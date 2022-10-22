В нашей стране когда-нибудь все пойдет по-человечески?

Все последние события, сведенные в одном котле, представляют собой какое-то такое странное варево, которое вызывает неоднозначные ощущения. Как неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. И пройдем по ним по порядку беспорядка.

Главной проблемой дня по-прежнему является «молчание ягнят» в исполнении Минобороны. Ситуация сложилась если не патовая, то откровенно дурацкая: Кремль ничего не комментирует, так как это «вопросы Министерства обороны», а министерство просто не считает необходимым падать до информирования плебса, то есть электората.



И за прошедшие полгода тот самый электорат, который уже откровенно не верит в регулярные «сказки на ночь» в исполнении господина Конашенкова, очень неплохо начал справляться сам. Как говорится – нет информации – найдем где взять. И берут. И берем. И спасибо, что есть объективные товарищи типа Юры Подоляки и Михаила Онуфриенко, у которых информация не воняет.



Но то, что сегодня творится в соцсетях и мессенджерах – это просто кошмар. Просмотрев некоторое количество информационных пабликов, пришел к выводу, что, пожалуй, 90% - это слухи и сплетни, причем, зарубежного производства.



Наши информационные противники работают просто шикарно. А так как нормальной информации из приличных источников нет, то современный обыватель верит почти всему. Вот вам улов за час утреннего чтения:

- на авиазаводе забрали 300 человек за 22 сентября;

- на авиазаводе спасли от мобилизации 300 человек, переведя в «цех госзаказа»;

- на перекрестке около парка «Танаис» ГИБДД устроило облаву на молодых водителей и вручало им повестки (особый шарм брехне придает то, что данный перекресток у меня под окнами и в указанное время я его четырежды проходил и проезжал);

- в Аннинском районе повальными облавами забрали и вывезли более 200 человек;

- в Рамони и прилегающих селах выметали всех, кто подходил по возрасту. Набрали более 400 человек;

- в Воронеже на базе при разгрузке был «призван» водитель из Белгородской области. Машина стоит брошенная;

- с 24 сентября вводится тотальное прослушивание всего и вся. Сообщения распространялись по сети одного мессенджера в том числе и в служебных чатах:





Печально осознавать, что кто-то где-то сидит и весь этот бред сочиняет. А по-хорошему должен просто сидеть и шить брезентовые рукавицы в местах трудоисправления типа колонии ИТР.



Но факт: Минобороны совершенно не собирается что-то менять. Две строчки об обмене – и хватит вам, холопы. Мы заняты более важными делами.



И холопы, то есть мы, идут к Укро-СМИ и оттуда черпают информацию со всеми вытекающими последствиями. Но уж лучше информация от врага, чем вакуум презрительного молчания от ведомства Шойгу. Это про «армейские игры» они будут расписывать покадрово каждую «победу» российской сборной, а вот об успехах Купянска и Балаклеи станут молчать хлеще астраханской воблы.



Когда до генералов дойдет, что наш народ в состоянии придумать все сам – я не знаю. Но то, что по Сети гуляют вбросы, явно сварганенные за рубежом и им верят, потому что верить больше не во что – это факт.



Давным-давно уже поднимали тему Росинформбюро, которое в стиле Совинформбюро Советского Союза давало информацию о положении на фронтах Великой Отечественной. И люди верили, причем, в самые страшные времена 1941-42 годов, что победа действительно будет за ними. И так было.



Сегодня своим молчанием Минобороны РФ Ниагарским водопадом льет воду на мельницу врага, который не стесняется в изложении фактов противостояния. Занятый оставленный восемь лет назад необитаемый хутор, уничтоженная и захваченная российская техника, даже похороны своих солдат (кстати, очень весомо показывают) украинцы преподносят весьма значимо.



Росинформбюро, которое станет давать реальную информацию о происходящем на Украине – это путь к победе. Показывая все, что там происходит, а не тщательно отфильтрованные «перемоги» в исполнении официальных представителей.



Меня всегда интересовал вопрос: а чем занимаются пресс-службы округов, если мы не видим подтверждений сбитой авиационной и уничтоженной наземной техники врага, если нам не показывают захваченную технику противника и пленных? Говорят, что представители ПС МО занимаются тем, что фиксируют на камеру все, что делают на передовой независимые корреспонденты. Информация от одного из весьма известных блогеров с автоматом.



Очень сложно сказать, спасет ли ситуацию появление канала доступной и главное – правдивой информации, но то, что не станет хуже – это факт.



