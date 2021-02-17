Кто и зачем убил Симона Петлюру

В эти дни (конкретно - с 18 по 26 октября) 87 лет назад в Париже проходил любопытнейший судебный процесс над не менее любопытнейшей личностью - убийцей Симона Петлюры. Убитый же занесен нынешней Украиной в пантеон национальных героев.



О малоизвестных, но крайне важных для понимания многих нюансов сегодняшних российско-украинских отношений - в нашем материале.



«Вы господин Петлюра?» - спросил человек в рабочей блузе у прохожего, разглядывавшего витрину книжного магазина на парижской рю Расен. Любитель книг ничего не ответил, но приподнял трость, то ли собираясь дать утвердительный ответ, то ли защищаясь.



В следующее мгновение человек в блузе выхватил револьвер и выстрелил пять раз практически в упор. Книголюб упал замертво. К стрелявшему тихо подошел полицейский и спросил: «Довольно?». Убийца ответил: «Да». «Тогда отдайте мне револьвер», - также спокойно попросил полицейский. Стрелявший безропотно передал ему оружие со словами: «Я убил большого убийцу». Уже позднее, на следствии, стрелявший припомнил такие подробности: «Когда полицейский сказал мне, что Петлюра мертв, я не смог сдержать своей радости. Я подскочил и бросился ему на шею».





Это трагическое происшествие, прогремевшее в Париже в безмятежные послеобеденные часы 25 мая 1926 года, взволновало не только французскую столицу. Его эхо разнеслось практически по всему миру. Убитым книголюбом в видавшем виды пиджаке действительно оказался Симон Петлюра, политэмигрант, а в прошлом глава Директории Украинской Народной Республики и Главный атаман украинского войска и флота. А его убийцей – еврейский поэт и анархист Шолом Шварцбард. Родом Шварцбард был из бессарабского городка Измаил, и в России его звали Самуилом Исааковичем.



Из криминального судебный процесс над убийцей Петлюры быстро стал политическим. Из обвиняемого Шолом Швардбард вырос в обвинителя и вершителя правосудия, а Симон Петлюра из жертвы превратился в виновника кровавых еврейских погромов, прокатившихся по Украине во времена Директории 1919-1920 годов.



В еврейской среде Петлюра считался «главным виновником украинской резни». А Шварцбард, по собственному признанию, добровольно стал орудием возмездия, или точнее, правосудия. Он утверждал, что во время погромов потерял 15 членов своей семьи.



Еврейская общественность очень серьезно готовилась к процессу. По инициативе известного деятеля сионизма Лео Моцкина был создан специальный Комитет защиты Шолома Шварцбарда, к делу привлечена обширная документация о еврейских погромах на Украине, а защиту обвиняемого-обвинителя взял на себя известный французский адвокат еврейского происхождения Анри Торрес.



Обвинение, со своей стороны, пыталось доказать что Петлюра не несет ответственности за погромы, в сам Шварцбард является советским агентом. Свидетелями обвинения выступили такие известные деятели Украинской Народной Республики как генералы Павло Шандрук, Микола Шаповал, дипломат Александр Шульгин. Письма в поддержку позиции обвинения и, соответственно, в защиту репутации Петлюры прислали бывший командующий Действующей армии УНР генерал-поручик Михайло Омельянович-Павленко, бывший военный министр УНР генерал-хорунжий Всеволод Петров и многие другие. Всего комиссия, созданная стороной обвинения, представила на процессе около 200 свидетельств в пользу невиновности С. Петлюры в организации погромов. К тому же украинская сторона издала на французском языке исследование «Документы о погромах на Украине и убийство Симона Петлюры в Париже. 1917 – 1921 – 1926», которое часто цитировалось на процессе.



Ко всему прочему на слушании дела был зачитан 20-страничный доклад, в котором доказывалась связь Ш. Шварцбарда с ГПУ, а также утверждалось, что служба безопасности Франции следила за каждым шагом еврейского поэта-анархиста во французской столице и установила его связи с просоветским Союзом украинских граждан. А германская разведка, якобы сообщила французским коллегам, что тот убил Петлюру по прямому указанию Галипа, эмиссара Союза украинских граждан. Соответственно ниточки заговора от исполнителей вели к советскому посольству.



