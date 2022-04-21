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Христофор Колумб был евреем?

Все мы знаем, что известный первооткрыватель Америки Колумб был итальянцем, но все не так просто.

После окончания Реконкисты (отвоевывания испанских земель у мавров) в Испании встал вопрос о религиозном единении страны. И взгляд испанской инквизиции пал на евреев. Мавры были очень лояльны к ним, так что за те долгие 7 столетий, что страна была под ними, еврейская община очень разрослась.

У евреев был очень простой выбор: или крещение или смерть.

Битва при Пуиге, Марзал-де-Сас. Изображение взято из википедии.

Некоторые евреи принимали католическую веру, но втайне оставались иудеями. Таких стали называть марранами — "грязными свиньями". Их было довольно много, ориентировочно около 100 тысяч. И с ними всячески боролись, объявив их врагами веры, то есть врагами государства. Многие евреи бежали от свирепствующей инквизиции, прибегающей к самым изощренным пыткам.

Но были и те, кто принимал каталитическую веру как свою и служил Испании верой и правдой (таких называли конверсос).

Среди них, как считаю некоторые историки, был и Христофор Колумб. Хотя он и родился в итальянской Генуе, но называл себя на испанский манер Кристобалем Колоном и предпочитал говорить по-испански.

Изображение с сайта https://ru.123rf.com

Да ладно Колумб, двое испанских святых — Тереза Авильская и Иоанн Божий могли быть из семей обращенных евреев.

Вот где усмешка судьбы :).

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