Более того, огромные очереди на границе с Финляндией, Грузией, Казахстаном – в этом полнейшая вина именно Министерства обороны в целом и службы господина Конашенкова в частности. То, что в стране оказалось приличное количество людей, которые предпочли сбежать из страны «до лучших времен», за это пресс-службе Минобороны с таким положением вещей и надо выдавать награды. Они их заслужили.



Пока же в информационной войне положение даже хуже, чем на русско-украинском фронте. И если там ситуацию собираются исправлять при помощи мобилизации, то почему в информационной войне небо, земля и вода отданы украинцам?



Мне в числе многих, очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос.



Мобилизация



Сейчас это самое важное для всего населения России. Кого возьмут в ряды вооруженных сил по мобилизации, а кого «пронесет». Это нормально, есть люди, которые по разным причинам не могут себе позволить участвовать в СВО. Все эти «сохранения рабочих мест и зарплат» - ну мы люди взрослые, все всё понимают.



Кто хотел пойти в бой с укрорейхом и, главное, мог себе это позволить – тот уже давно пошел. Особенно те, кто не имел высокооплачиваемой работы. Будем реалистами, представитель топ-специальности с доходом выше контрактной очень сомнительно, что бросит свою работу и возьмет автомат. А вот кто уровнем ниже… И, кстати, не факт, что это менее эффективные кадры. Путь автомойщика Арсена Павлова до полковника НМ ДНР Моторолы всем известен.



И вот – мобилизация.



Да, многие писали, как это виделось. Берется резерв первой очереди, проходит подготовку и отправляется на Украину. Говорили многие, в том числе и я.



На деле получилось как обычно. Военкоматы, откровенно демонстрируя свое рвение одновременно с отсутствием профпригодности, начали выдавать повестки всем. В списки «осчастливленных» попали и люди в возрасте после 50-ти, и не служившие совсем.



Между тем, выяснилась интересная подробность: списки резервистов в военкоматах по «свежести» находились на уровне 20-30-летней давности. И никто абсолютно не собирался их корректировать и вносить изменения.



Потому повестки начали нести всем подряд. Как мне в личной беседе сказал один из сотрудников одного райвоенкомата города, «План дали на 1260 (цифра изменена, чтобы "не спалить"), мы разослали 5 000 повесток. Там такое твориться в личных делах, из пяти тысяч может и наберем, сколько надо».



Работа военкоматов – очередной пример полнейшего безобразия. Которое, простите, но идет с самого верха. И, к сожалению, есть примеры, как излишним рвением сотрудники военкоматов пытаются компенсировать отсутствие компетентности.



Вот приказ, который уже обсудила вся местная пресса.









Полковник Панков, областной военный комиссар Воронежской области, совершил действия, которые странными назвать не получается.



Обратите внимание на п.3 и 5 его приказа: полковник ПРИКАЗЫВАЕТ всем работодателям освободить от работы/службы, рассчитать и обеспечить явку в военкоматы своих мобилизуемых сотрудников, а гражданам, которые временно проживают на территории Воронежской области – убыть к месту регистрации. Вопрос юридического права, знаете ли...



Приказ, конечно, написать проще, чем обеспечить нормальную работу военкоматов. Но все-таки: списки не обновлялись, личные дела никто даже не думал смотреть, просто рассылали всем, до кого дотянулись, дабы обеспечить очередной бравый рапорт о том, что «в кратчайшие сроки обеспечили» и все прочее.



Главное – сделать план и вовремя отчитаться.



Господин Ризниченко, военком Новомосковского и Троицкого военкоматов, поступал точно так же, даже проще: написана в военном билете категория «А» – и никого не волнует, что она была 25 лет назад. Годен. Причем, тащили всех, от 35 до 55. Человеку, который мне поведал, 46 лет. Получил повестку на 27 сентября. Гипертония? Ничего, не смертельно.



Набрали. Отчитаются. Дальше что?



Дальше я очень сильно сочувствую тем командирам, которые получат такое пополнение. Понятно, что ценность таких людей более чем сомнительна. В итоге зоне боевых действий окажутся люди, не имеющие ни опыта, ни мотивации, ни даже должной физической кондиции. Эффективность этих людей без двух-трехмесячной подготовки будет крайне мала, а вероятность гибели или ранения, напротив, высока.



Но тут еще один момент: обленившиеся военкомы не понимают, что подобные действия не поднимут боеспособность армии, но вызовут социальное напряжение. Примерно так же, как не желающие работать господа в пресс-службе Минобороны не хотят нас информировать.



Точнее, уже вызвали. На границах, где несогласные с таким подходом голосуют колесами и загранпаспортами.



Согласные стоят в очередях в военкоматах. И если в отношении первых можно смело плевать в спину, то как быть со вторыми?



