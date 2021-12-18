Тайна могилы Христофора Колумба

Кто не знает великого путешественника и мореплавателя Христофора Колумба, открывшего для европейцев Америку. Но, говоря откровенно, сам Колумб вовсе не стремился открывать эту самую Америку, а хотел найти западный путь в Индию. И когда приплыл на острова Карибского моря, был уверен, что прибыл в Азию. В чём убедил своих спутников и спонсоров. За это получил пост губернатора Западной Индии, дворянский титул и кучу привилегий для себя и своих детей. Вдобавок во всей Европе был признан великим путешественником и первооткрывателем.

Но со временем у некоторых людей начали закрадываться сомнения: а то ли открыл Колумб? Как-то не похожи были индейцы на индусов и арабов, а тем паче на китайцев и японцев. Да и вместо ожидаемых пряностей Колумб привез лишь табак, сифилис, помидоры и кучу других экзотических, но непонятных растений. Сомнения вскоре переросли в уверенность. Колумба затретировали и даже ненадолго посадили в тюрьму. Тем более, что все полученные деньги он израсходовал на поддержку своих товарищей по путешествиям. От огорчений он умер, перед смертью завещав похоронить его на открытых им землях. Но кто будет выполнять волю бедного и «неудачливого путешественника, открывшего несколько малобюджетных и невыгодных островков»?

Поэтому бедные сыновья мореплавателя не стали заморачиваться и везти его останки в далёкий Новый Свет, а похоронили Колумба в Испании, в монастыре города Севилья.

Но через 10-20 лет ситуация изменилась. В Испанию из Америки стали прибывать караваны судов, гружённых золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями. «Бедные островки» оказались двумя богатейшим континентами, а Испания, эксплуатирующая их богатства, превратилась в самую богатую и сильную державу в мире. Христофор Колумб, подаривший ей Новый Свет, снова был объявлен великим. Разбогатели и его дети, имевшие наследственные дивиденды. Король Испании и по совместительству император Священной Римской империи Карл V решил исполнить предсмертное желание Колумба и разрешил родственникам похоронить его в Новом Свете. В 1540 году останки мореплавателя вытащили из склепа в Севилье, и его невестка отвезла их на остров Эспаньола (так называли в то время Гаити). Там их торжественно перезахоронили в кафедральном соборе Санто-Доминго, ныне столице Доминиканской республики.

Прах великого мореплавателя спокойно пролежал более двухсот лет. Но в 1795 году испанцы вынуждены были отдать остров французам. Но останки Колумба они решили не отдавать и перевезли их в столицу Кубы, Гавану. Там они пролежали еще одно столетие, пока в 1898 году в регионе не началась испано-американская война. От греха подальше останки мореплавателя снова перевезли, на этот раз в Испанию, и захоронили в Севилье, там, где его погребли в первый раз.

Тайна могилы Христофора Колумба Эрик

Могила Колумба в Доминикане

Вроде бы всё решилось. Но, оказывается, всё только начиналось. В 1877 году во время реставрационных работ в соборе Санто-Доминго в Доминиканской республике неожиданно была найдена урна с надписью «Вседостойнейший и просвещённый синьор Кристобаль Колон» – так на испанском языке звучит имя Христофора Колумба.

Так что же выходит: несколько мест погребений, два праха? Неужели в ходе многочисленных переездов останки Христофора Колумба перепутали? А, может, священники из Санто-Доминго в 1795 году специально подменили прах мореплавателя, оставили настоящий на Гаити, согласно его предсмертной воле, а на Кубу и затем в Испанию отправили левый прах неизвестного мужика?

Естественно, между Испанией и Доминиканской республикой разгорелся ожесточённый спор – где же находится настоящая могила Христофора Колумба, в Севилье или в Санто-Доминго? Это же какая слава, какой пиар, какая приманка для туристов! Испанские учёные, подогреваемые властями, приводят различные «неопровержимые» доказательства в пользу Севильи. У доминиканцев по причине бедности никаких ученных нет, они просто твёрдо верят, что великий мореплаватель покоится, там, где желал – на острове Эспаньола, то есть Гаити. В 1992 году доминиканские останки были перенесены в специально построенный маяк-памятник Колумбу в Санто-Доминго.

Тайна Тайна могилы Христофора Колумба Эрик

Могила Колумба в Севилье

В нашем веке появились разные современные методы исследований. И вот в 2003 году исследованием этого вопроса занялась группа генетиков и антропологов. Подключили даже экспертов-криминалистов из ФБР. Анализ предполагаемых останков Колумба, эксгумированных в Севилье, показал, что они принадлежат субтильному 35-45-летнему мужчине, тогда как Христофор Колумб, напротив, был весьма крепкого сложения, а скончался в возрасте от 55 до 60 лет. Но с другой стороны анализ ДНК при сравнении с образцами, извлечёнными из останков брата Колумба Диего, показал их близкое родство. В общем, все эти современные методы не внесли ясности. Получилась какая-то фигня. Вроде бы по ДНК Колумб, а по антропологическим и внешним данным вообще не Колумб. Во всяком случае, не Христофор. А, может, это его братец Диего или вообще его сын, тоже Диего, похороненный также в Севильском кафедральном соборе? А, может, какой-то другой родственник великого путешественника? Короче, полные непонятки и неясности.

Казалось, что проще, внять и исследовать останки, покоящиеся в Санто-Доминго. Но в том то и дело, что власти и священники Доминиканской республики категорически против этого. Они твердо убеждены, что главное доказательство – эта вера, а не всякие там научные опыты. Как убеждены армянские священники в том, что истинное Копьё Судьбы, поразившее Иисуса Христа, находится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря в Армении. «Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве подлинности копья». Так и доминиканцы уверены – настоящая могила с подлинным прахом Христофора Колумба находится в Санто-Доминго. Тем более, что существует легенда, передаваемая из уст в уста многими поколениями: в 1795 году настоятель собора в Санто-Доминго, не желая тревожить прах Христофора Колумба, указал на саркофаг с телом его младшего брата Диего, сопровождавшего великого мореплавателя в его экспедициях. Именно останки Диего Колумба были перевезены в Гавану, а позднее в Севилью.

Споры продолжаются и по сей день. Понятно, что никому не хочется расставаться с «подлинной» могилой Христофора Колумба. Интригу подогревает и то, что согласно одной из версий из Гаваны в Севилью в конце XIX века также были перевезены «не те» кости. А может останки путешественника вообще спрятали, в каком то неизвестном месте?

Где же истина? Где находится настоящая могила Христофора Колумба? Когда же мы узнаем об этом!

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему предпочел служить Гитлеру бравый летчик и Герой Советского Союза Бронислав Антилевский https://otari.mirtesen.ru/blog/43136142520/

Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле https://otari.mirtesen.ru/blog/43935506964/

Что Адольф Гитлер делал в Советском Союзе в апреле 1935 года(https://otari.mirtesen.ru/blog/43849706023/)