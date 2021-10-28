Как легенду о Рихарде Зорге использовали против Сталина

В либеральной России был создан миф о том, что выдающийся советский разведчик Рихард Зорге внедрился в милитаристскую верхушку Японии, раскрыл планы Гитлера и его союзников. Он сообщил в Москву, что Третий рейх готовит нападение на СССР, и даже передал время нападения. Но к донесениям разведчика не прислушались, а когда его схватили, то Сталин не спас его от казни, хотя имел такую возможность.

Фальсификация Хрущёва

На самом деле эту фальшивую версию создал ещё Никита Хрущёв, который всеми силами старался дискредитировать, очернить Сталина. При нём утверждали, что Рихард Зорге сообщил о нападении гитлеровской Германии 22 июня 1941 года по трём стратегическим направлениям. Естественно, что эту же тему подняли и постарались развить и в постсоветской Российской Федерации, где либеральная прозападная интеллигенция преобладает в сфере СМИ, и особенно на ТВ.



Так, в 2017 году сняли российский телесериал «Зорге» режиссёра Сергея Гинзбурга. Роль Рихарда Зорге сыграл Александр Домогаров. Премьера фильма прошла в 2019 году на «Первом канале».



Сюжет фильма имеет мало общего с исторической правдой. Это вообще особенность «исторических» фильмов российского кинематографа. Особенно там любят поливать грязью советский период истории России. В сериале договорились до того, что Зорге добыл из сейфа германского посла в Токио план «Барбаросса».



Что сообщил Рамзай

Первая важная информация по поводу нападения Германии на СССР поступила от резидента советской разведки в Японии, который скрывался под маской корреспондента влиятельных германских газет.



11 апреля 1941 года Зорге сообщил, что Германия завершила подготовку к войне с СССР, и она может начаться в любой момент. Однако германский посол получил телеграмму от Риббентропа, в которой сказано, что «Германия не начнет войны против СССР, если она не будет спровоцирована Советским Союзом». Также в Германии есть сильная партия войны с русскими, но она ещё не взяла вверх.



13 апреля 1941 года СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете. Но Москва не была уверена, что Токио будет соблюдать соглашение в случае нападения немцев на СССР. Поэтому разведуправление Генштаба поставило Рамзаю задачу следить за внешней политикой и военными мероприятиями Японии. В Москве надеялись, что, временно закрыв вопрос с Россией, японцы сосредоточат усилия на южном направлении для завершения войны с Китаем и начнут противостояние с Англией и США. Поэтому крупных провокаций на советской границе не будет.



По поводу реакции японского правительства на заключения пакта о нейтралитете Зорге в донесении от 16 апреля 1941 года сообщал, что в Токио «чрезвычайно рады заключению пакта». Японское военно-политическое руководство теперь было сосредоточено на том, чтобы победоносно завершить войну в Китае и разрешить противоречия с США и Англией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечалось, если Англия и дальше будет терпеть поражения от Германии, то встанет вопрос о захвате Сингапура.



18 апреля 1941 года советский разведчик отметил, что посол нацистской Германии в Японии Ойген Отт имеет влияние на главу японского правительства Коноэ и других японских сановников, и может поднять вопрос о Сингапуре, подталкивая японцев к экспансии на юге. В свою очередь, Зорге был советником Отта, оказывал влияние на него. Он отметил, что может побуждать германского посла к оказанию давления на Токио в сингапурском вопросе.



Однако Москва отвергла это предложение, хотя оно было логичным. Рамзаю дали указание по-прежнему собирать информацию о конкретных мероприятиях Токио, о движении войск, а влиять на японскую политику не его задача.



Поэтому версия о том, что русские подталкивали Японию к войне с Англией и США не имеет оснований.



Противоречивость известий

2 мая 1941 года Зорге сообщил в Москву, что разговаривал с Отто и морским атташе о взаимоотношениях Германии и России. Отто сообщил, что Гитлер желает разгромить СССР и захватить европейскую часть России, превратив её в сырьевую базу рейха. Поэтому важное значение имеет конец сева в России, чтобы немцы могли захватить урожай, и переговоры Германии и Турции. Германский генералитет уверен, что война с Англией не помешает вторжению на Востоке. Немцы очень низко оценивают боеспособность Красной армии и уверены в блицкриге, победе за несколько недель. Решение о начале войны будет принято фюрером «либо уже в мае, либо после войны с Англией».



