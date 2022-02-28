Тревожный или избегающий: как узнать свой тип привязанности к партнеру и построить гармоничные отношения

Наш тип привязанности формируется еще в детстве (на основе детско-родительской модели отношений) и во многом определяет нашу модель поведения в будущих романтических связях. Разбираемся, как в парах могут сочетаться люди с разными типами привязанности, и к чему ведут такие отношения.

Все люди проявляют и проживают любовь по-разному. Кто-то легко создает прочные и глубокие связи, другие словно запрограммированы на неблагополучный брак или одиночество. На самом деле построить гармоничные отношения может каждый. О том, как это сделать, рассказывает Карина Рихтере — психолог, специалист по детско-родительским отношениям, выпускница Миланского университета Бикокка, адепт теории привязанности, основательница онлайн-школы «Мамазонка», которая помогает родителям выстраивать теплые отношения с детьми и воспитывать их без чувства вины.

Как индивидуальная модель поведения формирует отношения в паре?

Психологи выделяют три типа привязанности: тревожный, избегающий и надежный. Иногда симптомы смешиваются, но для понимания того, как восприятие любви влияет на отношения, достаточно рассмотреть главные черты трех основных типов.

Тревожный

Человеку, тяготеющему к этому типу привязанности, остро не хватает уверенности в себе.

Он стремится заслужить чужое одобрение, боится принимать решения самостоятельно, не верит, что его можно полюбить искренне и бескорыстно.

Вступая в романтические отношения, такой человек болезненно сомневается в чувствах партнера и собственной ценности. Когда его половина хочет побыть в одиночестве, заняться своими делами, провести время с друзьями, это вызывает негативные эмоции, панику, ревность. Нередко он строит созависимые отношения, фиксируется на незаменимости избранника. Любая мелочь подвергается преувеличению и драматизации. Принцип мышления таков: «Никто иной мне не пойдет, я больше никому не нужен, поэтому потеря нынешнего партнера — катастрофа космического масштаба».

Опасность состоит не только в том, что избранник либо уходит, не выдержав покушений на свободу, либо позволяет себя подавить. В первую очередь страдает сам индивид с тревожным типом привязанности: кроме постоянного беспокойства он испытывает потребность сохранять даже отношения, которые складываются плохо, держится за ненужную близость, жертвует всем — лишь бы не остаться в одиночестве.

Имеют место манипуляции, провокации и скандалы. Во время сиюминутного конфликта неизменно припоминаются все предыдущие грехи и обиды. Действует схема: «Любое внимание лучше равнодушия».

Очень сложно построить здоровые отношения, руководствуясь постоянным страхом потери и остро реагируя на каждый (подлинный или мнимый) сигнал отдаления.

Избегающий

Избегающий тип привязанности во многом противоположен тревожному. Люди, которые его демонстрируют, с виду крайне уверены в себе. Порой они кажутся высокомерными, холодными: создается впечатление, будто им вообще никто не нужен. Часто они открыто заявляют, что превыше всего ценят свободу и независимость.

Завязывать близкие отношения таким людям сложно. Даже создав семью, они открываются не до конца, уходят от откровенности, искренности, применяют юмор и сарказм как метод защиты, вследствие чего иногда ощущают себя одинокими.

Они боятся, что стоит подпустить кого-нибудь ближе, чем на расстояние вытянутой руки, им причинят боль. Страх перед уязвимостью перевешивает стремление к глубокому чувству и взаимопониманию. Часто они принижают, высмеивают партнеров, критикуют жестко, бестактно, не считают нужным скрывать раздражение — смотрят на близких сверху вниз. На деле они выискивают недостатки, чтобы обесценить текущие отношения и дать себе официальное разрешение держать дистанцию.

Среди подобных людей много трудоголиков, ведь они направляют в работу энергию, не растраченную на эмоции. Зачастую они весьма успешны, но друзей среди коллег у них быть не может, ведь они погружаются в занятость именно потому, что деловые контакты безопасней, логичней, предсказуемей личных.

Один из характерных паттернов — невозможные отношения. Например, тенденция влюбляться в женатых мужчин/замужних женщин или недосягаемых кумиров — певцов, актеров. Романтическое увлечение идеальными образами свойственно почти всем подросткам, но если это происходит во взрослом возрасте, есть повод задуматься. Некоторые заведомо выбирают партнеров, которые из-за профессии или иных обстоятельств подолгу отсутствуют. Другие ностальгируют по утерянным, завершенным отношениям — это тоже способ зафиксировать внимание на привязанности, реализация которой невозможна.

Надежный

Самый здоровый тип привязанности не сопряжен с драйвом и драмой. Проявляют его индивиды со здоровой самооценкой, ищущие партнеров, с которыми будут счастливы, а не тех, кто втянет их в манипулятивные игры.

Они не избегают близости, но и не цепляются за нее: умеют прощать и признавать ошибки, поддерживать и просить о помощи, идти на компромисс и при необходимости отстаивать границы, демонстрируют открытость в коммуникациях, выражают эмоции прямо, но без накручивания.

Люди, развившие в себе надежный тип привязанности, способны построить здоровые, гармоничные, теплые отношения именно потому, что опираются на себя, не впадают в зависимость от другого, но действительно заботятся о тех, кого любят. Романтические отношения между представителями трех типов Самый динамичный, травмирующий и распространенный альянс — это союз тревожного типа с избегающим. Пары избегающий/избегающий почти не встречаются в природе. Сочетания двух тревожных типов тоже довольно редки.

А вот комбинация противоположностей является классикой потому, что создает бесконечную игру в догонялки и позволяет каждому из партнеров прожить собственный сценарий: тревожный убеждается в том, что в жестоком и несправедливом мире его никто не любит, а избегающий — в том, что все его хотят и жить без него не могут, пока он держит дистанцию.

Между надежным и избегающим типами тревожный скорее всего сделает выбор в пользу последнего. Почему? С надежным скучно: спокойная, основанная на уважении и диалоге привязанность для тревожного типа не выглядит как любовь, тут нет страсти, искры, эмоциональных качелей. Но если думать о семье и долгосрочных отношениях, вечная мелодрама выматывает. Дети, рожденные от союза тревожного и избегающего типов, вряд ли проведут первые годы жизни в здоровой атмосфере: ведь их родители не будут счастливы друг с другом.

Любая связь может стать гармоничной, если хотя бы один из партнеров нацелен на изменение модели поведения. Тип привязанности не дается свыше раз и навсегда: его можно сознательно скорректировать.

Тревожный тип гармонизируется, когда учится доверять, опираться на себя, осознавать собственную ценность без доказательств любви.

Избегающим следует открываться, проявлять уязвимость, принимать помощь и ценить заботу.

Идеальное подспорье в этой большой работе — психотерапия, индивидуальная или совместная. Но отношения с человеком, проявляющим надежную привязанность, порой не менее эффективны.

Ментальное здоровье в хорошем смысле заразно. Надежный тип наглядно показывает, что эмоции можно обсуждать спокойно, что конфликт — еще не повод к разрыву, что близость, доверие и взаимная поддержка не должны приводить к созависимости.

Даже травмы, полученные в детстве, можно исцелить во взрослых, гармоничных отношениях. Знать себя, выбирать психологически устойчивых партнеров, учиться хорошему вместе и друг у друга — вот путь, ведущий к балансу и счастью.