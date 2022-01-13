Какие потрясения в русской истории принесли больше всего жертв

Много внешних завоевателей за века приходило на Русскую землю, много внутренних смут сотрясало её. Но ни одно из этих нашествий и потрясений не имели таких трагических последствий, как то, что случилось с нашей Родиной в первой половине 20 века.

В самом деле, мы не имеем сведений о людских потерях во время монгольского нашествия, но есть основания сомневаться, что оно было таким опустошительным, как любят описывать его в учебниках. До многих районов древней Руси монголы вообще не дошли. Смутное время начала 17 века было действительно смутным с политической точки зрения, но в источниках нет следов значительной убыли населения в то время. А нашествие Наполеона в 1812 году и вовсе затронуло только десять российских губерний из пятидесяти и лишь на короткий срок.

Революция 1917 года и Гражданская война

Количество людей, непосредственно погибших в революционных битвах и сражениях Гражданской войны, невелико даже в сравнении с Первой мировой войной. Так, чистые боевые потери убитыми и умершими от ран в личном составе Красной Армии в 1918-1920 гг. не превышают 400 тысяч человек. Это впятеро меньше, чем погибло русских солдат и офицеров в Первой мировой войне. Вряд ли потери белых были больше, так как их армии вообще были численно меньше, чем Красная Армия.

Но население России потеряло, по наиболее достоверным оценкам, за эти годы примерно 8-10 миллионов человек. Около половины этих потерь – 4 миллиона – приходится на жертв эпидемий. Разгул инфекционных заболеваний был прямым социальным последствием революции и гражданской войны: разрушения инфраструктуры, падения жизненного уровня, скопления беженцев и т.д.

Ещё где-то 3-5 миллионов это прямые и косвенные жертвы красного и белого террора: расстрелянные как «классовые враги» и в ходе подавления различных восстаний. Большинство из них – обычные граждане, не бравшие в руки оружия, в том числе женщины, дети и старики.

И примерно 90% из них – жертвы именно красного, а не белого террора, поскольку только красный террор применялся систематически, был целенаправленной правительственной политикой. Да и население, находившееся под контролем красных, всегда во много раз превышало то, что жило в районах, занятых Белыми армиями.

Последующие трагедии 20 века в нашей стране явились прямым следствием Гражданской войны и победы в ней большевиков.

Коллективизация и голод 1932-1933 гг.

В ходе насильственного раскулачивания и сплошной коллективизации не раз вспыхивали восстания крестьян, которые подавлялись силами Красной Армии и войск НКВД. Точных цифровых данных о количестве жертв в ходе подавления этих восстаний не имеется. Значительное число гибло в процессе переселения семей раскулаченных на север.

Прямым следствием политики ограбления крестьянства под предлогом коллективизации стал массовый голод, охвативший в 1932-1933 г. большинство хлебородных регионов страны: Украину, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, Западную Сибирь, Казахстан. Только на Украине число жертв «голодомора», по самым скромным оценкам, превышает 3 миллиона. В целом по СССР оно достигает 6 миллионов человек. Всего же от репрессий в годы коллективизации и социальных последствий этой политики население СССР недосчиталось, по разным подсчётам, от 7 до 11 миллионов человек.

Кадр из сериала "Крылья Империи"

При этом следует иметь в виду, что, в отличие от Гражданской войны или внешнего вторжения, это была политика геноцида, целенаправленно проводившаяся властями СССР.

Великая Отечественная война

Самой большой трагедией нашего народа по справедливости стало гитлеровское нашествие и необходимость борьбы с ним в 1941-1945 гг. До сих пор в историографии чётко не сформулированы причины, почему нападение Германии на СССР при Сталине приобрело такие катастрофические последствия? Почему страна, несмотря на все предвоенные заверения её руководства и мобилизационную политику во всех сферах, оказалась не готова к войне?

Кадр из фильма "Брестская крепость"

Количество погибших в той войне до сих точно не установлено. В 1990-х годах была названа «достоверная» цифра всех погибших военнослужащих и мирных граждан СССР – 27 миллионов человек. Однако она подверглась обоснованной критике, и сейчас во многих публикациях фигурирует новая общая цифра демографических потерь – 42 миллиона. Она кажется уже несколько завышенной, но окончательного ответа на вопрос нет по сей день.

Ясно как день, что катастрофический для народов СССР характер Великой Отечественной войны на её первом этапе был обусловлен ошибками руководства СССР в его предвоенной политике. Более того, есть основания полагать, что сам приход к власти Гитлера в Германии стал реакцией некоторых кругов на большевицкую угрозу «мировой революции» и, таким образом, был спровоцирован революцией 1917 года. 7 ноября 1917 года закономерно породило 22 июня 1941 года.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого продажных большевистских нехристей и фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция».

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида, устроенного большевиками . Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше? Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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