Европейские бармены прошлого: почему они были профессиональными отравителями

Сегодня среди барменов и владельцев питейных заведений принято любить своих клиентов — ведь от их числа и количества выпитых напитков напрямую зависит заработок. Но, например, в Великобритании XVIII века все было несколько иначе. Клиентов там не просто не ценили, а откровенно травили, подмешивая в алкоголь разнообразные яды.

Губит людей не пиво

Яды выбирались не наобум. Одним из наиболее распространенных средств были сушеные ягоды анамирты — вида лиан, произраставших в Индии. Их везли из заморской колонии исключительно ради такого использования. Все дело в эффекте, который они давали.

В плодах анамирты содержится большая доза ядовитого вещества пикротоксина. Как рассказывает Дарья Муравьева в своей книге «Тропические и субтропические лекарственные растения», в малых дозах пикротоксин может использоваться в качестве лекарства — как противоядие при отравлении барбитуратами. А в больших — повышает артериальное давление, возбуждает дыхательные рефлексы, замедляет пульс и даже вызывает судороги. То есть воздействует на человека примерно как большая доза алкоголя.

Как раз именно его в алкогольных напитках той поры катастрофически недоставало. Владельцы питейных заведений бессовестно разбавляли водой все, что предлагали своим клиентам, а чтобы эта хитрость осталась незамеченной, настаивали напитки на плодах анамирты.

Стрихнин и другие «вкусности»

У выпившего подобное «пойло» человека довольно быстро наступало наркотическое отравление, но внешне он выглядел как пьяный. Да и вкус, который придавал напитку пикротоксин, походил на дрянной алкоголь той поры.

Если анамитру применяли в основном на Британских островах, то в странах континентальной Европы использовали стрихнин и бруцин. Эти токсичные алкалоиды легко можно было добыть из семян чилибухи — тропического растения, широко распространенного в Южной Азии, Австралии, Африке (информация все из той же книги Дарьи Муравьевой). Эффект от него был примерно таким же, как и от анамирты, только отравление наступало быстрее и нередко заканчивалось плачевно.

Помимо чилибухи, в питейных заведениях XVIII—XIX вв. экспериментировали и с другими растениями: опиумом, табаком, беленой, алоказией и др. Главное, чтобы налицо был эффект опьянения и клиент считал, что его так хорошо «пробирает» от местного эля, виски или рома. А чтобы гость по вкусу не догадался о ядовитых примесях, использовали разнообразные приправы — например, соль или кайенский перец.

Сколько народа пострадало, отравившись таким «недоалкоголем», сегодня сказать сложно, ведь это «пойло» предназначалось для самых малообеспеченных слоев населения. Умерших или серьезно заболевших никто не считал.

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