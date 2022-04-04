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Разные странные и любопытные исторические факты

«Хочу все знать» — это про вас? Начнем с малого: вот кое-какие интересные факты из мировой истории, о которых вы могли раньше не слышать.

1.

Официально самая долгая война в истории была меду Нидерландами и островами Силли — она продолжалась с 1651 по 1986 год и прошла без потерь.

Разные странные и любопытные исторические факты

2.

В 1952 году Альберту Эйнштейну предложили стать вторым президентом Израиля, но он отказался.

Разные странные и любопытные исторические факты

3.

Фундамент Пизанской башни осел неравномерно практически сразу после начала ее строительства в 1173 году, так что она никогда не стояла прямо. Работы остановили и продолжили лишь 100 лет спустя.

Разные странные и любопытные исторические факты

4.

Джон Ф. Кеннеди, Энтони Берджесс, Олдос Хаксли и К.С. Льюис умерли в один день.

Разные странные и любопытные исторические факты

5.

Однажды Наполеон вступил в битву с кроликами и проиграл.

Разные странные и любопытные исторические факты

6.

Англо-занзибарская война 1896 года — самая короткая война в истории. Она продолжалась утомительные 38 минут.

Разные странные и любопытные исторические факты

7.

Карл Маркс когда-то был корреспондентом американской газеты New-York Daily Tribune.

Разные странные и любопытные исторические факты

8.

Ким Чен Ир написал шесть опер.

Разные странные и любопытные исторические факты

9.

В 1929 году ученые из Принстонского университета превратили живую кошку в работающий телефон.

Разные странные и любопытные исторические факты

10.

Будучи старшеклассником, Рональд Рейган работал спасателем и спас жизни 77 человек.

Разные странные и любопытные исторические факты

11.

Когда лорд Байрон учился в колледже, он держал домашнего медведя в своей комнате в общежитии.

Разные странные и любопытные исторические факты

12.

В 1912 году парижский детский дом провел благотворительную лотерею для сбора средств — призами были настоящие младенцы.

Разные странные и любопытные исторические факты

13.

Один житель Нового Орлеана нанял пирата, чтобы спасти Наполеона из тюрьмы на острове Св. Елены.

Разные странные и любопытные исторические факты

14.

Операцию «Нептун» по высадке войск США и союзников в Нормандии американцы называют «D-Day», однако буква «D» не значит ровным счетом ничего — она взята из того же слова «day».

Разные странные и любопытные исторические факты

15.

Король Англии Георг I был немцем.

Разные странные и любопытные исторические факты

16.

Конституция Конфедеративных Штатов Америки запрещала работорговлю.

Разные странные и любопытные исторические факты

17.

Когда началась Гражданская война в США, у командующего конфедератами Роберта Ли не было рабов, зато они были у Улисса С. Гранта, генерала Армии Союза.

Разные странные и любопытные исторические факты

18.

В 1838 году генералу Антонио Лопесу де Санта-Анна (президенту Мексики) ампутировали ногу после того, как лодыжку раздробило артиллерийским огнем. Он приказал похоронить ногу со всеми военными почестями.

Разные странные и любопытные исторические факты

19.

Самая первая бомба, сброшенная антигитлеровской коалицией на Берлин во время Второй мировой войны, убила единственного слона в Берлинском зоопарке.

Разные странные и любопытные исторические факты

20.

Арабские цифры изобрели вовсе не арабы, а индийские математики.

Разные странные и любопытные исторические факты

21.

Вопреки популярной легенде, американский первопоселенец Даниэль Бун не просто не носил шапку из енотовой шкуры — он их ненавидел. Вместо этого Бун носил фетровую кепку.

Разные странные и любопытные исторические факты

22.

В начале Первой мировой войны в ВВС США было всего 18 пилотов и 5-12 самолетов.

Разные странные и любопытные исторические факты

23.

Парламент Исландии — старейший действующий парламент в мире. Он был основан в 930 году.

Разные странные и любопытные исторические факты

24.

В Великом лондонском пожаре 1666 года погибло всего 8 человек. И это при том, что пожар уничтожил не менее 13 500 домов.

Разные странные и любопытные исторические факты

25.

Древние египтяне спали на булыжниках вместо подушек.

Разные странные и любопытные исторические факты

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