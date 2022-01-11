Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
Смейтесь на здоровье
В полицейский участок забегает француженка с криком:-«Месье, меня изнасиловали 11ть человек!!!». Полицейский: «Мадам, не волнуйтесь, мы всех найдем!" - всех не надо, только 5го и 11го!!!!!
Шел Сема по улице. Нашел деньги. Пересчитал. Не хватает!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Свежие комментарии