Таким образом, очевидно, что в этом донесении (как и последующих) не было точной даты нападения Германии на СССР.



Донесение было противоречивым.



Допускалась возможность начала войны в мае или после завершения войны Германии с Англией.



Можно было на основании таких данных сделать окончательные выводы?



Конечно, нет!



Виноват ли в этом советский разведчик?



Также нет.



Он просто передавал информацию, которую добывал. А выводы сделать было сложно. Ведь известия о войне поступали в центр и из других каналов. От британского правительства, заинтересованного в советско-германской войне. От других разведчиков, дипломатов, просто доброжелателей. Среди этой информации было много дезинформации, неточных и противоречивых данных. К примеру, разведывательная сеть «Красная капелла» сообщала, что гитлеровский рейх атакует СССР 15 апреля, 1 мая, 15 мая, 20 мая и т. д. Ошибочные данные передавал У. Черчилль. Сами гитлеровцы пытались обмануть Москву, запускали ложную информацию.



19 мая 1941 года Зорге снова передал противоречивую информацию.



Новые германские дипломаты сообщили, что война может начаться в конце мая. Но они также сообщили, что «в этом году опасность может и миновать». В этот же день разведчик известил Москву, что в начале войны Германии против России Япония будет соблюдать нейтралитет. Но в случае поражения русских Япония ударит по Владивостоку. Японцы и немцы отслеживают переброску советских сил с востока на запад.



30 мая разведчик сообщил в Москву: Отт получил известие из Берлина, что война начнётся во второй половине июня. 1 июня: военный атташе в Бангкоке подполковник Шолл сообщил, что война ожидается около 15 июня. 15 июня: война задерживается, вероятно, до конца июня. «Военный атташе не знает – будет война или нет». 20 июня: Отт сказал, что война неизбежна. Немцы уверены в своём военном превосходстве. Кроме того, стратегические оборонительные линии СССР до сих пор не готовы. 21 июня: война задерживается до конца июня.



В результате дату нападения Германии на СССР Рамзай не сообщил, как и деталей плана «Барбаросса». Информация от его источников не отличалась определённостью: то война неизбежна, то откладывается. Рихард Зорге сообщил несколько дат возможной атаки Германии, но они не подтвердились.



Также стоит помнить, что Москва получила информацию из Токио и из других источников. К примеру, советская разведка перехватила телеграмму военного атташе французского посольства (режим Виши) в Японии, который сообщал:



«Снова ходят настойчивые слухи о скором нападении Германии на Россию. Многие японские дипломаты, известные своей сдержанностью, дают понять, что некие события, последствия которых будут очень важными для будущей войны, произойдут примерно 20 июня 1941 года».

Здесь срок указывается близкий к верному, но снова отмечается, что речь идёт либо о нападении на Англию, либо на Россию.



Поэтому Москва, как и другие столицы, к примеру – Токио, до самого последнего момента не знала, будет ли война и когда. Гитлер скрывал эту информацию даже от самых близких союзников. Вплоть до 21 июня 1941 года поступали противоречивые, различные сведения, которые давали надежду, что нападение будет отложено, либо его вообще не будет, его возможно предотвратить.



Также понятно, что Сталин понимал, что война возможна, в том числе и внезапная.



Никакой «доверчивости и наивности», как уверяли десталинизаторы, в советском вожде не было. Вся держава лихорадочно готовилась к большой войне. Красная армия быстро преображалась. Строились новые укрепрайоны. Формировались новые дивизии, в армию поступали сотни новых , самолетов и орудий. Создавались новые образцы боевой техники, оружия.



Поэтому Кремль всеми силами тянул время, пытался отодвинуть начало войны.



Арест и казнь

После германского вторжения 22 июня 1941 года для Москвы жизненно важной была информация о том, как будет действовать в этой ситуации Японская империя.



14 сентября 1941 года Зорге сообщил, что на совещании у японского императора (6 сентября) было принято решение, что до конца 1941 года и вначале 1942 года Япония не выступит против СССР. Ожидалось, что Япония вступит в войну с СССР весной 1942 года. Это избавило Москву от ожидания войны на два фронта. Позволило высвободить часть сил и ресурсов на востоке, чтобы перебросить на западный, германский фронт.



18 октября 1941 года группа Зорге была схвачена японской контрразведкой.



