Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Ну что, член с ушами, позорно смотреть правде в глаза!!!«Походно-полевые ...
  • Николай Петров
    Появилась крамольная мысль. Предложить грузинам и осетинам не ругаться, а встретиться на восстановлении храма Георгия...Икона святого Гео...
  • Lora Некрасова
    Святый великомучениче  победоносче Георгие моли Бога о нас!Икона святого Гео...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
                                            Смейтесь на здоровье
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
В полицейский участок забегает француженка с криком:-«Месье, меня изнасиловали 11ть человек!!!». Полицейский: «Мадам, не волнуйтесь, мы всех найдем!" - всех не надо, только 5го и 11го!!!!!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Шел Сема по улице. Нашел деньги. Пересчитал. Не хватает!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Обсудить

Картина дня

наверх