Сам Шварцбард обвинялся по целому ряду статей французского уголовного кодекса, что в конечном итоге означало смертную казнь. Кстати, на процессе Шварцбард держался весьма неуверенно и часто путался в показаниях. Конечно, он не был таким ангелом-мстителем, спустившимся с небес. На грешной земле Самуил Исаакович успел послужить и во Французском иностранном легионе (кавалер Военного Креста), и в Красной армии у Котовского, а также участвовал в ряде анархистских «экспроприаций» в Вене и Будапеште. Однако свидетельства о его связях с советскими разведорганами суду показались неубедительными. К тому же в поддержку Шварцбарда выступили такие значительные фигуры как Анри Бергсон, Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Поль Ланжевен, а также Максим Горький и Александр Керенский.



На суде в защиту Шварцбарда дали показания 126 свидетелей. Они говорили об ужасах еврейских погромов на Украине и утверждали, что Симон Петлюра был лично ответственен за эти чудовищные преступления. Мойше Гольдштейн, председатель Еврейской комиссии по расследованию погромов 1918 года в Киеве утверждал, что эта резня была не случайностью, а спланированной акцией, Петлюра же являлся ее непосредственным организатором. «Лозунгом Петлюры, - заявил Гольдштейн, - было «бей жидов, спасай Украину!». Также, по мнению Гольдштейна, ни до, ни после диктатуры Петлюры массовых еврейских погромов на Украине не происходило.



Судебный процесс над Шоломом Шварцбардом продлился 9 дней, с 18-го по 26-е октября 1927 года. И по сути за эти дни он превратился в мощный общественный процесс, вынесший обвинения преступлениям политического режима Украинской Народной Республики. Шварцбард был признан жертвой, самоотверженно шедшей на уголовное преступление, чтобы совершить убийство палача и обвинить власти УНР в еще более чудовищных преступлениях. В итоге присяжные совещались 35 минут и вынесли приговор: «Шварцбард невиновен в том, что стрелял в С. Петлюру». 8 из 12 присяжных были уверены в виновности Петлюры в организации еврейских погромов на Украине. В итоге недавний обвиняемый был освобожден в зале суда с условием покрыть ущерб, нанесенный вдове С. Петлюры Ольге и его брату Александру. Сумма составила один франк на каждого.



Тело Симона Петлюры было похоронено на кладбище Монпарнас в Париже. Шварцбард после процесса еще десять лет прожил во французской столице, где работал в страховых компаниях и занимался литературной деятельностью. В 1937 году он направился сначала в США, а затем в Южную Африку для сбора средств на издание «Encyclopedia Judaica». В 1938 Шолом Шварцбард скоропостижно скончался в Кейптауне от сердечного приступа.



Однако точка в этом деле не поставлена до сих пор. Для украинцев Петлюра остается выдающимся политическим и военным деятелем, а для евреев – человеком, виновным в убийствах 60 тысяч их украинских соплеменников в 1919 – 1920 годах.



В 2005 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал указ об увековечивании памяти Симона Петлюры и установке ему памятников в Киеве и других украинских городах. И хотя в украинской столице памятник лидеру УНР так и не появился, монумент ему был установлен в Ровно, а памятный знак – в Полтаве. Улицы Симона Петлюры существует в Киеве, Львове, Тернополе, Млинове, Стрые, Ивано-Франковске и некоторых других городах Западной Украины. В Париже существует библиотека имени Симона Петлюры и его музей. В 2009 году Национальный Банк Украины выпустил в обращение памятную монету номиналом 2 гривны «Симон Петлюра».



Споры о роли Петлюры в организации еврейских погромов не утихают и по сей день. В том числе и среди современных историков. Краткая Еврейская энциклопедия выносит на сей счет такое суждение: «Украинские националисты настаивают на том, что Петлюру нельзя считать ответственным за погромы, так как он не обладал достаточной властью над недисциплинированными частями номинально подчиненной ему армии. Большинство еврейских историков возражают против этого мнения».



Теперь о посмертной судьбе Шолома Шварцбарда. В 1967 году его прах был перезахоронен в Израиле, в мошаве Авихайиль, к тому же несколько улиц в различных израильских городах носят его имя.



Итак, судебный процесс 1927 года вынес свой вердикт, оба героя нашей истории давно уже мертвы. Но память о Симоне Петлюре и Шоломе Шварцбарде и их делах жива, и присутствует в двух параллельных реальностях – политических и культурных. Но ведь эти реальности постоянно пересекаются? А значит, исторический процесс продолжается.



Александр Пыжиков, доктор исторических наук РАНХ и ГС

Источник : https://argumenti.ru/history/2014/10/372264

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