При обысках японцы обнаружили документы, которые свидетельствовали о шпионской деятельности арестованных. Также члены группы, включая Зорге, стали давать показания. В мае дознание было завершено. До суда обвиняемые полгода подвергались повторным допросам, теперь шло судебное расследование.



Судебные заседания начались в мае 1943 года, в сентябре были вынесены приговоры основным обвиняемым. Зорге и Одзаки (японский журналист, советник премьер-министра Коноэ) были приговорены к смертной казни через повешение, Вукелич и Клаузен – к пожизненному тюремному заключению. Мияги (японский художник, коммунист) умер в тюрьме ещё до вынесения приговора.



Рихарда Зорге казнили в токийской тюрьме «Сугамо» 7 ноября 1944 года, после чего был казнён и Одзаки.



Миф об обмене

При Хрущёве была запущена выдумка, что Москва могла спасти Зорге, обменяв его на японских пленных. Но Сталин якобы обиделся на разведчика, который сознался, что был советским агентом, и отказался делать это. Кроме того, Сталин якобы хотел уничтожить свидетеля своих ошибок. Мол, разведчики предупреждали Кремль о начале войны с Германией, но он им не доверял и прохлопал нападение немцев. Это привело к катастрофическому развитию событий в начальный период Великой Отечественной войны.



Однако ни в СССР, ни в Японии не обнаружены документальные свидетельства, которые бы подтверждали этот миф.



Начало этой легенды положил советский разведчик Леопольд Треппер. В своих воспоминаниях он сообщил, что уже после войны, в период его нахождения в лубянской тюрьме ему сообщил его сокамерник генерал Томинага Кёдзи, что японцы предлагали советскому лидеру обменять Зорге, на что Сталин не пошёл. Японцы трижды обращались в советское посольство с предложением обмена, но там ответили, что Зорге им неизвестен.



Сама история Треппера весьма сомнительна и другими источниками не подтверждается.



Нет данных, что обмен советского разведчика был одобрен японским правительством; нет свидетелей со стороны японского и советского МИДа по поводу таких обращений; нет свидетельств со стороны представителей спецслужб, разведок.



Японское общество было довольно открытым, там не умели хранить секреты. Это было подмечено еще самим Рихардом Зорге. То есть в Японии сохранилась бы информация о якобы троекратном обращении к СССР по обмену.



Кроме того, американцы захватили в плен множество высокопоставленных японцев, выудили из них важную информацию. Тем более что делом группы Зорге после войны занималась специальная комиссия Конгресса США. Американцы в условиях холодной войны с большим удовольствием использовали бы такой факт против страны Советов. Но, кроме истории Треппера, ничего нет.



Треппер врёт и по другому вопросу: что донесения Зорге «не расшифровывались месяцами», вплоть до момента, когда стало ясно, что они бесценны. Однако это неправда.



Донесения из Японии расшифровывались своевременно и тут же докладывались на самый верх, вплоть до Сталина. Также очевидно, что Треппер, после его осуждения в СССР, люто ненавидел Сталина, что видно по его воспоминаниям. Поэтому в обстановке 60-х годов он мог просто выдумать эту историю, либо сильно приукрасить, исказить в личных интересах. Благо при Хрущёве различные выпады против Сталина поощрялись.



Таким образом, историю Зорге при Хрущёве стали использовать для очернения Сталина.



После развала СССР различные антисталинские мифы снова стали использовать для дискредитации Советского Союза и лично Сталина. Так, чёрный миф о «ненавидевшем Зорге» Сталине стал переходить из одного «исследования» в другое.





