Почему на самом деле женщины начали брить ноги и при чем здесь Вторая мировая война

Вы когда-нибудь задумывались о происхождении каких-то простых явлений и вещей? Как работает микроволновка, почему купюры разноцветные и тому подобное - это то, о чем большинство людей предпочитает не думать и не спрашивать. Сегодняшняя статья как раз о таком явлении.

Я расскажу забавную историю о том, как появилась мода на бритье ног у женщин и при чем здесь Вторая мировая война.

Архивное фото

Древний мир

Вы наверняка знаете, что мода циклична. Это касается и сегодняшней темы. На самом деле бритье ног практиковали еще в Древнем Египте и это было скорее не веяние моды, а необходимость. Считалось, что бритье ног помогает от распространения инфекций в жарком климате. Брились и мужчины и женщины, а использовали для этого как заточенные клинки, так и специальные средства на основе меда, воска и ароматических масел.

В Древнем Риме и на Руси также старались удалять волосы, но позволить себе это могли только люди высокого социального положения, крестьянам и беднякам было не до этого. В последствии языческая Римская империя распалась, а мир, в том числе Русь, был подвержен христианизации. Религия постулировала красоту внутреннюю, а не внешнюю и о бритье ног забыли.

Архивное фото

20-й век и война

Начать стоит с того, что до 20 века девушки по всему миру не слишком заботились о своей растительности, однако в 1915 году журнал «Harper’s Bazaar» разместил вопиющее фото, где девушка стояла гордо подняв руки в платье без рукавов, при этом подмышки были бриты.

Это фото произвело эффект разорвавшейся бомбы, ведь было принято так, что женщина должна закрывать свое тело от запястий до лодыжек.

Новую моду приняли не сразу, лишь к 1922 году она плотно вошла в жизнь девушек. Примерно в то же время в моде стали платья с укороченным подолом и возникли жаркие споры по поводу ухода за ногами. Все таки большинство женщин считало, что бритые ноги являются признаком легкодоступности.

Архивное фото: Софи Лорен

В то время женщины предпочитали закрывать свои ноги чулками: сначала шелковыми, а потом и нейлоновыми. При наступлении Второй мировой войны сложилась такая ситуация, что оба материала были необходимы для создания парашютов. В США девушек агитировали сдавать старые чулки на нужды армии. Их перерабатывали для пошива куполов парашютов. Осталось даже архивное фото на эту тему.

Архивное фото: бочка для приема старых нейлоновых чулков

Что же делать девушкам в сложившейся ситуации? Был придуман специальный крем, имитирующий надетые чулки. Правда наносить на волосы его было довольно тяжело, поэтому бритва плотно вошла в обиход современной женщины того времени. Компания «Max Factor» даже выпустила специальный карандаш для нанесения характерной чулочной линии.

Архивное фото: девушка наносит чулочную линию специальным карандашом

После войны чулки вновь появились в нужном количестве, но благодаря рекламной активности небезызвестной компании «Жилет», а также модели Бетти Грейбл, брить ноги стало нормальным делом. Бетти продала свыше 5 миллионов своих фотографий, где она была одета в белоснежный купальник и туфельки, красуясь выбритыми ногами.

Архивное фото: Бетти Грейбл

Популяризацию бритья американская модель и актриса Марли Ренфро объяснила так:

Последней каплей стала знаменитая изображение Бетти Гарбл во время Второй Мировой Войны с ее легендарными гладкими ногами: бритье конечностей было актом истинного патриотизма.

А как вы думаете, нужно ли женщинам брить ноги? Это дань моде или гигиеническая необходимость?

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А вы знали об этом?

Знамя Победы было привезено в Москву ещё 20 июня 1945 года , но оно так и не было вынесено на Красную площадь. Предполагалось, что на Параде его пронесут герои, водрузившие знамя над рейхстагом – Неустроев, Кантария, Берест и Егоров. Но со строевой подготовкой они были знакомо плохо. Кроме того, большинством, включая Неустроева, за время войны получили немало серьезных ранений. На репетиции знаменосцы прошли крайне неудачно, а назначать других было бы странно, да и времени для репетиций оставалось совсем немного. Маршал Жуков принял решение не выносить Знамя. Впервые оно было пронесено уже на Параде Победы 1965 года. На историческом параде 1945 года, наряду с остальными родами войск, шли подразделения военных собаководов. Впереди шагал главный кинолог страны – Александр Мазорев. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь. Он нес на руках другого героя войны – бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады, собаку по кличке Джульбарс. Пес был завернут в шинель Сталина. Таково было распоряжение Главнокомандующего. Джульбас был обычной дворнягой, но благодаря своему прирожденному чутью быстро стал асом минно-розыскной службы. За время ее он обнаружил 468 мин и более 150 снарядов.

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