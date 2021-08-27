Василий Чапаев: из-за чего предок комдива получил такую фамилию

Василий Чапаев — личность легендарная. Но мало кто знает, что на самом деле комдив мог носить совсем другую фамилию.

Крепостные предки Чапаева

Как известно, Василий Иванович Чапаев являлся уроженцем деревни Будайка, располагавшейся в Чебоксарской волости. Однако знаменитый комдив был далеко не первым представителем своего рода, появившимся на свет именно в этом местечке. Предки Чапаева издавна облюбовали Будайку. Согласно «Списку селений Казанской губернии» (1913 год), деревня возникла возле крепости Чебоксар, построенной по приказу Ивана IV в 1555 году там, где раньше находилось чувашское поселение. Поселившиеся в городе русские дворяне переправляли сюда же и своих крепостных.

В период крепостного права Будайка побывала во владении нескольких помещичьих семей. Так, если верить В. Нестерову, автору труда «Чапаевы в Будайке» (Советская Чувашия, 1975 год), прапрадед Чапаева, Андрей Прокофьев, был крепостным крестьянином у помещика по фамилии Грязев. Сын Прокофьева, Гаврила Андреев, в свою очередь принадлежал помещице Скрыпиной. А дед красного командира являлся крепостным помещицы Полиновской. Последнего звали Степаном Гавриловым. Таким образом Чапаев должен был называться Гавриловым.

Гаврилов по прозвищу Чепай

После отмены крепостного права некоторые крепостные взяли фамилии своих помещиков. Но многие оставили себе отчества. Как видно из перечисленных выше имен предков Василия Чапаева, раньше представители одного рода носили разные фамилии, которые на самом деле являлись отчествами. Как указано в энциклопедии «Россия» (редактор-составитель кандидат исторических наук Ю. А. Никифоров), прежде так и писали: «Иван Петров сын». Именно поэтому сын Андрея Прокофьева назывался Гаврилой Андреевым, а сын Гаврилы Андреева – Степаном Гавриловым.

Возможно, Василий Чапаев и остался бы навсегда в скрижалях истории как Василий Гаврилов, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что, как писала Евгения Чапаева в своей книге «Мой неизвестный Чапаев», Степан Гаврилов трудился на Чебоксарской пристани, где занимался выгрузкой леса, который сплавлялся по Волге. Во время работы Гаврилов частенько покрикивал: «Чепай!» (или «чапь», «чепь»), что означало: «Зацепляй!». Как это нередко бывает, вскоре за Степаном закрепилось соответствующее прозвище. А, как известно, прозвища нередко превращались в фамилии.

Первые записи фамилии

На тот факт, что именно Степан Гаврилов стал «виновником» возникновения фамилии Чапаев, указывают и метрические книги. Так, авторы издания «Василий Иванович Чапаев» А.В. Чапаев, К.В. Чапаева и Я.А. Володихин, утверждают, что впервые фамилия Чапаев появилась в одной из таких книг, где было упомянуто о том, что 25 января 1867 года «крестьянин деревни Будайки Степан Гаврилов Чапаев» выступал в качестве поручителя по невесте на церемонии бракосочетания.

А вот Евгения Чапаева в издании «Мой неизвестный Чапаев» писала о том, что впервые фамилия Чапаев была зафиксирована на бумаге не в 1867, а в 1884 году. Именно тогда на свет появился внук Степана Гаврилова, Андрей, который приходился легендарному комдиву старшим братом. Соответствующая запись была сделана в метрической книге Вознесенской церкви города Чебоксар. Как бы то ни было, в метрических книгах фамилия Чапаев была написана через –а, однако Василий Иванович всегда фиксировал свою фамилию через –е (Чепаев), что, несомненно, ближе к «оригиналу».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Советская история и литература богата на мифы, которыми советских людей коммуняки разводили как лохов! Один из них является миф о Василии Чапаеве, который создал в 1923 году Дмитрий Фурманов. Современники и потомки знают не столько реального Чапаева, сколько народный миф о нем.Мы помним Чапаева по книгам, фильмам и рассказываемым о нем анекдотам, но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна.

Мало кто знает, что у Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком – сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков.

Жизнь Чапаева окружена ореолом вымысла и легенд, которые нередко поощрял сам герой. Например, он уверял комиссара Дмитрия Фурманова, что он внебрачный сын артиста-цыгана и дочери казанского генерал-губернатора.Любопытно, что Василий Чапаев вопреки воле родителей женился на дочери священника Пелагеи Метлиной. За пять лет у молодой семьи появились трое детей, но ждать мужа с фронта Пелагея не стала – ушла к соседу..

Василий Иванович тяжело переживал ее поступок, но нашел вторую спутницу ,причем, опять с именем Пелагея. Она была вдовой боевого товарища Чапаева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась – во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым и «наставила рога» герою Гражданской войны!.

Когда Чапаев застал их вместе, он чуть не отправил любовника своей жены на тот свет. Когда страсти поутихли, жена попросила прощения, но Василий Иванович не простил измены. Существует версия, что, затаив обиду, именно жена отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. Однако в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили, поскольку еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой.

Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину ,причем, «железных» коней он выбирал очень придирчиво. Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд", который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова, практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина – Анны Ульяновой-Елизаровой.

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька – Анка – Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Важно отметить, что образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей. Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же – Петр Семенович Исаев – был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

Особо прославился кровожадный, как и все большевики, Чапаев зверствами в отношении уральского казачества, приказывая убивать всех поголовно - женщин, стариков, детей! Как известно, легендарный командир красноармейцев Василий Чапаев погиб 5 сентября 1919 года. По самой распространенной версии, комдив утонул, переплывая реку Урал. Однако точные обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной, как и другие аспекты жизни.

"Врешь! Не возьмешь!" - скандировал переплывающий Урал Чапаев, пытаясь уйти от стрелявших в него белогвардейцев. Именно так показал гибель Василия Ивановича фильм 1934 года с Борисом Бабочкиным в главной роли. Версия утонувшего Чапаева укрепилась в народных умах, однако более правдоподобной считают другую: комдив скончался от ранений, когда на плоту через Урал его перевозили соратники. Существует также версия о том, что Чапаев выжил и, потеряв память, вплоть до 60-х годов работал в Казахстане плотником.

Вот каким на самом деле был легендарный рогоносец и кровожадный комдив, которого лживая советская пропаганда сделала "народным героем " , до сих пор благотворящего оболваненными россиянами!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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