Как монах стал пиратом и своими приключениями вдохновил на создание легенды о Робин Гуде

История пиратства уходит своими корнями в глубокую древность, в истоки истории возникновения самого мореплавания. Во все времена было полно падких на быструю наживу авантюристов всех мастей. Личности самых прославленных из них окружены ореолом романтики, о них слагают настоящие легенды. Одна из таких средневековых легенд повествует о загадочном Чёрном монахе. Он живёт на собственном острове, всегда скрывает лицо под капюшоном и он благородного происхождения. Приключения таинственного монаха-пирата стали основой многих сказаний и даже историй о Робин Гуде...

Кто такой монах Юстас?

На самом деле таинственного главаря пиратов в чёрном капюшоне звали Юстас Бускет. Он был благородного знатного происхождения. Будущий пират был младшим сыном Бодуана Бускета, сеньора графства Булонь. Появился на свет он около 1170 года в булонском Курсе, с конца 9 века находившееся под контролем графства Фландрия. По традиции того времени старший сын унаследовал титул и земли, а младший должен был стать священником.

Младший сын графа Юстас Бускет должен был стать монахом.

Юстас, как положено, вступил в своё время в орден бенедиктинцев в аббатстве Сен-Вульмер-де-Самер, также известном как Сен-Вильмер. Этот монастырь был основан в VII веке в Па-де-Кале и был традиционным местом упокоения графов Булони.

Месть за отца

Монашеская жизнь молодого человека нисколько не привлекала и продержался он в обители недолго. Уже в 1190 году он оставил монастырь. Потом поступил на службу к графу Рено де Даммартену в качестве судебного пристава.

Некоторое время всё было хорошо, но потом граф проявил несправедливость к отцу Юстаса. Тот в результате скончался от перенесённого тяжёлого удара по своему положению. Бывший монах отправился к де Даммартену, пылая гневом и жаждой мести. Только время для претензий было весьма неблагоприятное. У графа хватало своих проблем. Как раз в этот период тот развёлся со своей женой Мари де Шатийон, двоюродной сестрой галльского короля Филиппа II Августа. Граф хотел жениться на Иде де Лотарингия, дочери другого графа Булони. Это был важный политический союз, который позволил бы Даммартену освободиться от вассального подчинения Фландрии.



Взамен граф получил другую головную боль. Он впал у короля в немилость даже несмотря на то, что они были друзьями с детства и однажды монарх уже простил Рено оплошность. Граф некогда поддерживал Плантагенетов в их противостоянии с Капетингами. В 1204 году Даммартен выиграл спор с Бускетом. Последнего обвинили в хищении, земли должны были конфисковать, а всех титулов лишить. В отместку униженный Юстас поджёг две мельницы графа, украл лошадей. Бывший монах стал прятаться в лесу и устраивать засады, грабя всех проезжающих богачей.

Французский Робин Гуд

Робин Гуд и Маленький Джон.

Деятельность Юстаса, по мнению многих исследователей, породила легенды о Робин Гуде. Параллели были слишком явными. Граф Булонский и шериф Ноттингема, благородный разбойник, лишённый наследства и лесное убежище... Все элементы были типичны для подобной литературы того времени. Взаимное влияние абсолютно объяснимо. Почти вся западная часть современной Франции находилась под властью Плантагенетов. Истории рассказывали по обе стороны Ла-Манша. Кроме всего прочего, англо-нормандская община в Англии была двуязычной, поэтому такие рассказы можно было легко перевести. Так Юстас оказался вне закона и встал на кривую дорожку преступника.

Королевский наёмник

Лесной разбойник решил стать морским разбойником.

В какой-то момент благородному разбойнику стало тесно в лесу. Ведь продолжать в том же духе было довольно опасно. Доход не такой и большой, а риск в любой момент оказаться на виселице — довольно велик. Юстас Бускет отправился покорять морские просторы в качестве пирата. Он получил прозвище Монах, видимо из-за своего прошлого призвания. К промыслу он привлёк своих старших братьев. Монаха посетила гениальная идея использовать в своих целях всем известные разногласия между английским королём Иоанном Безземельным и французским монархом Филиппом II Августом.

Король Англии Иоанн I, более известный как Иоанн Безземельный.

