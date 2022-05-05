10 личных особенностей, которые вы унаследовали от родителей

У вас карие глаза, как у мамы, и длинные ноги, как у папы. Неудивительно! Ведь все мы унаследовали по две копии гена от каждого из родителей. А что еще, кроме внешних признаков, досталось нам от предков?

1.

Высокий уровень холестерина



Многие уверены, что высокий уровень холестерина связан с питанием. Хочешь жить долго и счастливо? Ешь овощи и фрукты и чаще двигайся.

Но иногда высокий уровень холестерина зависит не от образа жизни и питания, а достается по наследству. 1 из 500 человек имеет особую генетическую мутацию. Она приводит к тому, что люди плохо усваивают холестерин и он накапливается в крови. У таких людей будет повышен холестерин даже на вегетарианской диете.

2.

Облысение у мужчин от матери



Один из генов, играющих роль в облысении, находится в Х-хромосоме. Мужчины наследуют его от своих матерей. Но не спешите обвинять маму и всю ее родню в поредении волос на макушке. Есть и другие гены, участвующие в облысении, в том числе унаследованные от отца. Кроме того, свою роль при выпадении волос играют и экологические факторы.

3.

Успеваемость в учебе



Когда мама журит ребенка за двойку, указывая, что сама училась хорошо, она отчасти права. Успеваемость в школе на 55 % зависит от наследственности.

4.

Отвечают за успехи в учебе сразу тысячи генов. Так что, если ваши родители демонстрировали недюжинный ум в школьные годы, у вас тоже есть к этому все предпосылки.

Любовь к кофе



Вы пьете много кофе? Во всем виноваты гены! Ученые сравнили людей, которые не могут жить без кофе, и тех, кто может без него обходиться. Оказалось, что у вторых есть особый ген, из-за которого усвоение кофеина происходит медленнее. Вот почему им не требуется регулярно пить кофе, чтобы быть бодрее.

5.

Диабет зрелого типа у молодых



Диагноз «диабет 2 типа» обычно ставят людям зрелого возраста. Но бывает, что даже дети и подростки с активным образом жизни имеют симптомы данного заболевания. Среди медиков такое состояние называется «диабет зрелого типа у молодых». Появляется он в результате все той же генетической мутации, хотя неправильное питание тоже играет свою негативную роль.

6.

Дальтонизм от матери



Неспособность различать определенные цвета чаще всего носит наследственный характер. Ген, влияющий на дальтонизм, достается сыновьям от матерей. Получается, что и страдают от цветовой слепоты в основном мужчины. Связано это с тем, что у них дефект единственной материнской Х-хромосомы не компенсируется, а у женщин на этот случай есть «запасная» Х-хромосома от отца.

7.

Непереносимость лактозы



Удивительно, но у 65 % взрослых людей понижена способность переваривать лактозу (молочный сахар). Виной всему особый ген. Пока ребенок мал и ему необходимо для выживания молоко, организм вырабатывает фермент для переваривания лактозы. С возрастом способность усваивать молочные продукты понижается. Только часть людей планеты имеют ген толерантности к лактозе, а значит, в любом возрасте могут переваривать молоко без неприятных последствий.

8.

Вождение автомобиля



То, о чем мы подозревали, ученые подтвердили: водить машину дано не каждому. Можно выучить правила дорожного движения и сдать на права, но если у вас есть особые изменения в генах, влияющих на ориентацию в пространстве, скорость реакции и память, садиться за руль вам противопоказано. Вы будете отвлекаться за рулем и чаще попадать в аварии. Кстати, ученые утверждают, что такие изменения в генах у 30 % людей.

9.

Близорукость (миопия)



Предрасположенность к близорукости передается по наследству. Если оба родителя страдают данным заболеванием, то риск развития миопии у ребенка составляет 50 %.



Однако ученые считают, что нельзя все списывать на генетику. Проводите меньше времени за компьютером, избегайте напряжения глаз, тогда риск развития близорукости будет существенно ниже.

10.

Популярность



Это звучит нереально, но секрет популярности человека скрывается в генах! В результате долгих и кропотливых исследований к такому выводу пришли ученые Гарварда. Они полагают, что на заре эволюции люди, обладавшие ценной информацией об источниках пищи или опасности, были в центре своей социальной группы. Свои гены они передали потомкам. Наследники этих генов популярны среди сверстников, и с ними хотят дружить. Почему так происходит? В будущем узнаем, ведь исследования продолжаются.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2471997412633741589/

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