Когда, наконец, начнется человеческое отношение к тем, кого сегодня государство зовет на помощь?



Какие еще изменения в отношениях между государством и людьми должны произойти, чтобы там дошло до тех, кто обязан работать?

И последний момент. Тоже касается социальной напряженности. Сюда еще стоит прибавить постоянные проблемы с выплатами. Господа, эти люди рано или поздно вернутся из окопов. И тогда сказками их не успокоишь. Придется давать ответы на многие вопросы. Это сообщение выползло из недр «Фейсбука» еще в 2017 году, но сейчас нашлись дураки, которые запустили репост. И ничего, в головах бурлит.Печально осознавать, что кто-то где-то сидит и весь этот бред сочиняет. А по-хорошему должен просто сидеть и шить брезентовые рукавицы в местах трудоисправления типа колонии ИТР.И холопы, то есть мы, идут к Укро-СМИ и оттуда черпают информацию со всеми вытекающими последствиями. Но уж лучше информация от врага, чем вакуум презрительного молчания от ведомства Шойгу. Это про «армейские игры» они будут расписывать покадрово каждую «победу» российской сборной, а вот об успехах Купянска и Балаклеи станут молчать хлеще астраханской воблы.Когда до генералов дойдет, что наш народ в состоянии придумать все сам – я не знаю. Но то, что по Сети гуляют вбросы, явно сварганенные за рубежом и им верят, потому что верить больше не во что – это факт.Давным-давно уже поднимали тему Росинформбюро, которое в стиле Совинформбюро Советского Союза давало информацию о положении на фронтах Великой Отечественной. И люди верили, причем, в самые страшные времена 1941-42 годов, что победа действительно будет за ними. И так было.Сегодня своим молчанием Минобороны РФ Ниагарским водопадом льет воду на мельницу врага, который не стесняется в изложении фактов противостояния. Занятый оставленный восемь лет назад необитаемый хутор, уничтоженная и захваченная российская техника, даже похороны своих солдат (кстати, очень весомо показывают) украинцы преподносят весьма значимо.Росинформбюро, которое станет давать реальную информацию о происходящем на Украине – это путь к победе. Показывая все, что там происходит, а не тщательно отфильтрованные «перемоги» в исполнении официальных представителей.Меня всегда интересовал вопрос: а чем занимаются пресс-службы округов, если мы не видим подтверждений сбитойи уничтоженной наземной техники врага, если нам не показывают захваченную технику противника и пленных? Говорят, что представители ПС МО занимаются тем, что фиксируют на камеру все, что делают на передовой независимые корреспонденты. Информация от одного из весьма известных блогеров с автоматом.Очень сложно сказать, спасет ли ситуацию появление канала доступной и главное – правдивой информации, но то, что не станет хуже – это факт.Более того, огромные очереди на границе с Финляндией, Грузией, Казахстаном – в этом полнейшая вина именно Министерства обороны в целом и службы господина Конашенкова в частности. То, что в стране оказалось приличное количество людей, которые предпочли сбежать из страны «до лучших времен», за это пресс-службе Минобороны с таким положением вещей и надо выдавать награды. Они их заслужили.Пока же в информационной войне положение даже хуже, чем на русско-украинском фронте. И если там ситуацию собираются исправлять при помощи мобилизации, то почему в информационной войне небо, земля и вода отданы украинцам?Мне в числе многих, очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос.Сейчас это самое важное для всего населения России. Кого возьмут в ряды вооруженных сил по мобилизации, а кого «пронесет». Это нормально, есть люди, которые по разным причинам не могут себе позволить участвовать в СВО. Все эти «сохранения рабочих мест и зарплат» - ну мы люди взрослые, все всё понимают.Кто хотел пойти в бой с укрорейхом и, главное, мог себе это позволить – тот уже давно пошел. Особенно те, кто не имел высокооплачиваемой работы. Будем реалистами, представитель топ-специальности с доходом выше контрактной очень сомнительно, что бросит свою работу и возьмет автомат. А вот кто уровнем ниже… И, кстати, не факт, что это менее эффективные кадры. Путь автомойщика Арсена Павлова до полковника НМ ДНР Моторолы всем известен.И вот – мобилизация.Да, многие писали, как это виделось. Берется резерв первой очереди, проходит подготовку и отправляется на Украину. Говорили многие, в том числе и я.На деле получилось как обычно. Военкоматы, откровенно демонстрируя свое рвение одновременно с отсутствием профпригодности, начали выдавать повестки всем. В списки «осчастливленных» попали и люди в возрасте после 50-ти, и не служившие совсем.Между тем, выяснилась интересная подробность: списки резервистов в военкоматах по «свежести» находились на уровне 20-30-летней давности. И никто абсолютно не собирался их корректировать и вносить изменения.Потому повестки начали нести всем подряд. Как мне в личной беседе сказал один из сотрудников одного райвоенкомата города, «План дали на 1260 (цифра изменена, чтобы "не спалить"), мы разослали 5 000 повесток. Там такое твориться в личных делах, из пяти тысяч может и наберем, сколько надо».Работа военкоматов – очередной пример полнейшего безобразия. Которое, простите, но идет с самого верха. И, к сожалению, есть примеры, как излишним рвением сотрудники военкоматов пытаются компенсировать отсутствие компетентности.Вот приказ, который уже обсудила вся местная пресса.Полковник Панков, областной военный комиссар Воронежской области, совершил действия, которые странными назвать не получается.Обратите внимание на п.3 и 5 его приказа: полковник ПРИКАЗЫВАЕТ всем работодателям освободить от работы/службы, рассчитать и обеспечить явку в военкоматы своих мобилизуемых сотрудников, а гражданам, которые временно проживают на территории Воронежской области – убыть к месту регистрации. Вопрос юридического права, знаете ли...Приказ, конечно, написать проще, чем обеспечить нормальную работу военкоматов. Но все-таки: списки не обновлялись, личные дела никто даже не думал смотреть, просто рассылали всем, до кого дотянулись, дабы обеспечить очередной бравый рапорт о том, что «в кратчайшие сроки обеспечили» и все прочее.Главное – сделать план и вовремя отчитаться.Господин Ризниченко, военком Новомосковского и Троицкого военкоматов, поступал точно так же, даже проще: написана в военном билете категория «А» – и никого не волнует, что она была 25 лет назад. Годен. Причем, тащили всех, от 35 до 55. Человеку, который мне поведал, 46 лет. Получил повестку на 27 сентября. Гипертония? Ничего, не смертельно.Дальше я очень сильно сочувствую тем командирам, которые получат такое пополнение. Понятно, что ценность таких людей более чем сомнительна. В итоге зоне боевых действий окажутся люди, не имеющие ни опыта, ни мотивации, ни даже должной физической кондиции. Эффективность этих людей без двух-трехмесячной подготовки будет крайне мала, а вероятность гибели или ранения, напротив, высока.Но тут еще один момент: обленившиеся военкомы не понимают, что подобные действия не поднимут боеспособность армии, но вызовут социальное напряжение. Примерно так же, как не желающие работать господа в пресс-службе Минобороны не хотят нас информировать.Точнее, уже вызвали. На границах, где несогласные с таким подходом голосуют колесами и загранпаспортами.Согласные стоят в очередях в военкоматах. И если в отношении первых можно смело плевать в спину, то как быть со вторыми?И последний момент. Тоже касается социальной напряженности. Сюда еще стоит прибавить постоянные проблемы с выплатами. Господа, эти люди рано или поздно вернутся из окопов. И тогда сказками их не успокоишь. Придется давать ответы на многие вопросы.

