 1-я казачья дивизия вермахта начала 25 сентября 1943 года в Хорватии, где вступила в бой против югославских партизан под руководством будущего главы республики Иосипа Броз Тито. Немцы высоко оценили боевые качества казаков. Они были маневренны, выносливы, неприхотливы и в целом прекрасно подходили для боевых действий в горных условиях Балкан. В конце 1944 года казаки фон Паннвица успешно сражались с Красной Армией у Вировитицы.

Дивизия успешно, сумела выбить советские войска из нескольких населенных пунктов и отбросить с занимаемых позиций 233-ю стрелковую дивизию. Казаки воевали в тесной координации с хорватскими усташами. В результате наступательной операции «Оборотень» 1-я казачья дивизия смогла ликвидировать Вировитицкий плацдарм и занять саму Вировитицу.

Действия казаков фон Паннвица смогли на время затормозить наступление советских частей, но изменить общую катастрофическую для немцев и их союзников тенденцию были не в состоянии. К концу апреля дивизия, к тому моменту преобразованная в 15-й Казачий кавалерийский корпус СС, начала отход к позициям британских войск в Австрии. Численность соединения превышала 30 тысяч человек (20 тысяч казаков, пять тысяч немцев, столько же калмыков, а также украинский батальон и танкисты-власовцы).



Конец казачьей вольницы

Преодолев опасные горные перевалы, корпус смог 9 мая выйти к дислокации 11-й британской танковой дивизии. Спустя два дня союзники приняли его «почетную капитуляцию». Коллаборационистов распределили по лагерям для военнопленных в районе Линца. А уже спустя несколько недель большинство казаков было выдано СССР. Многие из них получили в дальнейшем длительные сроки заключения в ГУЛАГе, а командир корпуса фон Паннвиц был повешен в Москве в январе 1947 года.

Военные преступления

Казаки вермахта «прославились» многочисленными военными преступлениями на территории Югославии, где применяли тактику выжженной земли. Сам Паннвиц на следствии не стеснялся в подробностях рассказывать о «подвигах» его подчиненных. Так, зимой 1943-1944 годов в районе Загреба по его личному приказу были повешены 15 мирных жителей, тогда же казаки казнили шестерых крестьян в окрестностях Фрушка-Горы. Там же казаки из 5-го и 6-го кавалерийских полков учинили массовое изнасилование сербских женщин.

Не единичны были и случаи сожжения целых сел, жителей которых коллаборационисты подозревали в укрывательстве партизан. Но самое чудовищное преступление они совершили в январе 1944 года в районе общины Градишка. Казаки 2-й кавказской бригады зверски расправились с 16 пионерами, по большей части девушками, средний возраст которых составлял 15 лет. Иван Прошкин



Источник : https://russian7.ru/post/1-ya-kazachya-diviziya-vermakhta-gd...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что палач народов Сталин готовил выселение и всех украинцев, белорусов и казаков в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу.

В этом отношении заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР!

Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея и авантюриста современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве, например, чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!И если бы не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родинуи Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!А ведь под депортацией подразумевается принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность!Обратите внимание, что речь в данной трактовке не идет о выселении целого народа, поэтому это была не депортация, а обыкновенный геноцид народа и ,что еще хуже ликвидация из истории целого государства !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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