Нинон де Ланкло: прекрасная куртизанка, в которую искренне влюбился собственный сын

Порой слава бежит впереди нас. И очень многие женщины в истории сталкивались с тем, что смогли оставить настолько яркое впечатление, оставить у людей такие эмоции, что и сейчас мы читаем о них с особым интересом.

Одной из интереснейших личностей своего времени была Нинон де Ланкло. Ох, что только про нее не говорили. Ревнивые жены зло перешептывались, что она совращает чужих мужей, слухи по всему городу твердили, что некоторые почетные мужья готовы были заплатить баснословные деньги за ночь с ней. А Нинон на все это лишь томно улыбалась. Ведь все эти разговоры не были ей в диковинку, а внимание к ее персоне лишь тешило самолюбие.

Анна (настоящее имя Нинон) родилась в очень богатой и уважаемой семье со всеми вытекающими. Естественно, девушка получила отличное образование, благодаря чему выделялась на фоне всех остальных дам своей начитанностью, прытким умом и любовью к танцам и поэзии.

В 14 лет Нинон впервые появилась в свете и несмотря на столь юный возраст произвела там самый настоящий фурор. Идеальная внешность, умный взгляд, умение подать себя в высоком обществе — де Ланкло была хитра не по годам и прекрасно могла продемонстрировать себя благородной, высокодуховной дамой.

Спустя всего пару лет Нинон лишилась родителей и стала прямой наследницей большого поместья и немалого состояния.

И в отличие от многих своих ровесниц, с деньгами девушка распоряжалась с умом: много не тратила, жила по средствам.

Впрочем, немало средств Нинон получала от своих многочисленных поклонников. И не абы кого, а именитых личностей. Мольер лично читал ей вслух свои комедии, а Буало с гордостью декламировал новые сатиры. Такие дружеские отношения с людьми из высшего общества помогли девушке стать "своей", завести полезные знакомства и связи.

Но как Нино получила любовь, так она получала и ненависть. За свой неуемный флирт и харизму ее просто ненавидели жены ее "друзей". Однажды ее даже чуть не упекли в монастырь. Впрочем, абсолютно все изменил случай — Нинон стала одной из лучших подруг тайной супруги Людовика XIV — Франсуазы д`Обинье, благодаря чему смогла стать частью королевского двора.

Удивительное дело, но время будто бы было совершенно неподвластно над Нинон. Она выглядела прекрасно в 14 лет, 20 и даже 50. Артисты, художники и поэты все так же восхищались ее красотой, ну а многочисленные любовные связи помогали поддерживать безбедную и весьма красивую жизнь. Единственной трагедией в ее жизни была связана с ее сыном. Как оказалось, еще будучи совсем малышом, Нинон отдала его на воспитание чужим людям, совсем не желая участвовать в его воспитании. Однако, со временем женщина становилась все более сентиментальной и однажды попросила доставить уже весьма взрослого сына к ней в замок. Правда де Вилье (ее сын), совсем не знал о том, кем же является эта прекрасная незнакомка, пригласившая его в свой роскошный дворец. Неудивительно, что юноша... влюбился. Ну а когда Нинон раскрыла сыну правду, он не смог совладать с эмоциями и ночью заколол сам себя шпагой. Два года после де Ланкло соблюдала траур, ну а после стала жить прежней жизнью. Погибла женщина в возрасте 90 лет в своем домике, уже не окруженная толпой кавалеров, но все такая же счастливая.