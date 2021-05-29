11 заболеваний, которые могут быть буквально написаны на лице

Мы привыкли к очевидным реакциям наших лиц на различные явления: если нам жарко, на лбу выступает пот, если холодно – начинается насморк. Однако лицо может сообщить о многих других, более серьезных проблемах, в том числе – об опасных заболеваниях.

11. Аллергия

Симптомы аллергии часто можно перепутать с признаками обычного насморка. Однако если насморк сопровождается темными кругами и припухлостями под глазами (при условии, что вы хорошо выспались) – скорее всего, речь идет об аллергической реакции.

10. Инсульт

Умение распознать инсульт может спасти человеческую жизнь, тем более что признаки у инсульта достаточно ярко выраженные. Обычно это заметное ослабевание одной стороны лица: заваливающийся язык, неспособность улыбнуться, нарушение речи. Способность распознать эти проявления важна еще и потому, что зачастую человек, испытывающий инсульт, ничего не чувствует и не отдает себе отчета в происходящем.

9. Гормональная недостаточность

В жару лицо, как и весь организм, обычно потеет. Однако повышенное потоотделение может быть сигналом различных проблем со здоровьем, включая гормональную недостаточность, — конкретный диагноз должен поставить врач.

8. Гормональный дисбаланс

Потоотделение – не единственный признак нарушения работы гормонов.

7. Обезвоживание

Стоит обратить внимание и на пятна, появляющиеся на лице. Конечно, часто их причиной становится неосторожное пребывание на солнце или банальное старение, но если пятна появляются снова и снова, это может указывать на сбои в гормональной системе.

Несовершенства кожи лица не только представляют собой косметические проблемы, но также могут являться признаком обезвоживания организма. Обратите внимание на мелкие трещинки: они, безусловно, естественным образом появляются с возрастом, но еще одна причина их возникновения – недостаток влаги. Трещины на высохшей коже также могут возникать из-за недостатка витаминов и некоторых жирных кислот.

6. Пониженное кровяное давление

Бледность лица далеко не всегда означает, что вам пора позагорать на солнышке. Иногда она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Бледная кожа может быть связана с пониженным кровяным давлением: то есть, организм производит недостаточно крови для того, чтобы кожа была розового оттенка. Американские врачи утверждают, что если у вас хроническое пониженное давление, то, помимо бледности, вам, вероятно, придется иметь дело с постоянным головокружением, усталостью, обезвоживанием и даже депрессией.

5. Малокровие

Если ваши губы или веки меняют цвет или приобретают легкую бледность, это может быть признаком анемии – краткосрочной или долгосрочной.

4. Гипоксия

Это достаточно серьезное заболевание можно вовремя распознать – стоит лишь обратить внимание на состояние губ. Если у вас насморк, затрудненное дыхание, а губы приобретают синий оттенок, это может свидетельствовать о низком уровне кислорода. Также симптомами гипоксии являются нарушение внимания и координации движений.

3. Усталость и недостаток сна

Следы недосыпа обычно мгновенно появляются на лице – в виде покраснения глаз, обвисших век, припухлостей, темных кругов, бледности, более выраженных морщин и опущенных уголков губ.

2. Купероз

О куперозе могут сигнализировать покраснения кожи лица и красный нос. Помимо очевидных косметических проблем, купероз может вызывать зуд и раздражение кожи.

1. Волчанка

Волчанка может проявляться в покраснениях носа и век. Эта болезнь ослабляет иммунную систему и может оказать негативное влияние на состояние почек, суставов, сердца, легких и мозга.

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