Почтовая марка СССР, 1965 год На самом деле эту фальшивую версию создал ещё Никита Хрущёв, который всеми силами старался дискредитировать, очернить Сталина. При нём утверждали, что Рихард Зорге сообщил о нападении гитлеровской Германии 22 июня 1941 года по трём стратегическим направлениям. Естественно, что эту же тему подняли и постарались развить и в постсоветской Российской Федерации, где либеральная прозападная интеллигенция преобладает в сфере СМИ, и особенно на ТВ.Так, в 2017 году сняли российский телесериал «Зорге» режиссёра Сергея Гинзбурга. Роль Рихарда Зорге сыграл Александр Домогаров. Премьера фильма прошла в 2019 году на «Первом канале».Сюжет фильма имеет мало общего справдой. Это вообще особенность «исторических» фильмов российского кинематографа. Особенно там любят поливать грязью советский период истории России.В сериале договорились до того, что Зорге добыл из сейфа германского посла в Токио план «Барбаросса».Первая важная информация по поводу нападения Германии на СССР поступила от резидента советской разведки в Японии, который скрывался под маской корреспондента влиятельных германских газет.11 апреля 1941 года Зорге сообщил, что Германия завершила подготовку к войне с СССР, и она может начаться в любой момент. Однако германский посол получил телеграмму от Риббентропа, в которой сказано, что «Германия не начнет войны против СССР, если она не будет спровоцирована Советским Союзом». Также в Германии есть сильная партия войны с русскими, но она ещё не взяла вверх.13 апреля 1941 года СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете. Но Москва не была уверена, что Токио будет соблюдать соглашение в случае нападения немцев на СССР. Поэтому разведуправление Генштаба поставило Рамзаю задачу следить за внешней политикой и военными мероприятиями Японии. В Москве надеялись, что, временно закрыв вопрос с Россией, японцы сосредоточат усилия на южном направлении для завершения войны с Китаем и начнут противостояние с Англией и США. Поэтому крупных провокаций на советской границе не будет.По поводу реакции японского правительства на заключения пакта о нейтралитете Зорге в донесении от 16 апреля 1941 года сообщал, что в Токио «чрезвычайно рады заключению пакта». Японское военно-политическое руководство теперь было сосредоточено на том, чтобы победоносно завершить войну в Китае и разрешить противоречия с США и Англией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечалось, если Англия и дальше будет терпеть поражения от Германии, то встанет вопрос о захвате Сингапура.18 апреля 1941 года советский разведчик отметил, что посол нацистской Германии в Японии Ойген Отт имеет влияние на главу японского правительства Коноэ и других японских сановников, и может поднять вопрос о Сингапуре, подталкивая японцев к экспансии на юге. В свою очередь, Зорге был советником Отта, оказывал влияние на него. Он отметил, что может побуждать германского посла к оказанию давления на Токио в сингапурском вопросе.Однако Москва отвергла это предложение, хотя оно было логичным. Рамзаю дали указание по-прежнему собирать информацию о конкретных мероприятиях Токио, о движении войск, а влиять на японскую политику не его задача.Поэтому версия о том, что русские подталкивали Японию к войне с Англией и США не имеет оснований.2 мая 1941 года Зорге сообщил в Москву, что разговаривал с Отто и морским атташе о взаимоотношениях Германии и России. Отто сообщил, что Гитлер желает разгромить СССР и захватить европейскую часть России, превратив её в сырьевую базу рейха. Поэтому важное значение имеет конец сева в России, чтобы немцы могли захватить урожай, и переговоры Германии и Турции. Германский генералитет уверен, что война с Англией не помешает вторжению на Востоке. Немцы очень низко оценивают боеспособность Красной армии и уверены в блицкриге, победе за несколько недель. Решение о начале войны будет принято фюрером «либо уже в мае, либо после войны с Англией».Таким образом, очевидно, что в этом донесении (как и последующих) не было точной даты нападения Германии на СССР.Донесение было противоречивым.Допускалась возможность начала войны в мае или после завершения войны Германии с Англией.Можно было на основании таких данных сделать окончательные выводы?Конечно, нет!Виноват ли в этом советский разведчик?Также нет.Он просто передавал информацию, которую добывал. А выводы сделать было сложно. Ведь известия о войне поступали в центр и из других каналов. От британского правительства, заинтересованного в советско-германской войне. От других разведчиков, дипломатов, просто доброжелателей. Среди этой информации было много дезинформации, неточных и противоречивых данных. К примеру, разведывательная сеть «Красная капелла» сообщала, что гитлеровский рейх атакует СССР 15 апреля, 1 мая, 15 мая, 20 мая и т. д. Ошибочные данные передавал У. Черчилль. Сами гитлеровцы пытались обмануть Москву, запускали ложную информацию.19 мая 1941 года Зорге снова передал противоречивую информацию.Новые германские дипломаты сообщили, что война может начаться в конце мая. Но они также сообщили, что «в этом году опасность может и миновать». В этот же день разведчик известил Москву, что в начале войны Германии против России Япония будет соблюдать нейтралитет. Но в случае поражения русских Япония ударит по Владивостоку. Японцы и немцы отслеживают переброску советских сил с востока на запад.30 мая разведчик сообщил в Москву: Отт получил известие из Берлина, что война начнётся во второй половине июня. 1 июня: военный атташе в Бангкоке подполковник Шолл сообщил, что война ожидается около 15 июня. 15 июня: война задерживается, вероятно, до конца июня. «Военный атташе не знает – будет война или нет». 