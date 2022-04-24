«Сонные казусы» деревни Калачи

Что-то странное творится с жителями села Калачи в Казахстане. Они просто не могут держать глаза открытыми. Каждый день несколько деревенских жителей просто засыпают средь бела дня и спят не меньше пару часов. Некоторые из них сообщили, что проснулись только через несколько дней. Нет никакой явной причины для этих «сонных казусов», а более 100 жителей заснули по необъяснимой причине, хотя уже несколько лет они не уставали.

В сентябре 2014 года несколько детей, посещавших школу в первый день нового учебного года, также заснули без всякой видимой причины. Медицинские эксперты были не в состоянии найти проверенное объяснение, а тем более «лечение» или способ профилактики. Естественно, некоторые из тех, кто страдает от этого «состояния», боятся, что они могут умереть во сне.



Некоторые из «спящих» сообщили о странных ощущениях после пробуждения, таких как потеря памяти, головокружение и сильная тошнота. В числе других симптомов были галлюцинации. В дополнение ко всему этому, врачи обнаружили, что некоторые люди, страдающие от этого недуга, страдают также и от других проблем со здоровьем, таких как дисфункция мозга и даже инсульты.

Постоянно спящие деревенские жители оказали негативное влияние на экономику: люди не только не работают, но и стремятся покинуть это место. В этом месте измерили уровень радиации, но он оказался в норме. Продолжающееся расследование пока не обнаружило причины, почему эта странная болезнь поразила маленькую деревню. В 2015 году ученые обнаружили в воздухе высокую концентрацию угарного газа. Хотя вывод еще не окончательный, это может дать еще один ключ к разгадке этой тайны.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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