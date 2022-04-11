Любовь и ненависть Анны Болейн

Девочка Анна из семьи дипломата достигла небывалых высот благодаря личным качествам и удачному стечению обстоятельств. Анна родилась, чтобы стать королевой и положить начало смуте, которая привела ко многим реформам в Англии. Ее жизнеописание служит историческим уроком многим поколениям.

Анна Болейн

Происхождение Болейн

Точная дата, когда Анна увидела свет, неизвестна. Можно долго спорить на эту тему, что и делают историки. Стоит знать, что событие произошло в 15 веке или в начале 16 века. Остальное не так важно.

Отец Анны был дипломатом, сэром и затем графом Уилтшира. Он пользовался благосклонностью Генриха Восьмого благодаря своим дипломатическим умениям. Мать девочки была истинной английской леди. Элизабет урожденная Говард была родственницей королевы Екатерины Арагонской.

Анна Болейн

Болейны жили в графстве Норфолк и считались сливками английского общества. Отец Анны часто разъезжал по миру с дипломатическими миссиями. Однажды он взял с собой дочь. Так девочка с типичным образованием леди попала ко двору королевы Маргариты. Там ей представилась возможность изучать математику и другие сугубо «мужские» науки.

Смуглая и темноглазая девочка не была красавицей, но обладала необъяснимым шармом и притягательностью. Из-за отца Анна и ее сестра Мария переехали в Париж. Там они были зачислены в свиту Марии Тюдор.

Анна Болейн

Дебют при дворе и восхождение на трон

Болейн дебютировала при дворе Генриха в 1522. Там она пришлась всем по вкусу. Тем более что ходили слухи о том, что ее сестра Мария была наложницей короля. Бывая при дворе, Анне удалось очаровать Генриха, и она подвинула всех его любовниц, включая и свою сестру.

Так король не дал Болейн выйти замуж по любви. Он женил претендента на ее руку на другой женщине. А потом и вовсе отправил Анну домой на несколько лет. Болейн понимала щекотливость своего положения. Она не хотела становиться наложницей короля. Поэтому бывала с ним холодна.

Тонкий расчет или стыдливая девичья честь привели Болейн к тому, что Генрих развелся и сделал Анне предложение, надеясь получить от нее наследника мужского пола. С момента, как стала королевой, Болейн взялась за внешнюю политику всерьез. Дошло до того, что английский парламент ничего не предпринимал без ее одобрения.

Анна Болейн

Особая коронация и жизнь королевы

В отличие от многих королев Болейн была коронована отдельно от мужа короной Эдуарда. Она стала королевой-консортом в Вестминстерском аббатстве. Затем она родила королю дочь Елизавету. Но он ждал наследника, и был разочарован. Хотя о дочери позаботился, дал ей приданое и «пышный» двор из множества слуг.

Несколько лет Болейн жила при дворе мужа на широкую ногу. Еще она поддерживала евангелистов, чем вызывала недовольство католиков. За всю жизнь после рождения Елизаветы у нее было несколько выкидышей. Генрих охладел ко второй жене, когда окончательно понял, что она никогда не родит ему мальчика.

Анна Болейн

К тому же, на пятки королеве наступала молодая фрейлина Сеймур, все чаще и чаще остававшаяся в покоях короля. В итоге Генрих объявил, что брак с Анной – это принуждение путем колдовства.

Страшнее обвинения и придумать сложно. Еще Болейн обвинили в измене и даже инцесте. Все было сделано для аннуляции королевского брака с ней. Очень скоро королеву-консорт заключили в Тауэр. Затем ее казнили через отрубание головы.

В глазах ее современников Болейн была сильной и смелой женщиной. Она многое сделала для страны. Ее заслугой было то, что католическая церковь не получила полного влияния над государством. Безусловно, смерть оговоренной мученицы привела ко многим законодательным реформам.

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