20 июня: Отт сказал, что война неизбежна. Немцы уверены в своём военном превосходстве. Кроме того, стратегические оборонительные линии СССР до сих пор не готовы. 21 июня: война задерживается до конца июня.В результате дату нападения Германии на СССР Рамзай не сообщил, как и деталей плана «Барбаросса». Информация от его источников не отличалась определённостью: то война неизбежна, то откладывается. Рихард Зорге сообщил несколько дат возможной атаки Германии, но они не подтвердились.Также стоит помнить, что Москва получила информацию из Токио и из других источников. К примеру, советская разведка перехватила телеграмму военного атташе французского посольства (режим Виши) в Японии, который сообщал:Здесь срок указывается близкий к верному, но снова отмечается, что речь идёт либо о нападении на Англию, либо на Россию.Поэтому Москва, как и другие столицы, к примеру – Токио, до самого последнего момента не знала, будет ли война и когда. Гитлер скрывал эту информацию даже от самых близких союзников. Вплоть до 21 июня 1941 года поступали противоречивые, различные сведения, которые давали надежду, что нападение будет отложено, либо его вообще не будет, его возможно предотвратить.Также понятно, что Сталин понимал, что война возможна, в том числе и внезапная.Никакой «доверчивости и наивности», как уверяли десталинизаторы, в советском вожде не было. Вся держава лихорадочно готовилась к большой войне. Красная армия быстро преображалась. Строились новые укрепрайоны. Формировались новые дивизии, в армию поступали сотни новых танков , самолетов и орудий. Создавались новые образцы боевой техники,Поэтому Кремль всеми силами тянул время, пытался отодвинуть начало войны.После германского вторжения 22 июня 1941 года для Москвы жизненно важной была информация о том, как будет действовать в этой ситуации Японская империя.14 сентября 1941 года Зорге сообщил, что на совещании у японского императора (6 сентября) было принято решение, что до конца 1941 года и вначале 1942 года Япония не выступит против СССР. Ожидалось, что Япония вступит в войну с СССР весной 1942 года. Это избавило Москву от ожидания войны на два фронта. Позволило высвободить часть сил и ресурсов на востоке, чтобы перебросить на западный, германский фронт.18 октября 1941 года группа Зорге была схвачена японской контрразведкой.При обысках японцы обнаружили документы, которые свидетельствовали о шпионской деятельности арестованных. Также члены группы, включая Зорге, стали давать показания. В мае дознание было завершено. До суда обвиняемые полгода подвергались повторным допросам, теперь шло судебное расследование.Судебные заседания начались в мае 1943 года, в сентябре были вынесены приговоры основным обвиняемым. Зорге и Одзаки (японский журналист, советник премьер-министра Коноэ) были приговорены к смертной казни через повешение, Вукелич и Клаузен – к пожизненному тюремному заключению. Мияги (японский художник, коммунист) умер в тюрьме ещё до вынесения приговора.Рихарда Зорге казнили в токийской тюрьме «Сугамо» 7 ноября 1944 года, после чего был казнён и Одзаки.При Хрущёве была запущена выдумка, что Москва могла спасти Зорге, обменяв его на японских пленных. Но Сталин якобы обиделся на разведчика, который сознался, что был советским агентом, и отказался делать это. Кроме того, Сталин якобы хотел уничтожить свидетеля своих ошибок. Мол, разведчики предупреждали Кремль о начале войны с Германией, но он им не доверял и прохлопал нападение немцев. Это привело к катастрофическому развитию событий в начальный период Великой Отечественной войны.Однако ни в СССР, ни в Японии не обнаружены документальные свидетельства, которые бы подтверждали этот миф.Начало этой легенды положил советский разведчик Леопольд Треппер. В своих воспоминаниях он сообщил, что уже после войны, в период его нахождения в лубянской тюрьме ему сообщил его сокамерник генерал Томинага Кёдзи, что японцы предлагали советскому лидеру обменять Зорге, на что Сталин не пошёл. Японцы трижды обращались в советское посольство с предложением обмена, но там ответили, что Зорге им неизвестен.Сама история Треппера весьма сомнительна и другими источниками не подтверждается.Нет данных, что обмен советского разведчика был одобрен японским правительством; нет свидетелей со стороны японского и советского МИДа по поводу таких обращений; нет свидетельств со стороны представителей спецслужб, разведок.Японское общество было довольно открытым, там не умели хранить секреты. Это было подмечено еще самим Рихардом Зорге. То есть в Японии сохранилась бы информация о якобы троекратном обращении к СССР по обмену.Кроме того, американцы захватили в плен множество высокопоставленных японцев, выудили из них важную информацию. Тем более что делом группы Зорге после войны занималась специальная комиссия Конгресса США. Американцы в условиях холодной войны с большим удовольствием использовали бы такой факт против страны Советов. Но, кроме истории Треппера, ничего нет.Треппер врёт и по другому вопросу: что донесения Зорге «не расшифровывались месяцами», вплоть до момента, когда стало ясно, что они бесценны. Однако это неправда.Донесения из Японии расшифровывались своевременно и тут же докладывались на самый верх, вплоть до Сталина. Также очевидно, что Треппер, после его осуждения в СССР, люто ненавидел Сталина, что видно по его воспоминаниям. Поэтому в обстановке 60-х годов он мог просто выдумать эту историю, либо сильно приукрасить, исказить в личных интересах. Благо при Хрущёве различные выпады против Сталина поощрялись.Таким образом, историю Зорге при Хрущёве стали использовать для очернения Сталина.После развала СССР различные антисталинские мифы снова стали использовать для дискредитации Советского Союза и лично Сталина. Так, чёрный миф о «ненавидевшем Зорге» Сталине стал переходить из одного «исследования» в другое.