Правители никак не могли поделить пресловутую Булонь. Чёрный монах весьма удачно использовал это политическое противостояние. Он явился к королю Иоанну и произвёл на него неизгладимое впечатление своей самоуверенностью и дерзостью. Монарх вооружил эскадру из трёх десятков кораблей и поставил Юстаса во главе. Некоторое время пират весьма успешно грабил все французские суда.

Морское сражение на миниатюре XIII века.



У Чёрного монаха был собственный остров с хорошо укреплённой крепостью. Оттуда он со своими людьми отправлялся на морские грабежи. Монаху было мало французских кораблей и время от времени он совершал набеги на английские берега, грабя зажиточных крестьян. Эти проделки не могли остаться незамеченными. Но пирату всё сходило с рук за верную службу английскому королю. Иоанн Безземельный был человеком слабым и безвольным. Он легко поддавался чужому влиянию. В 1212 году к английскому монарху поступил на службу всем известный граф де Даммартен. Он не преминул воспользоваться шансом отомстить Юстасу. Граф в самых чёрных красках описал королю личность своего бывшего слуги. Благосклонности короля к пирату настал конец.

Чёрный монах горевал и раздумывал недолго. Он сразу переметнулся на сторону французского короля Филиппа II Августа. Тот благосклонно принял перебежчика. Англичане недолго думая решили захватить пиратский остров. Только Чёрный Монах оказался им не по зубам, и их операция обернулась позорным провалом. Филипп отвоевал у Иоанна большую часть европейских территорий. Он смог захватить Нормандию, Мэн, Анжу, Турень и Бретань.

Карта Франции в 1180 году.

Бароны в 1215 году потребовали провозглашения Великой хартии вольностей. Это должно было уменьшить королевскую власть. Король отказался и в результате началась гражданская война, так называемая Первая война баронов. Война набирала обороты. Филипп II решил свергнуть Иоанна Безземельного, а на английский престол возвести своего сына Людовика. Многие английские аристократы поддерживали эту идею. Неожиданно Иоанн умирает. Бароны решают поддержать в борьбе за трон его малолетнего сына Генриха III.

Принц Луи, будущий король Франции Людовик VIII, на картине Анри Лемана.

Конечно, Филипп так просто сдаваться не собирался. Битву за престол он продолжил. Чёрный Монах командовал флотом. Некоторое время ему удавалось довольно успешно сохранять на море господство. Удача отвернулась от пирата в одночасье. Английский флот возглавил опытный адмирал Хьюберт де Бург. В завязавшейся битве пиратская флотилия неожиданно потерпела сокрушительное поражение. Уцелели лишь несколько кораблей. На одном из них бежал и Чёрный Монах.

Морская битва на гравюре, сделанной Джеймсом Грантом в 1873 году.

Печальный эпилог

Пиратская база Чёрного монаха.

Горстка пиратов отправилась на свою базу. Только и здесь подстерегала неудача. Откуда не возьмись, налетели английские суда, они окружили остатки флотилии и атаковали. У пиратов не было никаких шансов — силы были слишком неравны. Юстас сражался как лев. Одновременно он отбивался от дюжины вооружённых до зубов рыцарей. В бою он потерял саблю и вооружился веслом. В конце концов Монах был сражён. Он пытался бежать и спрятался в трюме. Там среди бочек с припасами его и схватили. Грозного пирата вытащили на палубу. Чёрный монах пытался соблазнить врагов огромным выкупом. Только всё было бесполезно. Его даже не стали слушать.

Отрубленную голову Чёрного монаха Юстаса провезли по улицам Лондона.

Пират был вздёрнут на рее. Мёртвому ему отрубили голову и доставили в Лондон. Там насадили на пику и провезли по улицам в назидание всем будущим мятежникам. Некоторое время братья Юстаса продолжали свои морские бесчинства, но без такого гениального руководителя, как Чёрный Монах, продержались весьма недолго. Для Филиппа же после такого поражения тоже стало глупо продолжать сопротивление. Он отказался от своей идеи сделать своего сына королём Англии и был вынужден подписать Ламбетский договор в 1217 году. Это положило конец войне. Чёрный Монах стал лишь воспоминанием и героем различных литературных произведений...

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2364843475415075747/

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