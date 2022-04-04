Разные странные и любопытные исторические факты

«Хочу все знать» — это про вас? Начнем с малого: вот кое-какие интересные факты из мировой истории, о которых вы могли раньше не слышать.

1.

Официально самая долгая война в истории была меду Нидерландами и островами Силли — она продолжалась с 1651 по 1986 год и прошла без потерь.

2.

В 1952 году Альберту Эйнштейну предложили стать вторым президентом Израиля, но он отказался.

3.

Фундамент Пизанской башни осел неравномерно практически сразу после начала ее строительства в 1173 году, так что она никогда не стояла прямо. Работы остановили и продолжили лишь 100 лет спустя.

4.

Джон Ф. Кеннеди, Энтони Берджесс, Олдос Хаксли и К.С. Льюис умерли в один день.

5.

Однажды Наполеон вступил в битву с кроликами и проиграл.

6.

Англо-занзибарская война 1896 года — самая короткая война в истории. Она продолжалась утомительные 38 минут.

7.

Карл Маркс когда-то был корреспондентом американской газеты New-York Daily Tribune.

8.

Ким Чен Ир написал шесть опер.

9.

В 1929 году ученые из Принстонского университета превратили живую кошку в работающий телефон.

10.

Будучи старшеклассником, Рональд Рейган работал спасателем и спас жизни 77 человек.

11.

Когда лорд Байрон учился в колледже, он держал домашнего медведя в своей комнате в общежитии.

12.

В 1912 году парижский детский дом провел благотворительную лотерею для сбора средств — призами были настоящие младенцы.

13.

Один житель Нового Орлеана нанял пирата, чтобы спасти Наполеона из тюрьмы на острове Св. Елены.

14.

Операцию «Нептун» по высадке войск США и союзников в Нормандии американцы называют «D-Day», однако буква «D» не значит ровным счетом ничего — она взята из того же слова «day».

15.

Король Англии Георг I был немцем.

16.

Конституция Конфедеративных Штатов Америки запрещала работорговлю.

17.

Когда началась Гражданская война в США, у командующего конфедератами Роберта Ли не было рабов, зато они были у Улисса С. Гранта, генерала Армии Союза.

18.

В 1838 году генералу Антонио Лопесу де Санта-Анна (президенту Мексики) ампутировали ногу после того, как лодыжку раздробило артиллерийским огнем. Он приказал похоронить ногу со всеми военными почестями.

19.

Самая первая бомба, сброшенная антигитлеровской коалицией на Берлин во время Второй мировой войны, убила единственного слона в Берлинском зоопарке.

20.

Арабские цифры изобрели вовсе не арабы, а индийские математики.

21.

Вопреки популярной легенде, американский первопоселенец Даниэль Бун не просто не носил шапку из енотовой шкуры — он их ненавидел. Вместо этого Бун носил фетровую кепку.

22.

В начале Первой мировой войны в ВВС США было всего 18 пилотов и 5-12 самолетов.

23.

Парламент Исландии — старейший действующий парламент в мире. Он был основан в 930 году.

24.

В Великом лондонском пожаре 1666 года погибло всего 8 человек. И это при том, что пожар уничтожил не менее 13 500 домов.

25.

Древние египтяне спали на булыжниках вместо подушек.