Александр Самсонов.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой лживой статьи :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте "Картина дня. Финансы".Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам, которых коммуняки и так развели как лохов!

Сегодня только слабоумные люди могут верить такому бездарному сталинскому холую , как Александр Самсонов. Дорогие друзья, разве прогрессивное человечество может оправдать бездарного писаку -академика и садиста Самсонова, который в своей статье «Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году» заявил: «Выселение чечено-ингушского населения было проведено без особых проблем. В ходе операции было убито 780 человек, арестовано 2016 антисоветского элемента». И это говорил человек, считавший себя академиком, который геноцид народа считал «ещё мягким наказанием», а гибель даже 780 человек, что к тому же ,безусловно, заниженая цифра, не считал особой проблемой! На мой взгляд, даже фашисты так не глумились над своими жертвами!

Теперь, что касается бреда этого советского академика относительно того, что якобы палач народов Сталин до самого последнего момента не знал, будет ли война и когда,тем более что Гитлер скрывал эту информацию даже от самых близких союзников!И вот такую чушь говорит академик, да еще считающий себя знатоком ВОВ !

В этом отношении хотелось бы однозначно заявить, что изувер Сталин и без донесений Зорге и других советских разведчиков прекрасно знал, о готовящем нападении Гитлера на СССР (а если правда не знал после стольких донесений разведки,то тогда он на самом деле был просто слабоумным дилетантом),однако это его особенно не волновало , поскольку он, придерживаясь тактики победы мировой революции во всем мире ,сам первым готовился напасть на Германию и другие европейские страны !

Скажу больше, именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом – достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР!

Сегодня многие слабоумные сторонники Сталина , облапошенные лживой советской прпагандой, все еще верят в то, что якобы Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа для завершения вооружения своей еще слабой армии! Дорогие мои ,еще до начала войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, уже превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Важно отметить, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин,согласно которому именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с дальнейшим продвижением к историческим землям Германии. Именно поэтому палачу народов Сталину не интересны были донесения разведчиков , поскольку у него все было уже готово для наступательной, а не оборонительной операции!

Однако Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как обыкновенного лоха!Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Исходя из всего вышесказанного вся информация в этой статье лживого советского историка Самсонова фикция, направленная на дальнейшее облапошивание россиян и оправдывание полной бездарности Сталина!Ведь именно поэтому , чтобы скрыть свою бездарность , Сталин обманул свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга , зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны! Этим Сталин, заранее зная о готовящем нападении немцев , выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с самим Молотовым!

Что касается донесений Зорге , то они ,действительно, бесценны и поэтому , исходя из вышесказанного, чтобы лишний раз оправдать себя якобы вероломным и внезапным нападением на СССР, величайшему авантюристу современности Сталину не выгодно было спасать Зорге , доказав этим правоту знаменитого разведчика, а тем самым лишний раз декларировать свою преступную некомпетентность !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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