Как кошки Ленинград спасли или История «мяукающей дивизии»

В блокадном Ленинграде можно было запросто увидеть ситуацию, когда кошка ходила по городу под охраной милиционера. Казалось бы, странно, но у петербуржцев были на то свои причины. Над голодающим городом нависла угроза нашествия крыс, переносчики заразы были повсюду и с катастрофической скоростью уничтожали любые продовольственные запасы. Люди пытались бороться с вредителями, но все способы были малоэффективны: приходилось отстреливать крыс, совершая многочасовые изнурительные облавы.

Кошка Василиса — памятник на Малой Садовой в Санкт-Петербурге

Решение проблемы было очевидным: во что бы то ни стало, в измученный блокадой город нужно было вернуть кошек. Как только сообщение было налажено в 1943 году, в Ленинград прибыл эшелон с кошками из Ярославля. Животных раскупали охотно, не жалея денег, хоть цена была огромной: порядка 500 рублей просили за котенка. Для сравнения, на эти деньги можно было купить около 10 кг хлеба. Многие блокадники недоедали пайку хлеба, откладывая на покупку нужную сумму.

Кот Елисей — памятник ярославским кошкам

Кошек в Ленинград завозили в два этапа: задачей ярославской «дивизии» было очистить склады от грызунов. Вторая «партия» четверолапых пришла из Сибири, эти «переселенцы» поселились в Эрмитаже, Петергофе, многочисленных музеях и дворцах города.

Тишка Матроскина. Санкт-Петербург, ул. Марата, 36 Источник : https://www.factroom.ru/vojna/mew-division Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : «Распродажа народного достояния»: сколько денег получил СССР за первую рукопись Библии(https://otari.mirtesen.ru/blog/43550324060/) Любовницы Сталина: сколько их было(https://otari.mirtesen.ru/blog/43840922298/) За что итальянская мафия убила борца, победившего Поддубного( https://otari.mirtesen.ru/blog/43854893801)

Крысы уже покушались на произведения искусства, книги и картины, так что мурлыки помогли еще и сохранить культурные фонды России.