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А вы знали об этом?

Вопреки распространенному мифу, пьянство в России никогда не было нормой, а пьющих людей порицали в обществе. Что касается женщин, то им и вовсе воспрещалось употреблять «зелено вино» даже в малых количествах. Традиция употреблять крепкие спиртные напитки пришла к нам из Европы. В середине XVI века при Иване Грозном появились кабаки, где посетителям наливали водку. Но в Москве, к примеру, кабак предназначался только для опричников. Остальным пить водку запрещалось.Продажа алкоголя тоже ограничивалась: его нельзя было продавать во время постов, а также по средам, пятницам и воскресеньям. В остальные же дни торговля вином разрешалась лишь после обедни и продолжалась не более трёх часов. Кроме того, покупатель имел право приобрести лишь одну чарку вина, не более. Уже тогда пьянство не считалось социально приемлемым, несмотря на то, что торговля спиртными напитками приносила существенные доходы казне. Между тем многие иностранцы, побывавшие в России, отмечают «пьянство русских». И это притом, что в Западной Европе многие мужчины и женщины ежедневно проводили время в трактирах, где пили дешёвое спиртное без всякого ограничения. В России, по крайней мере, водка была дорогой, и не все могли её себе позволить.Кроме того, женщин в русские кабаки не пускали. Для них во многих случаях употребление алкоголя вообще являлось табуированным. Даже на свадьбе молодые не должны были употреблять алкоголь. Так что, основываясь на многих источниках, можно сделать вывод, что даже мужчины в дореволюционной России употребляли спиртное в весьма умеренных количествах, а женщины его вообще практически не употребляли – это запрещали и закон, и традиция

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